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    Молодежь Подмосковья активно голосует на выборах через ДЭГ

    Пресс-служба «Единой России»
    Фото: Пресс-служба «Единой России»

    В Подмосковье прошла серия спортивных и киберспортивных событий, во время которых участники подробно ознакомились с возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Мероприятия организовала «Молодая Гвардия Единой России» Московской области.

    В Подольске прошел кибертурнир по CS2, в котором участвовали более 70 молодых людей из Серпухова, Чехова, Домодедова. Пока команды соревновались друг с другом, гости мероприятия проголосовали на выборах в Госдуму и Мособлдуму через ДЭГ.

    Один из участников Иван Левченко отметил, что процедура оказалась достаточно простой.

    «Регистрацию на ДЭГ прошел заранее, буквально за три клика. С Госуслуг пришло уведомление о старте выборов. Пролистал списки кандидатов, выбрал тех, кто мне наиболее интересен», — рассказал он.

    В Наро-Фоминском городском округе прошел масштабный фестиваль семейного добровольчества «Мы рядом». Его провели на живописном берегу реки Протвы.

    Пресс-служба «Единой России»
    Фото: Пресс-служба «Единой России»

    На мероприятии собрались участники всех возрастов, которые очистили от мусора береговую линию, совершили заплыв на сапбордах и дистанционно проголосовали на выборах. Свой гражданский долг они выполнили прямо на воде.

    Активист «Молодой Гвардии Единой России» Егор Балев обратил внимание, что организация каждый раз пытается показать молодежи, насколько прост и удобен сейчас процесс выборов.

    «Какой-то год голосовали за гончарным кругом, какой-то — создавали мурал с нашими участниками СВО и прямо с вышки, не отрываясь от покраски, проголосовали. В этом году решили: пока еще тепло, можно проголосовать на воде», — сообщил он.

    В Щелковском городском округе для студентов и молодежи устроили открытое катание на ледовой арене. После спортивной части участники провели флешмоб, посвященный ДЭГ.

    Пресс-служба «Единой России»
    Фото: Пресс-служба «Единой России»
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    Пресс-служба «Единой России»
    Фото: Пресс-служба «Единой России»
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    Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц обратила внимание, что молодежь привыкла совмещать общение, учебу, работу и отдых с цифровыми сервисами.

    «Поэтому мы решили говорить о возможностях ДЭГ не только в формате информационных материалов, а в привычной для ребят обстановке — на спортивных и молодежных мероприятиях», — подчеркнула она.

    Алумянц назвала киберспорт, SUP и катание абсолютно разными форматами, каждый из которых позволяет собрать молодых людей вместе и дать им возможность больше узнать о способах участия в выборах.

    С 18 до 20 сентября жители Подмосковья отдают голоса за депутатов Госдумы и регионального парламента. За прозрачностью выборов следят тысячи наблюдателей, в том числе четыре тысячи от «Единой России».