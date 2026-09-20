Молодежь Подмосковья активно голосует на выборах через ДЭГ
В Подмосковье прошла серия спортивных и киберспортивных событий, во время которых участники подробно ознакомились с возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Мероприятия организовала «Молодая Гвардия Единой России» Московской области.
В Подольске прошел кибертурнир по CS2, в котором участвовали более 70 молодых людей из Серпухова, Чехова, Домодедова. Пока команды соревновались друг с другом, гости мероприятия проголосовали на выборах в Госдуму и Мособлдуму через ДЭГ.
Один из участников Иван Левченко отметил, что процедура оказалась достаточно простой.
«Регистрацию на ДЭГ прошел заранее, буквально за три клика. С Госуслуг пришло уведомление о старте выборов. Пролистал списки кандидатов, выбрал тех, кто мне наиболее интересен», — рассказал он.
В Наро-Фоминском городском округе прошел масштабный фестиваль семейного добровольчества «Мы рядом». Его провели на живописном берегу реки Протвы.
На мероприятии собрались участники всех возрастов, которые очистили от мусора береговую линию, совершили заплыв на сапбордах и дистанционно проголосовали на выборах. Свой гражданский долг они выполнили прямо на воде.
Активист «Молодой Гвардии Единой России» Егор Балев обратил внимание, что организация каждый раз пытается показать молодежи, насколько прост и удобен сейчас процесс выборов.
«Какой-то год голосовали за гончарным кругом, какой-то — создавали мурал с нашими участниками СВО и прямо с вышки, не отрываясь от покраски, проголосовали. В этом году решили: пока еще тепло, можно проголосовать на воде», — сообщил он.
В Щелковском городском округе для студентов и молодежи устроили открытое катание на ледовой арене. После спортивной части участники провели флешмоб, посвященный ДЭГ.
Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц обратила внимание, что молодежь привыкла совмещать общение, учебу, работу и отдых с цифровыми сервисами.
«Поэтому мы решили говорить о возможностях ДЭГ не только в формате информационных материалов, а в привычной для ребят обстановке — на спортивных и молодежных мероприятиях», — подчеркнула она.
Алумянц назвала киберспорт, SUP и катание абсолютно разными форматами, каждый из которых позволяет собрать молодых людей вместе и дать им возможность больше узнать о способах участия в выборах.
С 18 до 20 сентября жители Подмосковья отдают голоса за депутатов Госдумы и регионального парламента. За прозрачностью выборов следят тысячи наблюдателей, в том числе четыре тысячи от «Единой России».