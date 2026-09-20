Молодежь Подмосковья активно голосует на выборах через ДЭГ

В Подмосковье прошла серия спортивных и киберспортивных событий, во время которых участники подробно ознакомились с возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Мероприятия организовала «Молодая Гвардия Единой России» Московской области.

В Подольске прошел кибертурнир по CS2, в котором участвовали более 70 молодых людей из Серпухова, Чехова, Домодедова. Пока команды соревновались друг с другом, гости мероприятия проголосовали на выборах в Госдуму и Мособлдуму через ДЭГ.

Один из участников Иван Левченко отметил, что процедура оказалась достаточно простой.

«Регистрацию на ДЭГ прошел заранее, буквально за три клика. С Госуслуг пришло уведомление о старте выборов. Пролистал списки кандидатов, выбрал тех, кто мне наиболее интересен», — рассказал он.

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