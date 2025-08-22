МИД России отверг обвинения Запада в «подрыве договоренностей на Аляске»

МИД отверг обвинения СМИ в адрес Лаврова в «подрыве договоренностей на Аляске»

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в ответ на публикации американских СМИ, в которых главу ведомства Сергея Лаврова обвинили в срыве договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США во время саммита на Аляске.

Спекуляции СМИ

«Заявления министра подтверждают озвученные президентом России тезисы. Все иные трактовки — не более чем недобросовестные спекуляции западных СМИ», — говорится на сайте ведомства.

В частности, Bloomberg и The Wall Street Journal писали, что комментарии Лаврова о «недопустимости исключения России» из системы гарантий безопасности для Украины якобы фактически сорвали переговорный процесс.

МИД назвал подобные обвинения «несерьезными» и подчеркнул, что российская позиция по вопросу урегулирования кризиса «отличается последовательностью». В министерстве напомнили, что именно президент России определяет внешнеполитический курс, а министерство лишь реализует озвученные им установки.

В ведомстве сослались на заявление Владимира Путина после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа: российский лидер говорил о необходимости устранить первопричины конфликта, учесть законные озабоченности России и при этом гарантировать безопасность Украины.

Обсуждать вопросы безопасности без России — «утопия»

Слова Лаврова, подчеркнули в МИД, полностью соответствуют этой линии. Министр, комментируя перспективы западного военного присутствия на Украине, заявил, что обсуждать вопросы безопасности без России — «утопия».

Он также напомнил о документах, обсуждавшихся в Стамбуле в 2022 году, где предусматривался статус Украины как нейтрального и внеблокового государства при получении коллективных гарантий от постоянных членов СБ ООН и ряда других стран.

Ранее Bloomberg писало, что высказывания Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины фактически «сорвали» договоренности, которых удалось достичь на встрече Путина и Трампа на Аляске.

По данным издания, Москва настаивает на принципе «неделимой безопасности», что подразумевает участие самой России в любых гарантиях для Киева. В Европе трактовали это как попытку затянуть процесс.