«Спасибо гражданам нашей страны». Дмитрий Медведев высоко оценил результаты «Единой России» на прошедших выборах

Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подвел первые результаты голосования на завершившихся выборах. Он отметил, что «Единая Россия» выступила достойно и указал на высокую явку по всей стране.

Политик поблагодарил жителей страны за активную позицию. Явка избирателей достигла почти 57% — это самый высокий показатель за последние годы. «Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление создать как можно больше проблем — первое, что я хочу сказать, — большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании», — сказал Дмитрий Медведев. Политик констатировал: попытки врагов сорвать выборы и устроить провокации полностью провалились. Данные экзитполов показали достойное выступление «Единой России».

Граждане нашей страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти. Дмитрий Медведев

Председатель партии выразил уверенность в том, что избиратели оказали высокую поддержку кандидатам из числа участников специальной военной операции. «Вся их жизнь, подвиг, которые они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества. На то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что полученный мандат доверия от граждан позволяет партии приступить к реализации новой народной программы. «Это большая работа. Но в то же время у меня нет никаких сомнений, что наша партия как ответственная политическая сила, ведущая политическая сила страны, с этим справится. Как и вся наша страна справится с тем вызовом, который ей сейчас брошен», — заключил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Фото: ЦИК партии «Единая Россия»

Подмосковье выбирает курс развития Высокую активность продемонстрировали и жители Московской области. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что данные экзитполов говорят об уверенной победе партии и всех ее кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. «Наше общество консолидировано вокруг президента, его команды в регионах — я имею в виду нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, который возглавил списки „Единой России“ на этих выборах», — сказал Брынцалов. По словам политика, ключевым моментом всей избирательной кампании стал прямой и постоянный диалог с жителями. «Мы вели с нашими избирателями честный диалог о положении дел в стране и о тех задачах, проблемах, которые нам вместе предстоит решать в следующие пять лет. Я имею в виду сбор предложений в новую народную программу — жители Подмосковья внесли в нее более 920 тысяч инициатив — больше, чем пять лет назад. Это говорит о том, что люди нам поверили, и мы оправдали их доверие. Народная программа 2021 года выполнена в Московской области почти полностью. До конца этого года мы доведем ее исполнение до 100%», — пообещал секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы