Надежда на нормализацию отношений. Кто будет мешать сотрудничеству России и США?

Обеспечение национальной безопасности России от внутренних и внешних угроз остается главной задачей сотрудников ФСБ. О вызовах, которые предстоит решить спецслужбе в условиях нового времени, рассказал президент Владимир Путин. Главное из его заявлений на заседании коллегии ведомства — в материале 360.ru.

Работа ФСБ в зоне спецоперации Путин особенно отметил работу сотрудников ФСБ, действующих на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО, а также вставших на защиту жителей новых и приграничных регионов. «Слова признательности тем, кто в ходе спецоперации действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность наших людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах» — заявил Путин. Глава государства призвал собравшихся почтить минутой молчания погибших коллег, пограничников и бойцов спецназа, которые ценой жизни защищали мирных людей, не отступили и не дрогнули перед противником.

Переговоры России и США: шанс на восстановление сотрудничества Путин заявил, что за последние месяцы обстановка в мире существенно изменилась, в том числе благодаря возобновлению диалога России и США.

Контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. Владимир Путин президент России

Президент подчеркнул, что именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы.

Новая администрация США, по его словам, уже продемонстрировала здоровый прагматизм и отказалась от стереотипов своих предшественников, которые действовали в рамках самостоятельно придуманных правил и довели систему международных отношений до масштабного кризиса, ударившего по всему западному сообществу.

Строительство новой системы глобальной безопасности Путин объяснил, что начавшееся сближение России и США стало возможным благодаря подвигам военных в зоне проведения спецоперации. Именно это стало основой для серьезного диалога для выхода из сложившейся ситуации и формирования новой системы глобальной безопасности.

Мы всегда говорим <...> о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причем на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счет, не за счет России. Владимир Путин

Он отметил, что восстановление российско-американских отношений устроило не все западные страны, которые нацелились на сохранение нестабильности и приложат усилия, чтобы сорвать начавшийся диалог. «Нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», — поручил Путин. Российский лидер добавил, что главная задача не изменилась: важно защищать национальные интересы, суверенитет, а также жизнь и свободу граждан от любых угроз.

Фото: РИА «Новости»

Борьба с терроризмом За последний год, обратил внимание Путин, число преступлений террористической направленности выросло. За организацией более половины из них стояли спецслужбы Украины. Допустить их успеха нельзя.

Надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Владимир Путин

Глава государства поручил направить дополнительные силы в подразделения ФСБ, работающие в Донбассе: они первыми занимаются нейтрализацией террористических и диверсионных групп, а также собирают данные о противнике. Также необходимо принять меры для защиты государственной границы, особенно на потенциально опасных территориях, чтобы обеспечить безопасность жителей — во взаимодействии с Росгвардией, МВД и местными властями.

Защита отечественных технологий

Сотрудники контрразведки заявили о серьезной активизации иностранных спецслужб, нацеленных на получение секретных данных о российских разработках, включая новые виды вооружений.

Необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, да и просто передовых технологий в других отраслях. Владимир Путин

В случае с гражданскими технологиями, сказал глава государства, их нужно не засекречивать, а быстрее внедрять в производство для использования на внутреннем рынке и для увеличения экспорта высокотехнологичных товаров. При этом необходимо обеспечить защиту инноваций от недобросовестных конкурентов.

Вопросы экономической безопасности и борьба с коррупцией Обеспечение прав бизнеса и пресечение преступлений в финансовой и банковской сферах находятся в приоритете. Поэтому нужно защищать предпринимателей и пресекать попытки злоумышленников добраться до счетов россиян.

Это одна из основ конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России. Это чрезвычайно важно. Владимир Путин

Глава государства добавил, что также нужно противостоять коррупционным преступлениям в сфере выполнения государственного оборонного заказа, национальных проектов, федеральных и региональных программ.

Президент напомнил, что в задачи ФСБ входит и обеспечение кибербезопасности.

«Растет число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам», — заявил он. Путин поручил ведомству разработать новые способы нейтрализации мошенников и хакеров, действующих в киберпространстве.

Фото: РИА «Новости»

Подготовка к юбилею Великой Победы В мае этого года вся Россия отметит 80-летие Великой Победы, вклад в которую также внесли ветераны спецслужб. «С благодарностью вспомним разведчиков, особистов, бойцов „СМЕРШа“, пограничников, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников — бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей», — заявил Путин. Он подчеркнул, что защищающие Россию сегодня сотрудники ФСБ сохранили традиции предшественников, которые на протяжении многих лет отстаивали интересы Отечества и берегли безопасность сограждан.