Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал регионы создать планы взаимодействия с парками «Россия — Моя история». Об этом он заявил по итогам всероссийского совещания директоров исторических парков «Россия — Моя история», проходившего с 15 по 17 мая в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе.

«Каждый министр образования, в чьем регионе расположен исторический парк, должен сформировать дорожную карту по взаимодействию с ним», — приводится мнение министра в сообщении пресс-службы министерства по итогам совещания.

Кравцов также отметил, что необходимо создавать и претворять в жизнь совместные образовательные программы с региональными органами образования, методическими центрами и педагогическими вузами.

Глава Минпросвещения в ходе совещания выразил мнение, что в регионах сотрудничество может вестись в рамках курса «История родного края», отмечается в сообщении.

Он также напомнил, что в России принята Концепция исторического просвещения, и выразил уверенность, что взаимодействие с историческими парками должно занять достойное место в планах по ее реализации.

«Важным решением стала передача исторических парков в систему образования. И мы видим, что выросло количество школьников и их родителей, которые посещают парки, появилось больше просветительских проектов. Ключевая задача этих организаций — формировать мировоззрение подрастающего поколения. Необходимо вести качественное взаимодействие парков и школ. Нам нужно обеспечить стабильно высокий уровень посещаемости экспозиций исторических парков», — подчеркнул министр просвещения.