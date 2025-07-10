Козырь в большой игре. Путин сменил зама Лаврова — в чем причина?

Президент Владимир Путин 10 июля освободил Михаила Богданова от должностей замглавы Министерства иностранных дел России и спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки. Таким образом российский лидер достал из рукава настоящий козырь в большой игре. Что он затеял — в материале 360.ru.

При чем тут Турция?

Основная задача Богданова заключалась в работе на турецком направлении, а задач здесь масса. Преемнику опытного дипломата придется разобраться в хитросплетениях вокруг России и Турции.

Помимо традиционной многовекторной турецкой политики, в последнее время появился азербайджанский кейс. Давний сателлит Турции развязал настоящее противостояние с Россией, конца которому пока нет.

На кону стоит немало, люди уже требуют наказать власти Азербайджана за откровенную дерзость. Но в России действуют тоньше — так работал Богданов, который посвятил этому делу 14 лет. Он решил уйти по собственному желанию.