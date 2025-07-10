Козырь в большой игре. Путин сменил зама Лаврова — в чем причина?
Президент Владимир Путин 10 июля освободил Михаила Богданова от должностей замглавы Министерства иностранных дел России и спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки. Таким образом российский лидер достал из рукава настоящий козырь в большой игре. Что он затеял — в материале 360.ru.
При чем тут Турция?
Основная задача Богданова заключалась в работе на турецком направлении, а задач здесь масса. Преемнику опытного дипломата придется разобраться в хитросплетениях вокруг России и Турции.
Помимо традиционной многовекторной турецкой политики, в последнее время появился азербайджанский кейс. Давний сателлит Турции развязал настоящее противостояние с Россией, конца которому пока нет.
На кону стоит немало, люди уже требуют наказать власти Азербайджана за откровенную дерзость. Но в России действуют тоньше — так работал Богданов, который посвятил этому делу 14 лет. Он решил уйти по собственному желанию.
Преемник Михаила Богданова
В дипломатических кругах уже обсуждают новую кандидатуру на должность Богданова. На его место назначат известного дипломата Алексея Ерхова, сообщил инсайдер «Царьграду». В недавнем прошлом он был послом Турции.
Пост дипломат занял после убийства русского представителя в Анкаре Андрея Карлова. Ерхов — дипломат с внушительным послужным списком. Он возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России, а с 2010 по 2015 год был генеральным консулом в Стамбуле.
Ровно месяц назад Ерхов на приеме по случаю Дня России в Анкаре поразил собравшихся новостью, что прощается с Турцией после долгих лет работы. Посол подчеркнул, что дата его отъезда пока не уточнялась. Вполне возможно, что это связано с затеянной Путиным рокировкой.
Сам Ерхов в одном из интервью указал на попытку вбить санкционный клин в отношения России и Турции, тем самым четко выразив суть происходящего между двумя государствами и странами Запада.
«Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары», — предупредил дипломат.