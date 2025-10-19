Сегодня 03:51 Неприватизированная совесть. История Альфреда Коха, который продал все, включая Родину 0 0 0 Власть

Борис Ельцин

Альфред Кох*, некогда занимавший кресло вице-премьера, официально попал в реестр террористов и экстремистов. Для фигуры с его послужным списком — приватизация, скандальные книги, уголовное дело о контрабанде — эта метка стала закономерным эпилогом. Его биография напоминает готовый сценарий политического триллера, где главный герой прошел путь от реформатора до персонажа международных скандалов. Чтобы понять, как петербургский инженер дошел до звания террориста, стоит вспомнить, с чего для него все начиналось.

Чилийский синдром После окончания Ленинградского финансово-экономического института Кох* работал в научно-исследовательском институте, а затем преподавал в Ленинградском политехническом институте. Его мировоззрение сформировалось в знаменитом ленинградском кружке молодых экономистов, где он познакомился с Анатолием Чубайсом. Карьерный взлет начался в 1990 году, когда его избрали председателем исполкома Сестрорецкого районного Совета народных депутатов Ленинграда.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Примерно тогда же Кох* отправился на стажировку в чилийский «Институт свободы и развития». Вернувшись, он с гордостью демонстрировал коллегам портфель, подаренный ему чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Этот предмет стал красноречивым символом его политических предпочтений. Именно в Чили он внимательно изучил методы «чикагских мальчиков» и проникся идеей радикальных рыночных реформ. Еще в 1990 году он открыто высказывался о необходимости «антидемократических мер» для проведения реформ в России. Эти идеи очень скоро были воплощены в жизнь. А полигоном для них стала грандиозная по своим масштабам и последствиям российская приватизация. Главный проект и главный скандал Кох* возглавил Госкомимущество и стал одним из главных архитекторов ваучерной приватизации и залоговых аукционов. Он лично участвовал в разработке схемы ваучеров, которую, по его собственным словам, придумал как компромисс, когда реализация первоначального закона «Об именных приватизационных вкладах» оказалась невозможной.

Интересно Изначальный закон, принятый парламентом, предполагал механизм именных счетов, которые открывало государство для каждого гражданина России в качестве персонального приватизационного счета в Сбербанке. На эти счета планировалось зачислить условные денежные средства, которые можно было бы использовать исключительно для покупки акций приватизируемых предприятий. Изначальный закон, принятый парламентом, предполагал механизм именных счетов, которые открывало государство для каждого гражданина России в качестве персонального приватизационного счета в Сбербанке. На эти счета планировалось зачислить условные денежные средства, которые можно было бы использовать исключительно для покупки акций приватизируемых предприятий.

Кох* указывал на нереалистичность этого плана. Административная задача по открытию и ведению 150 миллионов индивидуальных счетов в условиях развала государственных институтов начала 1990-х годов была практически невыполнимой По его мнению, силы пытавшиеся удержать страну от развала в Верховном Совете поддерживали этот закон именно потому, что понимали: его невыполнимость станет способом заблокировать весь процесс приватизации.

Многие еще помнят эти самые ваучеры, которые должны были сделать каждого гражданина собственником. На практике государство тогда отправило 150 миллионов граждан в долговую яму, а значительная часть национального богатства перешла к узкому кругу олигархов. Куда же делись обещанные акции заводов, и почему ваучеры большинство просто продало за копейки, так и не поняв их сути?

Фото: Альберт Кох* — второй слева / РИА «Новости»

Несмотря на успешный для узкого круга лиц старт в разграблении страны, финалом государственной карьеры Коха* стал «книжный скандал». Вместе с другими «реформаторами» он получил аванс около 100 000 долларов за книгу об истории приватизации, которая на момент выплаты еще не была написана. Столь высокий гонорар за несуществующую книгу был расценен как замаскированная взятка. Это в итоге стало причиной увольнения Коха* по указу Бориса Ельцина с поста заместителя председателя Правительства, который тот тогда занимал. Получив солидный откат за описание собственных «подвигов», «приватизатору» пришлось покинуть власть. Но его талант создавать скандалы никуда не делся — он просто перешел в частную жизнь. Частная жизнь публичного человека В 2014 году пограничники сочли, что бывший вице-премьер пытается вывезти в Германию не просто картину, а «культурную ценность» без должных документов, что и подарило ему новый статус — фигуранта уголовного дела о контрабанде.

Фото: РИА «Новости»

Остроту ситуации придал тот факт, что Интерпол, известный своей принципиальностью, почему-то не разделил энтузиазма российских следователей и отказался объявлять Коха* в международный розыск. Так бывший реформатор получил уникальную привилегию — оставаться официально обвиняемым, но при этом сохранять респектабельную свободу передвижения по миру. Находясь в благополучной эмиграции, Кох* открыл в себе талант публициста и принялся щедро раздавать советы тем, кто остался у власти. Его блоги запестрели изысканными комплиментами в адрес Владимира Путина, которого он с медицинским педантизмом диагностировал как «инвалида», а заодно предрекал скорый «распад личности» от долгого правления.

Цветы для Бандеры В 2015 году в День независимости Украины Кох* возложил цветы к памятнику Степану Бандеры и опубликовал фото на своих страницах в соцсетях. «Мое маленькое паломничество в день независимости Украины. Слава героям!» — подписал снимок бизнесмен. В комментариях под фотографией многие выразили свое недовольство этим поступком. Среди возмутившихся был писатель Захар Прилепин. «Кох* — ублюдок. Это человек, который ненавидит Россию всем своим существом. Я постоянно и непрестанно удивляюсь, каким образом Кох* и люди, подобные ему, управляя почти десятилетие, не разорили страну окончательно и не растащили на тысячу частей», — написал Прилепин.

Закономерный итог? Ирония судьбы бывает изощренной: человек, в 90-е желавший, по его словам, «спасти Россию от коммунизма» с помощью методов чилийского диктатора Пиночета, в 2025 году все же получил от российского государства клеймо «террориста и экстремиста». Росфинмониторинг официально внес Коха* в соответствующий реестр.

Фото: РИА «Новости»

Так сошлись в одной точке все линии его биографии: портфель диктатора, «спасение» страны через приватизацию, контрабандные картины и финальный аккорд — нападки на Кремль из безопасной немецкой эмиграции. Финансовые активы Коха* в России теперь заморожены, что стало логичным ответом государства на деятельность человека, который в интервью заявлял, что ему «нравится операция со стрельбой по нефтеперерабатывающим заводам». Альфред Кох* прошел путь от поклонника перелома страну через «залоговые аукционы», до врага государства. Но, судя по всему, пока это не слишком мешает ему существовать на награбленные в свое время народные деньги под защитой неподкупного интерпола.

* Физическое лица, выполняющее функции иностранного агента и внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга