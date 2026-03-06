Платить придется всем: исчезнет ли реклама из Telegram после заявления ФАС

Юристы Головченко и Манташян: штрафы за рекламу в Telegram затронут все стороны

Федеральная антимонопольная служба накануне назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram незаконным, Роскомнадзор счел это объяснение исчерпывающими. Чем это грозит блогерам и рекламодателям, и что теперь делать авторам телеграм-каналов?

При этом закон «О рекламе» прямо запрещает объявления на ресурсах, доступ к которым ограничен. С какого числа такие посты в Telegram будут незаконны, разбирался РБК .

Оборот инфлюенс-маркетинга в мессенджере за минувший год, по оценкам рекламных агентств, составил примерно 20 миллиардов рублей. Основные рекламодатели — маркетплейсы, банки и инфобизнес.

Наказывать будут всех

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко заявил, что ответственность за нарушение правил понесут все стороны. Для физических лиц штраф составляет от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных — от 80 до 150, для юридических — от 200 до 500.

Кроме того, каналы-нарушители могут заблокировать, что приведет к разрыву контрактов, и заставят удалить рекламу.

Управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян предположила, что запрет коснется и контента, который заказывали через сам мессенджер.

«Формально это означает солидарные риски: регулятор сможет предъявлять требования и штрафы как площадке, так и рекламодателю с посредниками, в зависимости от конкретной ситуации», — объяснила она.