Платить придется всем: исчезнет ли реклама из Telegram после заявления ФАС
Юристы Головченко и Манташян: штрафы за рекламу в Telegram затронут все стороны
Федеральная антимонопольная служба накануне назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram незаконным, Роскомнадзор счел это объяснение исчерпывающими. Чем это грозит блогерам и рекламодателям, и что теперь делать авторам телеграм-каналов?
Оборот инфлюенс-маркетинга в мессенджере за минувший год, по оценкам рекламных агентств, составил примерно 20 миллиардов рублей. Основные рекламодатели — маркетплейсы, банки и инфобизнес.
При этом закон «О рекламе» прямо запрещает объявления на ресурсах, доступ к которым ограничен. С какого числа такие посты в Telegram будут незаконны, разбирался РБК.
Наказывать будут всех
Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко заявил, что ответственность за нарушение правил понесут все стороны. Для физических лиц штраф составляет от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных — от 80 до 150, для юридических — от 200 до 500.
Кроме того, каналы-нарушители могут заблокировать, что приведет к разрыву контрактов, и заставят удалить рекламу.
Управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян предположила, что запрет коснется и контента, который заказывали через сам мессенджер.
«Формально это означает солидарные риски: регулятор сможет предъявлять требования и штрафы как площадке, так и рекламодателю с посредниками, в зависимости от конкретной ситуации», — объяснила она.
Рекламные интеграции сохранятся
Оба юриста рекомендовали приостановить рекламные интеграции до разъяснений со стороны регулятора. Они предупредили, что помимо финансовых блогерам грозят и репутационные потери.
При этом собеседники РБК считают, что коммерция просто будет закладывать штрафы и прочие риски в себестоимость проектов, что повлияет на стоимость интеграций для рекламодателей.
«Пока что бизнес будет продолжать рекламные интеграции до появления какой-то практики реализации новых правил», — заявила Манташян.
В конце февраля Роскомнадзор отказался как-либо комментировать слухи, что доступ к Telegram полностью ограничат в первых числах апреля. При этом два близких к Кремлю источника сообщили РБК, что окончательное решение уже приняли.