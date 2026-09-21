Хорошая явка и доверие к «Единой России»: Медведев подвел главные итоги голосования

Единый день голосования — 2026 завершился. Предварительные итоги кампании подвел председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с региональными отделениями. Он назвал прошедшие выборы успешными и озвучил главные результаты голосования.

«Первые выборы в условиях СВО» Медведев констатировал, что выборы в Государственную Думу завершились успешно, и привел предварительные данные по явке. Он назвал почти 57% самым высоким результатом за последние годы.

Это, наверное, самый высокий результат за последние годы. Дмитрий Медведев председатель партии «Единая Россия»

Медведев подчеркнул, что кампания впервые проходила в условиях военных действий и специальной военной операции. По его словам, это предопределило специфику организации выборов. «Это первые федеральные выборы в нашей стране, которые проходили в условиях специальной военной операции. Это предопределило массу моментов, с которыми столкнулись граждане нашей страны, и специфику организации самой избирательной кампании», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Партийный лидер отметил, что в прифронтовых регионах работа была связана с риском для жизни. Он признал, что были и трагедии, но кампания прошла на достойном уровне.

В ряде случаев, особенно в регионах наших, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, это было связано с риском для жизни. К сожалению, были и трагедии, но, тем не менее, избирательный марафон был проведен на достойном уровне. Дмитрий Медведев

Признание заслуг Медведев рассказал, что кампания была конкурентной, но главное напряжение шло на линии противостояния с врагом. Он заявил, что попытки противника испортить выборы лишь сплотили избирателей.

За последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов. Дмитрий Медведев

Лидер партии сообщил, что в выборах впервые участвовали на федеральном и региональном уровне ветераны специальной военной операции. «Я уверен, хотя еще и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме», — отметил он. Курс и задачи на будущее Председатель «Единой России» отметил, что, судя по экзитполам, партия «Единая Россия» проявила себя на выборах достойно. Он подчеркнул, что граждане сохраняют доверие к ведущей политической силе.

Еще нет результатов, но есть экзитполы, которые можно уже публиковать, они свидетельствуют о том, что партия «Единая Россия» выступила достойно. И граждане нашей страны сохраняют доверие к нашей ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях. Дмитрий Медведев

При этом Медведев отметил, что такой результат выборов одновременно является началом большой работы. Он заявил, что партии предстоит воплощать курс президента. «Нам предстоит воплощать в жизнь президентские решения, курс нашего лидера Владимира Владимировича Путина. И то доверие, которое оказала Россия нашей партии в самых разных регионах, является лучшим стимулом для этой работы. Именно обладая таким доверием, можно проводить в жизнь самые сложные, самые насущные для нашей страны решения», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»