Выбравший политику вместо преподавания права, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сделал стремительную карьеру, став третьим президентом России и рекордсменом по пребыванию на посту премьера. За его постами в Telegram, как когда-то в Twitter (сейчас X), следят мировые лидеры. В воскресенье, 14 сентября, Медведеву исполнилось 60 лет.

Детство и юность Дмитрия Медведева

Будущий политик родился в интеллигентной ленинградской семье. Его отец Анатолий Афанасьевич работал профессором в Технологическом институте, а мама преподавала биологию в педагогическом вузе. Семья жила в Купчине, который стал для Дмитрия Медведева районом детства. В школе мальчик учился хорошо, а в свободное время занимался греблей на байдарках. Несмотря на высокие должности в сфере образования семья не могла похвастаться большими богатствами.

Фото: РИА «Новости»

В ранних интервью Медведев рассказывал, что мечтал купить себе джинсы и пластинки своей любимой рок-группы Deep Purple, но родители не могли позволить себе ни того, ни другого.

После окончания школы он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. В это время молодой студент подрабатывал на стройке, а также дворником. После получения диплома закончил аспирантуру, а также защитил кандидатскую, став преподавателем. Научным руководителем Медведева бы будущий мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который и подтолкнул талантливого подопечного к тому, чтобы подумать о политической карьере. Медведев сначала занимал пост советника Собчака, который стал председателем Ленсовета. А после его победы на выборах мэра вошел в юридическую команду. Там он познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным, с которым до сих пор тесно связан. После ухода Собчака с поста мэра их пути разошлись. Путин уехал на работу в Москву, а Медведев вернулся в вуз.

Начало политической карьеры Дмитрия Медведева

В 1999 году Медведев переехал в Москву. Занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин запомнил талантливого юриста и предложил ему поработать заместителем главы аппарата правительства Дмитрия Козака. Уже к концу года Медведев стал замглавы администрации президента, перейдя на работу в Кремль.

Фото: РИА «Новости»

Полученный опыт в работе на Собчака пригодился начинающему чиновнику в предвыборном штабе Владимира Путина в 2000 году. Свою работу Медведев сделал очень хорошо и кандидат получил 53% голосов, одержав победу в первом туре. С этого времени Медведев совмещал работу в Кремле с должностью заместителя председателя и руководством совета директоров «Газпрома». В 2003 году Медведев стал главой администрации президента, сменив ушедшего на пенсию своего начальника Александра Волошина. А в 2005 году неожиданно перешел на должность вице-премьера, курирующего реализацию национальных проектов. Это назначение сочли началом предвыборной кампании Медведева к следующим выборам. Его главным конкурентом считался первый вице-премьер Сергей Иванов.

Президентство Дмитрия Медведева

Начало декабря 2007 года дало официальный старт предвыборной президентской кампании. Кандидатуру Медведева выдвинули на пост главы государства сразу четыре партии: «Единая Россия», Аграрная партия, «Гражданская сила» и «Справедливая Россия». Владимир Путин поддержал кандидата и подчеркнул, что знает Медведева уже 17 лет и полностью в нем уверен.

Предвыборный штаб возглавил новый глава администрации президента Сергей Собянин, официально ушедший в отпуск до окончания голосования.

Фото: Denis Semjonov/Russian Look / www.globallookpress.com

На выборах Медведев набрал 70,28% голосов. В своей предвыборной речи он назвал главными приоритетами создание новых возможностей для страны и ее интеграцию в международные структуры. Тогда же прозвучала фраза «Свобода лучше, чем несвобода». Через несколько месяцев после инаугурации Дмитрия Медведева началась эскалация конфликта между Грузией и Южной Осетией. Президент России отдал приказ об использовании войск для защиты мирного населения восставших против Тбилиси регионов. Через пять дней Южная Осетия, а с ней и Абхазия объявили о своей независимости, которые признала Россия.

Фото: Vladimir Anosov/Russian Look / www.globallookpress.com

Критика со стороны западных стран не помешала Медведеву успешно съездить в США на переговоры с коллегой Бараком Обамой.

В ходе визита президент также пообщался с главой компании Apple Стивом Джобсом, который подарил ему новую модель iPhone, еще не поступившую в продажу, а в штаб-квартире Twitter Медведев завел свой аккаунт, который начал активно вести. В первом же посте, приветствуя пользователей, Медведев допустил опечатку.

Такая близость главы государства к простым людям сделала его аккаунт одним из главных в российском сегменте социальной сети.

Фото: Pete Souza/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Впечатленный предприятиями Силиконовой долины в США Медведев создал проект «Сколково», направленный на развитие современных технологий. Ключевым понятием президентства Медведева стала модернизация и изменение структур страны. При нем прошла реформа МВД с переименованием милиции в полицию, из структуры Генеральной прокуратуры вышел Следственный комитет. Россия завершила вступление во Всемирную торговую организацию, поставив точку в процессе, начатом более 10 лет назад.

Медведев на посту премьер-министра

После возвращения Владимира Путина на пост президента Дмитрий Медведев возглавил правительство. Он занимал этот пост более восьми лет — самый большой срок среди всех премьер-министров современной России.

За это время он достаточно укрепил экономику, создав меры по поддержке предпринимателей, курировал крупные инфраструктурные проекты по строительству дорог, мостов и модернизации аэропортов. Провел пенсионную и налоговые реформы.

Фото: Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Особое внимание уделял цифровизации госуслуг и развитию IT-сектора, включая поддержку инновационных кластеров. Этот период характеризуется попытками сочетать экономическую стабильность с модернизацией страны, что укрепляло имидж правительства и подчеркивало роль Медведева как опытного управленца и публичного политика. В январе 2020 года Дмитрий Медведев объявил об уходе со своего поста.

Дмитрий Медведев в Совете безопасности России

После назначения на пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пропал из общественной повестки почти на год. Он проводил закрытые совещания и перестал быть такой заметной фигурой, как на посту президента и премьер-министра.

Фото: Russian Government / www.globallookpress.com

Он возобновил ведение социальных сетей только в 2021 году, начав публиковать воинственные заявления, которые привлекли внимание интернет-аудитории и быстро вернули ему популярность.

После начала специальной военной операции Медведев стал самым активным критиком киевского режима и поддерживающего его Запада. Он ничуть не стеснялся в выражениях в адрес украинских и европейских властей.

В этом году Медведев вступил в онлайн-перепалку с президентом США Дональдом Трампом и сенатором Линдси Грэмом*, которых назвал «дедулями» и напомнил о существовании системы ядерного возмездия «Периметр», или «Мертвая рука». После такой жесткой отповеди американцев подписчики завалили Telegram Медведева виртуальными подарками и назвали «Лучшим сетевым хулиганом».

Личная жизнь и увлечения Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев женат на своей однокласснице Светлане (в девичестве Линник). Их отношения завязались еще в седьмом классе. Ради того, чтобы провести вместе побольше времени парочка регулярно прогуливала занятия. «Я потерял интерес к урокам. Мне было гораздо интереснее общаться с моей будущей женой», — рассказывал политик в ранних интервью.

Они поженились в 1993 году, а спустя два года у них появился сын Илья.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Кроме ведения социальных сетей Дмитрий Медведев всерьез увлекался фотографией и регулярно радовал своих подписчиков новыми снимками. Также через всю жизнь он пронес любовь к тяжелой рок-музыке. В 2011 году, когда группа Deep Purple приехала с концертом в Москву, то Медведев пригласил их в свою резиденцию в Горках. «Когда я начинал слушать Deep Purple, то конечно же, не мог себе представить, что буду вот так с вами сидеть за этим столом», — заявил Медведев музыкантам. Он признался, что посетил четыре их выступления и пожелал им провести мощный концерт в Москве. В знак уважения ударник коллектива Иэн Пэйс подарил политику свои барабанные палочки. По неназванной причине Медведев на выступление любимой группы в Олимпийский не поехал. *Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.