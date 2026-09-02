Главное из заявлений Путина в Бишкеке: выступление по итогам саммита ШОС 2 сентября

Президент России Владимир Путин, завершая визит в Киргизию, выступил перед журналистами. Одной из центральных тем стало урегулирование конфликта на Украине. О чем еще говорил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке — в материале 360.ru.

Переговоры по Украине Говоря о решении украинского кризиса, Путин напомнил, что Россия выступает за то, чтобы любые контакты на этом направлении были наполнены конкретным содержанием. Однако сейчас диалог в некоторой степени заморожен. На полях саммита ШОС президент встретился с китайским и турецким коллегами. Во время переговоров стороны также затронули тему украинского конфликта.

Никто ничего не навязывает. Но позиция наших друзей заключается в том, что все за скорейшее прекращение этого конфликта и желательно мирными средствами. Мы знаем эту позицию, мы ее очень уважаем.

Ход спецоперации Путин обратил внимание на успехи ВС России на поле боя, которые не дают ВСУ пространства для маневра. В котлы попадает все больше вражеских подразделений. «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек.Площадь образовавшегося там котла — 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров», — подчеркнул президент. Слухи о мобилизации в России Путин назвал «чушью собачьей» и информационной атакой.

Фото: РИА «Новости»

Выпад ФРГ в адрес России Глава государства не обошел стороной выпад властей Германии в адрес России. Речь шла о решении закрыть генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине якобы из-за причастности России к происшествию с беспилотником в Лейпциге. Никаких доказательств в ФРГ не предоставили, но появился удобный повод, чтобы отвлечь внимание немцев от внутренних проблем, отметил Путин.

Фото: Russian President official apa/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Роль ШОС ШОС сегодня — одна из самых мощных региональных структур, заявил президент.

Запасы природных ресурсов какие колоссальные, логистика сумасшедшая. То есть это полмира.

По словам Путина, организация должна расширяться постепенно, не спеша, без превращения в аморфную структуру. «Поэтому мы за, чтобы эта организация была открытой, за, чтобы количество членов увеличивалось, но договорились сделать это постепенно, не спеша», — сказал президент.

Фото: РИА «Новости»

Самые яркие цитаты Путина О заявлении президента Украины Владимира Зеленского «Я не слышал таких заявлений [о том, что в России небезопасно летать гражданской авиацией], но если это сказано вслух, это заявка на государственный терроризм. И замечу, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. И второе — если вдруг такая трагедия произойдет, мы найдем чем ответить, пусть никто не сомневается». О коллективном Западе «Если вы намекаете на то, что косатки — это Запад коллективный, то я бы сказал, что косатка, конечно, страшный хищник. Но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения — это акулы империализма. Смысл заключается в том, что если кто-то попытается тащить нас вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул».

Фото: РИА «Новости»