Генпрокурор России ушел в Верховный суд: кто занял место Игоря Краснова

Игорь Краснов, занимавший пост генерального прокурора России, переходит на должность председателя Верховного суда. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Как строилась карьера Краснова и кто теперь займет его место в Генпрокуратуре — в материале 360.ru.

Семья и образование Игоря Краснова Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. О его детских годах практически ничего не известно. В открытых источниках нет информации о том, в какой семье вырос будущий генпрокурор. Сам Игорь Викторович никогда не рассказывал публично о родителях и школьных годах. Высшее образование Краснов получил в родных краях. В 1998 году он окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Сегодня вуз носит название Северный федеральный университет.

От следователя до генпрокурора: карьера Игоря Краснова Еще до окончания обучения Краснов взялся за построение карьеры. В 1997 году он начал работать в органах прокуратуры. Его первой должностью была должность следователя прокуратуры Холмогорского района Архангельской области. В беседе с «Коммерсантом» Игорь Викторович рассказывал, что в работе столкнулся с лихими 90-ми.

У меня, как и у других следователей, иногда одновременно в производстве находилось до 16 уголовных дел, в том числе связанных с заказными убийствами и бандитизмом. Игорь Краснов генпрокурор России

В 2006 году Краснов перебрался в столицу. С 2006-го по 2007-й он работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, говорится на сайте ведомства. В 2007-м приступил к работе в Следкоме и занял должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России. Через пять лет, в 2012-м, Игорь Викторович получил звание генерал-майора юстиции, а в 2016-м — генерал-лейтенанта юстиции. В том же году он занял должность заместителя председателя СК. За время работы в Следственном комитете Краснов вел несколько громких уголовных дел, в числе которых покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова, хищение средств при строительстве космодрома Восточный.

В конце января 2020 года по представлению президента России Владимира Путина Совет Федерации утвердил Краснова на должность генерального прокурора России. Его кандидатуру сенаторы поддержали единогласно. Комментируя назначение, глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Краснов — «человек из системы, а не с Садового кольца», писал «Коммерсант». Игорь Викторович является обладателем государственных наград, в том числе имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученную в 2011 году.

Краснов стал главой Верховного суда В конце августа стало известно, что Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда России. Он стал единственным претендентом на этот пост.

После рассмотрения кандидата Высшая квалификационная коллегия судей выдала ему рекомендацию, которую направила для заключения главе государства. После этого кандидата представили для утверждения в Совете Федерации. И сегодня, 24 сентября, Совфед назначил Краснова председателем Верховного суда. Путин уже подписал указ, которым официально освободил нового главу ВС РФ от должности генпрокурора. Кто возглавит Генпрокуратуру вместо Краснова Еще 25 августа источники РБК сообщали, что место Краснова может занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе уроженец Ленобласти Александр Гуцан.

В четверг, 18 сентября, Путин предложил его кандидатуру на должность генпрокурора России. А 24 сентября Совфед признал консультации по представленной главой государства кандидатуре состоявшимися. Информацию об этом опубликовали на сайте верхней палаты российского парламента.

После этого президент подписал указ о назначении Александра Гуцана генеральным прокурором. Документ вступил в силу со дня подписания, 24 сентября. Александр Гуцан в 1987 году окончил юрфак Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Учился на одном курсе с Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко, был старостой группы, а также комсоргом курса. Начинал карьеру в прокуратуре Ленинграда. С 2000-го по 2005-й занимал пост помощника заместителя генпрокурора по особым поручениям. После перешел на пост замдиректора Федеральной службы судебных приставов. С 2007-го по 2018-й был замгенпрокурора. Затем занял должность полпреда в СЗФО, заменив на этой позиции Александра Беглова — нынешнего губернатора Санкт-Петербурга.