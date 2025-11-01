Сегодня 03:59 Принц Кремля? Где живет и чем занят сын Дмитрия Медведева, который заговорил о расстрелах и коррупции Илья Медведев высказался против расстрелов за коррупцию в России 0 0 0 Фото: пресс-служба Единой России Власть

Заявление сына бывшего президента России Дмитрия Медведева о расстрелах внезапно сделало его одной из самых обсуждаемых персон в прессе. Призер спортивных турниров, студент престижного вуза, герой телеэкрана и молодой партиец — в свои годы Илья Медведев достиг многого. Что известно о Медведеве-младшем, кто завоевал его сердце и есть ли у Ильи шанс пробиться в высшие эшелоны Кремля — в материале 360.ru.

Детство под присмотром. Биография Ильи Медведева Илья Медведев появился на свет 3 августа 1995 года в Санкт-Петербурге в семье будущего российского лидера. На тот момент его отец, Дмитрий Медведев, был уже не так далек от высших эшелонов власти: работал преподавателем права и внешним консультантом в петербургской мэрии. Здесь, как утверждает 24smi.org, Медведев-старший работал с Собчаком, приходилось ему встречаться и с Владимиром Путиным. Мать, Светлана Линник, окончила экономический вуз и сперва трудилась бухгалтером, но после рождения сына посвятила себя семье. Позднее семейство перебралось в столицу, мальчика отдали в гимназию. Юный Медведев увлекался как точными науками, так и языками, показывая отличные способности. Пресса о нем почти не писала, однако известно, что Илья рос как обыкновенный мальчик — учеба, хобби, никакой публичности. Тайный актерский дебют сына Медведева Однако харизматичного подростка приметили киношники. Илья Медведев успел сняться в паре серий «Ералаша». В первой ему пришлось спасать подругу от бандитов на улице. Сюжет следующей сцены крутился вокруг мальчика, пытавшегося попасть в кинематограф. При этом в титрах Илья фигурировал под своим настоящим именем, однако долго никто не замечал этой «пасхалки». Его личность авторы «Ералаша» публично подтвердили спустя четыре года. Известно, что на площадке об отце Ильи специально никому не рассказывали, осведомлены были лишь руководители программы.

Фото: Илья Медведев в «Ералаше» / кадр из киножурнала «Ералаш»

В интервью mk.ru Илья рассказывал, что мечтал сыграть в серьезном фильме. Отказался от этой идеи он после того же «Ералаша» — не понравилось, как выглядит со стороны. И в итоге актерскую карьеру Илья продолжать не стал. К тому моменту подросток заканчивал школу и перед ним появлялись более серьезные вопросы — к примеру, образование. Тихий умник из МГИМО Поступать Медведев-младший решил в МГИМО, притом все вступительные он сдавал сам и прошел на бюджет без всяких протекций. Издание «24СМИ» без ссылок на источники информации пишет, что в студенческой жизни Илья никогда не требовал особого обращения, ходил в институтскую столовую и дружил со многими одногруппниками. Это подтверждает и интервью Ильи в mk.ru. Корреспонденту он рассказал, что старается общаться со всеми и многих приятелей уважает. Друзей среди детей министров, по его словам, он почти не заводил.

Я очень люблю своих школьных друзей, институтские ребята тоже очень хорошие. Илья Медведев

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

В прессе знакомые Ильи описывали его как очень воспитанного, тактичного человека. Утверждали, что умный и приятный молодой человек очень нравился девушкам. Безусловно, статус отца, который в 2008–2012 годах был президентом России, а затем стал премьером, отчасти сказался на повседневной жизни сына. Юношу, скорее всего, опекала охрана. До магистратуры Илья Медведев вместе со всеми отправился на военные сборы. Специальность большинства мгимошников — переводчики. Сын премьера жил вместе в общей казарме, изучал основы воинской подготовки и с удовольствием маршировал. Практику Медведев-младший прошел в российских юридических фирмах. В интервью он рассказывал, что не видит смысла в юридическом образовании другой страны, поскольку собирается работать в России. Чем увлекался сын Дмитрия Медведева Учеба давалась талантливому юноше легко. В МГИМО Илья Медведев ходил на дополнительные курсы в институтский бизнес-клуб. Параллельно, как утверждала пресса, Медведев-младший вынашивал идею собственного стартапа. Времени хватало и на увлечения. Подростком Илья интересовался японской поп-культурой и слушал рок — классические The Beatles, «Сплин» и тому подобные группы. В студенчестве он активно играл в футбол, выступал и за команду МГИМО нападающим, данные об этом сохранились на сайте вуза. До соревновательного уровня дошел и в фехтовании на саблях. Также Медведев-младший — заядлый театрал. По крайней мере, был им в студенческие годы. В беседе с mk.ru он рассказывал, что в Санкт-Петербурге он любит посещать Мариинский и Александринский театры, а в Москве — «Табакерку».

Фото: Родители Ильи Медведева / РИА «Новости»

Бизнес сына экс-президента России Работать в крупной госкорпорации Илья Медведев не хотел. Он рассказывал, что ему интереснее сфера технологий. После вуза он попробовал свои силы в бизнесе. Его отец в 2020 году рассказал, что Илья занялся частными проектами в сфере цифровых технологий. Правда, тогда же Медведев-старший оговорился, что заметных успехов у Ильи пока нет. «Занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди», — говорил Дмитрий Медведев. В том же интервью для kp.ru зампред Совбеза отметил, что не хотел бы комментировать «личные моменты». Личная жизнь Ильи Медведева Осенью 2018 года традиционная «Новая волна» в Сочи завершилась закрытой вечеринкой White Party. В первом ряду, у самой сцены, пресса приметила жену премьер-министра России Светлану Медведеву, писала «Газета.ru». На фотографиях ТАСС таблоид «Сплетник» заметил, что кроме охранников Медведеву сопровождала и группа стильных молодых людей. В одном из юношей авторы статьи заметили Илью Медведева. Тот приобнимал за плечи выпускницу МГУ, как уверяли в прессе. Источники таблоида утверждали, что молодые люди встречаются уже год, притом отношения у них очень серьезные. Официального подтверждения такой информации нет.

Фото: РИА «Новости»

Партийный билет во власть Летом 2022 года, через несколько месяцев после начала спецоперации, 26-летний Илья Медведев вступил в «Единую Россию». Партбилет ему вручил лично Андрей Турчак. На церемонии Медведев-младший заявлял, что считает этот шаг важным и намерен трудиться на благо общества, развивать детский спорт, образование, здравоохранение, поддерживать предпринимательство, а также продвигать импортозамещение. Уже осенью того же года американские власти ввели против Ильи Медведева санкции. Позднее свои рестрикции наложили на юношу и украинские власти. Я в России Дмитрий Медведев полностью поддержал выбор сына. Его помощник в беседе с прессой объяснил, что тот считает ненормальным, если родственники руководства страны придерживаются неопределенной точки зрения. В партии Илье доверили курировать инновационные проекты — направление, созвучное его образованию. Уже в 2023 году фамилия Медведева-младшего появилась в важных отчетах. Минцфиры представило портал «Я в России». Он предназначался жителям новых российских регионов, им открыли доступ к государственным услугам России.

Фото: РИА «Новости»

На совещании в штаб-квартире «Единой России» заметили и Илью Медведева. Позднее в пресс-службе партии объяснили, что именно он курировал реализацию проекта. ТАСС отмечало, что до этого Медведева-младшего на подобных мероприятиях в штаб-квартире правящей партии не видели. Против расстрелов за коррупцию Уже осенью 2025 года Илья Медведев выступил на крупном форуме. Его высказывания привлекли внимание прессы. РБК назвал Медведева-младшего руководителем проектов «Единой России». В своей речи тот высказал мнение, что «Единая Россия» не должна ассоциироваться только с запретами, а больше выступать в качестве созидательной силы. Примером такой силы в государственном выражении Медведев-младший назвал правящую партию Китая. Однако отметил, что механическое копирование китайской модели в России невозможно — слишком велики культурные и управленческие традиции. Также Илья Медведев выступил против внедрения китайской модели борьбы с коррупцией, которая, среди прочего, предусматривает смертную казнь.

В Китае за коррупцию вообще расстреливают. Мы так поступать не собираемся — хотя в некоторых случаях, возможно, это и пошло бы на пользу. Илья Медведев