Фейк: монитор Путина не был подключен к компьютеру во время онлайн-голосования

В Сети распространились сообщения о том, что монитор президента России Владимира Путина якобы не был подключен к компьютеру во время онлайн-голосования. Авторы публикаций обратили внимание на отсутствие видимых кабелей питания и подключения к системному блоку. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что на столе президента находился обычный монитор Dell U2410, а не моноблок, однако на фотографиях якобы не видно ни кабеля питания, ни провода, соединяющего устройство с системным блоком.

Также пользователи обратили внимание на провода от мыши и клавиатуры. По их версии, они тянутся к центральной части задней панели монитора, хотя необходимые разъемы у этой модели расположены в другом месте. На основании этого авторы публикаций сделали вывод, что компьютер во время онлайн-голосования якобы не работал.

Правда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы возникших у Владимира Путина проблемах с компьютером. Он заявил, что техника работала исправно.

«У президента все работает», — сказал Песков.

Само изображение также не подтверждает утверждения о неподключенном мониторе. На фотографии его экран включен и отображает изображение. При этом Dell U2410 не имеет встроенного аккумулятора и не может работать без подключения к электросети. То, что штекер не попал в кадр, не означает отсутствия кабеля — он может находиться за корпусом или стойкой.

Конструкция Dell U2410 предусматривает систему укладки кабелей в центральной стойке. В ней есть специальный вырез, через который провода можно вывести к задней части устройства. Поэтому их расположение в районе стойки соответствует конструкции этой модели, а сами кабели с определенного ракурса могут быть не видны.

Dell U2410 — внешний монитор, а не моноблок. Устройство оснащено видеовходами VGA, DVI, DisplayPort и HDMI. Чтобы отображать рабочий стол Windows, который виден на кадрах, монитор должен получать видеосигнал от внешнего источника. Поэтому отсутствие кабелей в поле зрения камеры само по себе не доказывает, что устройство не подключено.

Кроме того, на одном из распространяемых снимков виден лишь путь прокладки провода, а не место его подключения. Нижняя часть задней панели монитора закрыта центральной стойкой. У Dell U2410 также есть встроенный USB-хаб с четырьмя портами и отдельным USB-подключением к компьютеру.

Провод может уходить за стойку, проходить через предусмотренный производителем кабель-менеджмент и затем направляться к системному блоку или соответствующему разъему. Сам системный блок также необязательно должен находиться на столе — он может стоять под ним или за пределами кадра. Опубликованные фотографии не показывают полностью пространство за монитором и под рабочим столом.

Таким образом, фотографии не подтверждают утверждение о том, что монитор Владимира Путина не был подключен к компьютеру во время онлайн-голосования. Вывод об отсутствии подключения основан на том, что кабели не видны с выбранного ракурса, хотя конструкция Dell U2410 позволяет скрыть их за корпусом и центральной стойкой.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.