Фейк: главы пяти регионов России попросили Путина пойти на выборы 2030 года

Дипфейки пяти глав регионов России с обращением к Путину разошлись по Сети

Видеоролики с участием пяти губернаторов российских регионов разошлись по Сети. На опубликованных кадрах главы субъектов якобы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением выставить свою кандидатуру на выборах 2030 года. Но все эти видео оказались дипфейками, за основу которых авторы взяли реальные кадры.

Фейк

Губернаторы Кировской, Липецкой, Нижегородской и Томской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину с предложением выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2030 года.

Правда

Опубликованные записи глав пяти российских регионов оказались дипфейками. Это показала проверка системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», разработанной АНО «Диалог-регионы» для выявления подделок.

Авторы фальшивок использовали кадры из официальных каналов руководителей регионов, которые прогнали через обработку нейросетями.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на оригинальном видео отчитывался о проведении своей прямой линии с жителями 17 апреля.

Кадры для создания дипфейка с участием губернатора Липецкой области Игоря Артамонова взяли из ролика от 10 июля 2023 года, когда руководитель региона записывал обращение в рамках всероссийской акции «Спасибо учителю».

Дипфейк с нижегородским губернатором Глебом Никитиным слепили из кадров его поздравления с 225-летием Пушкина, снятых 6 июня прошлого года.

Самыми старыми оказались кадры с участием губернатора Томской области Владимира Мазура. Для дипфейка использовали видео с его обращением к избирателям после выборов в сентябре 2022 года.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на оригинальной записи, сделанной в конце октября 2024 года, поздравлял работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Все дипфейки появились после публикации еще одной подделки, на которой к Путину с предложением о выдвижении обращался губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Само обсуждение возможных кандидатов на президентских выборов, которые пройдут через пять лет, не имеет никакого смысла. Но авторы дипфейков преследовали цель дестабилизации в обществе, выгодной сотрудникам украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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