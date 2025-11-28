Сегодня 04:11 Этот меч сокрушит Украину. Киев в панике, а НАТО дрожит — что за удар внезапно нацелила Россия в самое сердце врага Sohu: Россия удивила НАТО истребителем-невидимкой и ракетами в Дубае 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com Власть

Москве надоело нытье на переговорах и Украине вынесли приговор. Кремль показал оскал своего главного хищника — рев его двигателей заставил НАТО облиться холодным потом на дубайской жаре. Су-57Э впервые раскрыл огненный козырь «Изделия Х-69»: но почему же Киев испугался нового оружия до постыдной паники?

Почему показ в Дубае ошеломил НАТО Авиасалон в Дубае в этом году стал для России идеальной площадкой, чтобы ответить на трехлетний санкционный марафон не пустыми заявлениями, а железными аргументами. Российский павильон развернули на площади около 5000 квадратных метров, заполнив его более чем 900 образцами авиационной и оборонной техники. По масштабам это уровень крупнейших мировых игроков, по концентрации внимания — одна из главных точек притяжения всего авиасалона. В выставочном зале представили ударный вертолет Ка-52, спутники отечественного производства, космические двигатели и различные гражданские самолеты. Представители Альянса стояли перед выставочным залом с «вытянутыми лицами», пишет Sohu. Им пришлось внимательно рассматривать высокотехнологичную продукцию, представленную Россией. Для Киева, который строил свои надежды на том, что российский ВПК «обвалится под давлением», такая картинка выглядит очень неприятной новостью, констатирует издание.

Фото: РИА «Новости»

Как санкции помогли России В редакции отметили, что авиасалон в Дубае прошел в особое время, ведь западные санкции против России действуют уже более трех лет. Охватывают они различные секторы, от энергетики, до технологий и финансов. США и Европа пытались этими санкциями ослабить российский потенциал. Запад полагал, что такое давление приведет к трудностям в развитии российской промышленности. Парадокс ситуации в том, что многие машины, представленные в Дубае, стали прямым последствием санкционного давления, как полагает Sohu. До 2022 года значительная часть гражданской и частично военной авиационной техники в России опиралась на импортные комплектующие: двигатели, авионику, отдельные электронные блоки. Запад исходил из того, что перекрытие этих поставок остановит конвейеры, оставив Москву без ключевых узлов. Жесткие ограничения заставили российскую промышленность ускорить импортозамещение.

Фото: Xu Yang/XinHua / www.globallookpress.com

В чем опасность «Изделия Х-69» Главным магнитом программы стал экспортный вариант Су-57Э, который на Западе уже прозвали «Клыками Кремля». На показательных полетах самолет выполнял сложные фигуры, показывал полет на больших углах атаки и резкие маневры, из-за которых публика запрокидывала голову. Появление Су-57, малозаметного истребителя пятого поколения, представило на всеобщее обозрение передовые российские технологии. На демонстрации в ОАЭ пилот Су-57 специально открыл только два отсека для вооружений, а не три. Такое послание поняли уже только специалисты: даже перспектива асимметричного пуска ракет не повлияла на поведение истребителя. Особенное внимание публики привлекло вооружение истребителя, которое предназначено для поражения наземных целей. Зрителям чуть ли не впервые показали «Изделие Х-69». Это более продвинутый аналог хваленых Storm Shadow и Taurus. Ее точные характеристики засекречены. Однако в Минобороны рассказывали, что весит снаряд около 800 килограммов, он способен лететь со скоростью 1000 километров в час. Пилот управляет ракетой по спутникам, заметить ее практически невозможно.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какую стратегию придумала Россия В соседнем павильоне Россия показала многоцелевой вертолет «Ансат-М» в медконфигурации. Sohu полагает, что эта машина — яркий результат стратегии импортозамещения. Его заявленная дальность — около 650 километров, машина вмещает до восьми человек и при этом вертолет на российской двигательной и бортовой базе. «Вертолеты России» особо выделили этот вертолет на выставке, заявив, что это коммерческий борт, разработанный специально для рынков Ближнего Востока и Азии. По такому же пути пошел и Ка-32А11М — вертолет, который может тушить пожары, поднимать грузы и работать в спасательных операциях. Раньше часть его начинки была связана с зарубежными поставщиками, теперь ключевые узлы локализованы в России. Сам факт того, что эти машины не просто стоят на стенде, а активно продвигаются как экспортный продукт, показал, что импортозамещение перестало быть фигурой речи, теперь это просто реальность.

Фото: РИА «Новости»

Готовим налет из космоса? Санкции подтолкнули импортозамещение и в космической сфере. Россия традиционно входит в узкий круг стран, способных производить сложные ракетные двигатели, и в Дубае Москва напомнила об этом. На авиасалон Россия привезла сразу три авиакосмических двигателя: Р-171, Р-181 и Р-180. Речь идет о высокотехнологичных установках, которые уже поставляются зарубежным партнерам и имеют перспективные заказы на будущее. Появление таких двигателей на международной выставке важно по двум причинам. Во-первых, это наглядный признак сохранения научной школы, испытательных баз и конструкторских бюро, которые невозможно «аннулировать» санкционным пакетом. Во-вторых, это сигнал рынку: даже в условиях давления Россия продолжает обеспечивать внешние заказы, и многие страны готовы с ней работать, несмотря на политический фон.

Фото: РИА «Новости»

Вокруг российского павильона в Дубае можно было увидеть представителей компаний, занятых созданием спутниковых группировок, систем широкополосного интернета и дистанционного зондирования Земли. Им интересны не абстрактные политические заявления, а надежные двигатели и аппараты. Кого заинтересовала российская техника Авиасалон в Дубае привлек внимание десятков высокопоставленных лидеров. Отдельным сигналом стал визит главы ОАЭ на российский стенд. Эмираты — не та страна, которая делает демонстративные реверансы. Они аккуратно балансируют между крупными центрами силы, считая деньги и риски. И если на этом фоне лидер государства лично идет смотреть российскую экспозицию, это значит, что интерес к Москве как к технологическому и оборонному партнеру никуда не исчез. ОАЭ по-прежнему испытывают значительный спрос на российскую продукцию, особенно в аэрокосмическом секторе и секторе оборонных систем.

Фото: Wen Xinnian/XinHua / www.globallookpress.com

Почему авиасалон стал шоком для Украины Еще одна неприятная для Украины деталь — технологическая динамика. Вместе с Су-57Э в Дубае показали модернизированную версию Як-130 — машины, которая в зависимости от конфигурации может быть и учебной, и легкой ударной. Это прямое доказательство того, что Россия не просто распродает старые разработки, а дорабатывает уже созданные платформы, подстраивая их под новые требования заказчиков. В итоге авиасалон в ОАЭ превратился в своеобразный экзамен для санкционной стратегии. Российский павильон с Су-57Е, полностью локализованными вертолетами, спутниками и ракетными двигателями этот экзамен сдал. Запад получил неприятный, но очевидный ответ: ставка на экономическое удушение России не сработала.

Россия адаптировалась, укрепила собственную базу и вышла на те рынки, которые не готовы жить по чужому списку запретов. А Киев, судя по нервной реакции, понял самое главное. Пока он делает ставку на очередные обещания поставок и пытается закрыть небо чужими руками, Москва тихо и методично показывает, что ее авиация и космос продолжают развиваться. И чем громче рев российских двигателей над Дубаем, тем явственнее слышен тот самый приговор уже не России, а иллюзиям, на которых так долго держалась украинская уверенность в «скорой победе санкций». «На международной арене присутствие России не ослабло, напротив, она продемонстрировала возрождающуюся активность в определенных областях», — констатирует Sohu.