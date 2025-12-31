01 января 2026 00:01 Едины в любви к Родине. Путин поздравил россиян с Новым годом Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой семьей 0 0 0 Власть

Семья

Россия

Владимир Путин

Новый год 2026

Перед наступлением Нового года каждый человек ощущает течение времени. И то, каким будет будущее, во многом зависит от самих людей, подчеркнул президент Владимир Путин в поздравлении россиян.

«Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное — наши надежды и планы — обязательно исполнится», — выразил уверенность глава государства. В новогоднем обращении Путин отметил, что у каждого есть личные устремления, по-своему неповторимые, но они неотделимы от судьбы Родины и истинного стремления принести ей пользу.

Ведь мы вместе — народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

Путин добавил, что с Новым годом в первую очередь связана вера в лучшее, добро и удачу. Праздник он назвал волшебным и отметил, что в этот день сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, чуткости и великодушия. «Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев — участников специальной военной операции», — обратил внимание президент. Глава государства заявил, что за тех, кто взял на себя ответственность сражаться за родную землю, правду и справедливость, переживают миллионы россиян.

Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

Путин пожелал всем здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и приносящей вдохновение любви. Он также выразил надежду, что традиции, вера и память станут объединяющими для всех поколений и будут служить поддержкой во всем. «Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!» — завершил президент поздравление с 2026 годом.