Лавров выступит на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве

Международный форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет 22 сентября в Москве на площадке национального центра «Россия». В нем примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума поделилась подробностями о предстоящем мероприятии.

Министерство иностранных дел уже несколько лет поддерживает форум и деятельность Ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network, но глава ведомства впервые примет личное участие в его работе, добавила представитель МИД.

«Участие главы внешнеполитического ведомства в форуме отражает растущую значимость международной координации в сфере информационной безопасности», — отметила Захарова.

Это выводит мероприятие на принципиально новый уровень и демонстрирует, насколько высоко сегодня ценится открытый диалог по вопросам верификации информации, защиты общественного сознания от манипуляций и выработки единых стандартов цифровой этики.

В 2026 году ключевыми темами форума станут:

Регистрация участников проходит до 17 сентября по ссылке .

На форуме впервые покажут сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима, рассказала Захарова. Материал подготовили совместно с фактчекерами и общественными деятелями.

актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и тенденции его применения в искусстве.

влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества — политику, экономику и бизнес,

обсуждение итогов выборов в Государственную Думу РФ и противостояние попыткам дезинформации в ходе электорального процесса,

Отдельный блок обсуждения организаторы посвятили проблематике мошенничества в отношении несовершеннолетних. В нем обсудят вопросы вовлечения подростков в киберпреступность и другие правонарушения через Интернет.

На форум приедут более 2 тысяч участников из 80 стран. Среди них представителей профильных ведомств, международных организаций, технологических компаний и независимые исследователи.

Форум организует АНО «Диалог Регионы» в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN). Мероприятие пройдет при поддержке МИД России.