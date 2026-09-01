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    Лавров выступит на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве

    Bocharov Denis/news.ru
    Фото: Bocharov Denis/news.ru/www.globallookpress.com

    Международный форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет 22 сентября в Москве на площадке национального центра «Россия». В нем примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума поделилась подробностями о предстоящем мероприятии.

    «Участие главы внешнеполитического ведомства в форуме отражает растущую значимость международной координации в сфере информационной безопасности», — отметила Захарова.

    Министерство иностранных дел уже несколько лет поддерживает форум и деятельность Ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network, но глава ведомства впервые примет личное участие в его работе, добавила представитель МИД.

    Это выводит мероприятие на принципиально новый уровень и демонстрирует, насколько высоко сегодня ценится открытый диалог по вопросам верификации информации, защиты общественного сознания от манипуляций и выработки единых стандартов цифровой этики.

    Мария Захарова

    На форуме впервые покажут сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима, рассказала Захарова. Материал подготовили совместно с фактчекерами и общественными деятелями.

    Регистрация участников проходит до 17 сентября по ссылке.

    В 2026 году ключевыми темами форума станут:

    Отдельный блок обсуждения организаторы посвятили проблематике мошенничества в отношении несовершеннолетних. В нем обсудят вопросы вовлечения подростков в киберпреступность и другие правонарушения через Интернет.

    На форум приедут более 2 тысяч участников из 80 стран. Среди них представителей профильных ведомств, международных организаций, технологических компаний и независимые исследователи.

    Форум организует АНО «Диалог Регионы» в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN). Мероприятие пройдет при поддержке МИД России.