Общее прошлое и будущее двух стран. Что обсудил Лавров с коллегой из Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Астане с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. После этого они устроили пресс-подход. О чем сообщил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства — в материале 360.ru.

Двусторонние отношения Одной из главных тем встречи стали двусторонние отношения. Лавров охарактеризовал их как высокоинтенсивные, многоплановые и всеобъемлющие. «И самое главное — они способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространстве», — подчеркнул российский министр. В скором времени должно заработать еще одно генконсульство — в городе Актау. Кроме того, две страны сотрудничают не только напрямую, но и в рамках международных организаций — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. В свою очередь, Кошербаев отметил, что товарооборот между странами по итогам прошлого года составил 28 миллиардов долларов и движется к намеченной Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым цели — 30 миллиардов. По его словам, дальнейшее развитие отношений с Россией — безусловный приоритет для Казахстана, а готовящийся в конце мая государственный визит Путина — ключевое событие в двусторонней повестке.

Фото: пресс-служба МИД России

Возрождение нацизма Обсудили министры и международные события, в частности Украину и Ближний Восток. Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы возобновить переговоры на основе пониманий, достигнутых с США. Вместе с тем он отметил, что европейские страны пытаются возродить нацизм и развернуть собственные народы походом на восток. В этом разрезе, по словам Лаврова, особенно ценно, что Россия и Казахстан всегда вместе отмечают Победу в Великой Отечественной войне. «Нет никаких сомнений, что в нынешних условиях эта память имеет не только историческое, но и практическое преломление», — добавил российский министр.

Фото: РИА «Новости»

Подвиг Булатова и Кошкарбаева Параллельно в телеграм-канале российского МИД появился рассказ о подвиге лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева и рядового Григория Булатова, 30 апреля 1945 года водрузивших первое Красное Знамя на фасаде Рейхстага. Установили его на лестнице главного входа около 14:25 после семи часов тяжелейших боев. За этот подвиг обоих наградили орденами Красного Знамени. Спустя полвека президент Нурсултан Назарбаев посмертно присвоил Кошкарбаеву (умершему в 1988 году) звание Народного героя Казахстана. Обоим установили памятники на их малых родинах: Булатову — в Кирове, Кошкарбаеву — в Акмолинской области и в Астане.

Ближний Восток Кроме того, Лавров заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана негативно отразилась и на Каспийском море. В частности, Лавров осудил удар по инфраструктуре порта Энзели, который обслуживает все пять прикаспийских государств. Также нельзя упускать из виду и события в Ливане, подчеркнул министр. «И особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода, в отношении создания палестинского государства», — отметил он. Россия и Казахстан высказались в пользу скорейшего преодоления кризиса.