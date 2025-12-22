Уверенность — пожалуй, главное слово, описывающее ощущения от «Итогов года» президента России. Уверенность, прозвучавшая в словах и даже в манере речи Владимира Путина, так разительно отличавшей его четырехчасовую пресс-конференцию от заявлений европейских политиков, сделанных накануне.

Те как раз изо всех сил пытались произвести впечатление уверенных в себе людей. Но именно что пытались. Путин не пытался, не играл на публику — казалось, в этом огромном зале он чувствует себя как в уютной обстановке, располагающей к разговорам по душам. Но душевность вовсе не означает легковесность, напротив, разговор становится более открытым и искренним, даже когда говорить приходится о наболевших проблемах вроде беспрерывно ползущих ввысь цен на продукты или несогласованности и чрезмерной забюрократизированности взаимодействия Минобороны с социальным блоком правительства, приводящего к долгим ожиданиям выплат, положенных по закону героям СВО и их семьям. Президент был открыт к таким вопросам и честно признавал: не все еще работает так, как задумывалось. Многое предстоит улучшить, что называется «допилить». Но при этом ни у кого в зале, я полагаю, не возникло сомнений, что «допилят», причем в самое ближайшее время.

Отдельно стоит подчеркнуть открытость Путина к общению с представителями западных СМИ, что выгодно отличает российского лидера от его европейских коллег, которые, как правило, не допускают российских журналистов на свои пресс-конференции. В Европе очень своеобразно трактуют свободу слова, к этому, видимо, придется привыкать. Даже попытки корреспондентов американских или британских телеканалов задавать Путину откровенно провокационные вопросы не были пресечены и не остались без ответа. Представляю, чтобы было бы, если бы, скажем, вопрос о личной ответственности за продолжение боев на Украине задали какому-нибудь Фридриху Мерцу, больше всех стремившемуся забрать замороженные российские активы, чтобы передать их насквозь коррумпированному режиму Зеленского. Посмотрел бы я на его лицо.

Путин же спокойно, но абсолютно уверено заявил: ответственность за все, что происходит в и с «Незалежной» с 2014 года, несет новое украинское руководство, пришедшее к власти по итогам государственного переворота, а также его западные спонсоры, вполне намеренно спровоцировавшие Россию на введение войск в Донбасс для защиты граждан народных республик. Кстати, журналист NBC, задавший вопрос об ответственности, оказался удручен тем, что его провокация пошла не по плану и в итоге не удалась. «„Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну“, — сказал он мне. В это он действительно верит, обвиняя в войне НАТО и прозападную „цветную революцию“ Украины. Но он также неоднократно заявлял, что считает, что „идет на компромиссы“», — написал позже журналист в колонке, явно рассчитывая на другой, более «театральный» ответ.

Но нет, «Итоги года с Владимиром Путиным» не стали «театром одного актера». Это было честное и вполне открытое общение с народом, которое сам президент назвал «лучшим социологическим срезом» с точки зрения реальных проблем, волнующих большинство граждан России.

В итоге лично у меня сложилось очень приятное впечатление основательности и некой фундаментальности происходящего. Перефразируя известную цитату Александра III, так и хочется сказать: «Когда русский царь общается с народом, Европа может подождать».