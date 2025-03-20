20 марта 2025 19:04 Желто-голубой флаг «сховали» в носке. Боевиков ВСУ в российской форме уничтожили в ДНР 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

ДНР

ВСУ

Боевики

На фоне поражений по всей линии боевого соприкосновения украинское командование приказало военным забрасывать в российские тылы группы украинского спецназа. Боевикам пришлось переодеться, чтобы устраивать провокации и диверсии.

«Перемога» на камеру В последние дни число попыток украинских боевиков проникнуть в тылы ВС России выросло в несколько раз. Эксперты оценивают использование российской формы и опознавательных знаков как переход ВСУ от тактики прямых боевых столкновений к терактам. Об этом сообщил aif.ru. Накануне в районе населенного пункта Селидово бойцы 1-й Славянской бригады 51-й армии ликвидировали группу украинских диверсантов, переодетых в форму ВС России. «Одни из них шли-шли, так сказать, ночью — не дошли. И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками», — рассказал замкомбата танкового батальона с позывным Богдан.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, вражеский спецназ нарвался на пост бригады, который встретил противника кинжальным огнем из стрелкового оружия. Во время обысков у ликвидированных боевиков нашли украинские флаги и голубое полотнище Евросоюза. Военные ВСУ часто носят с собой госсимволы, чтобы фиксировать свое пребывание в тылу российской армии. Недавно крупную группу противника уничтожили в районе Покровска. У нацистов тоже нашли желто-голубые знамена, спрятанные в носках. По словам добровольца с позывным Шумный, за боевиками могла наблюдать их «птичка», снимающая все на камеру. «А вся эта киношка отправится в вышестоящие штабы, как факт „перемоги“», — добавил боец.

Фото: РИА «Новости»

Конец контрактов, начало террора Украинское руководство все чаще будет прибегать к террористическим методам в тылу ВС России, считают военные эксперты. После создания «буферных зон» активизируется бандеровское подполье и диверсанты. «Центры спецопераций, которые существуют сейчас на Украине, готовят диверсантов широкого профиля, которые могут действовать как в море, так и на суше», — заявил доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве России, военный эксперт Владимир Ераносян. Он добавил, что подготовкой боевиков занимаются западные инструкторы, в первую очередь — из Великобритании и Франции. Российские силовики находят схроны с оружием на освобожденных территориях, и там не только автоматы, но и взрывчатка. Если есть тайник с оружием, значит, за ним кто-то придет. Поэтому работы у спецслужб хватит надолго даже при окончании горячей фазы конфликта, подытожил Ераносян.