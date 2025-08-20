Встреча, которой не избежать? Ждать ли прямых переговоров Путина и Зеленского
Встреча президента США Дональда Трампа, его европейских гостей плюс, разумеется, Владимира Зеленского — куда же без него? — дала старт многочисленным разговорам о вероятных событиях ближайшего будущего. В том числе слухам о возможной личной встрече лидера России Владимира Путина с украинским президентом сомнительной легитимности.
Многие, ссылаясь на самого Трампа, даже заявили, что Путин якобы дал согласие на подобную встречу во время саммита на американской военной базе на Аляске.
«Я решил, что будет лучше, если они встретятся без меня. Просто чтобы посмотреть. Мне важно увидеть, как все будет происходить. Ведь у них были тяжелые отношения — очень плохие, крайне плохие. Теперь посмотрим, как они справятся. И если понадобится — а, скорее всего, так и будет, — я подключусь и смогу довести дело до конца. Но сейчас просто хочу посмотреть, что выйдет из этой встречи», — говорил Трамп, тщательно отыгрывая роль стороннего наблюдателя и третейского судьи.
«Путин действительно пообещал встретиться с Зеленским напрямую? Да. Я уже говорила об этом», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Что касается фигурантов будущей встречи, то Зеленский привычно заявил о готовности к ней, но — опять же, по слухам — предложение приехать ради этого в Москву вместе с Трампом, которого Кремль пригласил в гости вполне официально, отклонил.
Со стороны России никаких заявлений о том, что она согласна проводить переговоры в подобном формате в ближайшее время (о такой возможности в некоей отдаленной перспективе уже говорилось), пока не последовало. Более того, еще вчера глава МИД Сергей Лавров назвал Зеленского «персонажем», что вряд ли можно считать хорошим знаком для просроченного президента Украины.
Что же выходит, переговоров можно не ждать? На мой взгляд, такая постановка вопроса не имеет смысла. С вероятностью в 99% (если Зеленский, конечно, не повторит судьбу Гитлера, по своей воле ушедшего из жизни в конце апреля в 1945 года), сама по себе встреча все-таки состоится. Нравится нам или нет.
Думать надо о другом: чего ждать от таких переговоров? Возможен ли со стороны Киева конструктивный подход, или все, как обычно, сведется к банальной пропагандисткой кампании на Западе, ради демонстрации «неуступчивости» Москвы и «решительности» Зеленского в отстаивании «украинских» интересов?
Полагаю, ответ очевиден. Раз так, то говорить с бывшим комиком буквально не о чем. По крайней мере, в нынешней ситуации, когда его режим еще способен оказывать активное сопротивление на фронте.
Если же мы хотим заставить Зеленского подписать капитуляцию, то придется приложить к этому еще некоторые усилия. По крайней мере, очевидно, что сделать это только дипломатическим путем пока не получается.