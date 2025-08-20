Встреча, которой не избежать? Ждать ли прямых переговоров Путина и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа, его европейских гостей плюс, разумеется, Владимира Зеленского — куда же без него? — дала старт многочисленным разговорам о вероятных событиях ближайшего будущего. В том числе слухам о возможной личной встрече лидера России Владимира Путина с украинским президентом сомнительной легитимности.

Многие, ссылаясь на самого Трампа, даже заявили, что Путин якобы дал согласие на подобную встречу во время саммита на американской военной базе на Аляске.

«Я решил, что будет лучше, если они встретятся без меня. Просто чтобы посмотреть. Мне важно увидеть, как все будет происходить. Ведь у них были тяжелые отношения — очень плохие, крайне плохие. Теперь посмотрим, как они справятся. И если понадобится — а, скорее всего, так и будет, — я подключусь и смогу довести дело до конца. Но сейчас просто хочу посмотреть, что выйдет из этой встречи», — говорил Трамп, тщательно отыгрывая роль стороннего наблюдателя и третейского судьи.

«Путин действительно пообещал встретиться с Зеленским напрямую? Да. Я уже говорила об этом», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.