Сегодня 15:53 Зеленского припечатали за Покровск в Лондоне: почему одна воронка развалит весь фронт ВСУ 0 0 0 Фото: Ministry of Defense of Ukraine/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com Спецоперация

С каждым днем ВСУ все ближе к потере Красноармейска (Покровска). Зеленский вцепился в город, не жалея жизней людей, но то, чего он боялся больше всего, все равно произошло: на Западе, для которого президент Украины так упорно пытался создать картину отважной обороны, открыто говорят о том, что все кончено.

Почему ВСУ проигрывают битву за Покровск О причинах потери Покровска днем ранее рассуждала Financial Times. По оценке издания, причиной происходящего во многом стала именно нехватка военных. Оставшиеся силы призывают Киев остановиться, «пока не стало слишком поздно», и дать приказ на отход, подчеркивают авторы материала. Замглавы Министерства обороны страны Виталий Дейнега в комментарии FT прямо назвал обстановку в Покровске «сложной и неконтролируемой».

Тут же он отметил, что такого сценария можно было бы избежать, если бы у ВСУ было больше людей и баллистических ракет. С ним согласился и украинский военный Артем Карякин.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Вероятно, для освобождения города такого размера потребовалось бы огромное количество людей, но я не думаю, что сейчас таковые имеются», — пояснил он. Сейчас силы ВСУ растягиваются вдоль линии фронта в тысячу километров и плотность их настолько мала, что, по оценке польского военного аналитика Конрада Музыки, некоторые участки охраняются исключительно беспилотниками. И численность сухопутных войск лишь сокращается, подчеркивает эксперт. Причина дефицита, помимо недобора, тоже уже давно ни для кого не секрет — это дезертирство. Многие военные, как пишет FT, самовольно покидают части еще до прибытия на место.

Интересно По данным украинского волонтера и основательницы «Центра поддержки аэроразведки» Марии Берлинской, каждый километр линии фронта охраняют всего от четырех до семи пехотинцев ВСУ. По данным украинского волонтера и основательницы «Центра поддержки аэроразведки» Марии Берлинской, каждый километр линии фронта охраняют всего от четырех до семи пехотинцев ВСУ.

О катастрофическом размахе, которое приобрело дезертирство в рядах ВСУ, ранее писал бывший депутат Верховной рады и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

«Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет еще один боец», — написал он в своем Facebook*. Свои результаты аналогичных подсчетов публиковал и другой украинский военный Роман Пономаренко. По его словам, каждый день ВСУ сокращались на 696 военнослужащих, что в нынешних условиях эквивалентно численности одного батальона.

Интересно Только за период с 27 сентября по 31 октября потери ВСУ, по данным Минобороны, составили более 50 тысяч человек. Только за период с 27 сентября по 31 октября потери ВСУ, по данным Минобороны, составили более 50 тысяч человек.

Хаотичное и кровавое отступление По прогнозам Financial Times, если украинские власти продолжат цепляться за Покровск, все в итоге обернется еще более хаотичным и кровавым отступлением.

Украинские паблики тем временем пишут о провальных попытках вэсэушников покинуть котел под прикрытием тумана. Удачей это, по словам их источников, не увенчалось: «Почти все погибли из-за ошибки штабных крыс».

Фото: APUkraine/ twitter.com / www.globallookpress.com

«На фронте все печально для ВСУ. Ставка главнокомандующего полностью провалила военную кампанию», — констатирует «Легитимный».

Такую оценку разделяют и другие местные Telegram-каналы. Так, «Картель» бьет тревогу из-за того, что сохранение ожесточенных боев за Покровск и Мирноград привело к тому, что на других направлениях фронт начал рассыпаться. «Пока основные силы Украины втянуты Сырским в так называемую покровскую воронку, на юге и востоке фронта складывается все более опасная картина. Резервов нет, оборонительные рубежи измотаны», — пишут авторы канала. И главная опасность, по их мнению, в том, что эта ситуация не случайность, а закономерный результат пресловутого стратегического провала. Когда все силы концентрируются только на удержании одного города, расползание фронта по периметру просто неизбежно. И если у Сырского не будет новой стратегии и резервов, южный фронт, скорее всего, рискует повторить сценарий Покровска.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.