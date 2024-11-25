«Зеленский загнан в угол»: ВСУ готовят удар по Ростовской области?

Киев не заинтересован в мире, как в нем не заинтересована и уходящая администрация Белого дома, разрешившая ВСУ наносить удары по русской территории. В ответ Россия применила новейшую баллистическую ракету «Орешник», способную нести ядерный заряд. Перехватить ее, как оказалось, невозможно. Это было четкое предупреждение Москвы, а после Владимир Путин прямо сказал, что мы имеем полное право бить по натовской инфраструктуре в странах Запада. Но похоже, сигнал не был услышан.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что следующей целью ВСУ для удара ракетами ATACMS может стать Ростовская область, где расположены четыре аэродрома. Их Киев может атаковать. «Одним из крупнейших скоплений объектов, на которое потенциально может нацелиться Украина, является Ростовская область на юге России. Там по крайней мере четыре аэродрома находятся в пределах досягаемости, хотя некоторые из них также являются гражданскими аэродромами и вряд ли станут целью», — говорится в материале. Кроме этого, американский Институт изучения войны (ISW) составил карту примерно с 200 военными объектами, которые расположены в зоне досягаемости ATACMS и Storm Shadow. По мнению аналитика ISW Джорджа Барроса, эта карта отражает только часть объектов. ВСУ с помощью дальнобойных ракет могут атаковать и другие цели на основе информации от разведывательных агентств, чтобы поразить штабы и цели, местоположение которых сейчас точно не известно.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Определить, наложил ли Вашингтон какие-либо ограничения на типы целей или регионы, которые Киев может выбирать для атаки, не удалось», — отметили журналисты WSJ. При этом за последние полгода украинские войска не единожды предпринимали попытки атаковать объекты на юге России, включая Ростовскую область. Например, 18 июня Киев атаковал ударными беспилотниками нефтебазу в Азовском районе, после чего там загорелись цистерны с топливом. Пожар потушили только спустя три дня.

«Кому надо, тот услышал» Нет сомнений в том, что украинские военные и их западные кураторы готовятся к очередным атакам на российские регионы с использованием ракет из стран НАТО. Поэтому надо нам быть к этому готовыми. Ясно, что первыми в списке возможных ударов находятся те регионы, которые могут быть поражены британскими и американскими ракетами. Это не новость. Другое дело, что, помимо готовности сил ПВО и экстренных служб, на местах должна быть наша полная готовность на ответный удар по объектам на территории Украины или на временно оккупированных украинцами наших землях.

Фото: РИА «Новости»

«Вооруженные силы России показали, на что они способны, успешно испытав новую МБР „Орешник“ ударом по ракетному производству в Днепропетровске. Все всё поняли. А тем, кто пока еще не понял, предстоит, по всей вероятности, испытать подобные удары вновь. Благо целей на территории, контролируемой Киевом, предостаточно», — заявил 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. Подобный ответ со стороны России в случае новых украинских атак на наши города и поселки стоит на повестке дня и будет вполне успешен, добавил он. Ни о какой капитуляции перед Украиной и НАТО, несмотря на все их угрозы и преступные действия, речи нет и быть не может. Русский народ и братские народы на коленях перед врагами не стояли никогда. Так было в отечественной истории. Так будет и сейчас.

Фото: Военнослужащие ВС России / РИА «Новости»

Новая реальность Тем не менее мы оказались в новой реальности, когда у противника есть дальнобойное оружие, которое он может использовать по территории «старой» России. Скорее всего, противник располагает исчерпывающей информацией о районах расположения наших систем ПВО. Он наблюдает, где и чем его БПЛА сбиваются. Просто по факту этих массированных атак он собирает очень подробную информацию. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал участник СВО, мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков. — У украинцев есть и разведданные их натовских союзников? — Да, поэтому информацией они обладают исчерпывающей. Теперь у них появилось новое средство поражения, которое уже не стесняются применять. — Где можно ожидать этих ударов? — По опыту применения БПЛА, которые у них с каждым годом все лучше, летят все дальше и несут все большее количество взрывчатки, они попытаются поразить военные объекты, влияющие на боевые действия. Это, конечно, в первую очередь Курское направление. Но не только оно. Главной целью врага будут места хранения наших авиабомб с модулем планирования и коррекции и средства их доставки. Это то оружие, на которое у ВСУ нет ответа.

Фото: РИА «Новости»

— То есть Киев будет пытаться нейтрализовать этот фактор? — Именно. С помощью натовских ракет. Мы, конечно, надеемся, что у них ничего не получится, что все наши самолеты расположены за границей действия ракет и что все аэродромы надежно прикрыты ПВО. И скорее всего, это так и есть.

Если ударов по аэродромам не будет, то это не потому, что они об этом не подумали, а потому, что враг знает: эти удары не возымеют успеха. Соответственно, как мы уже увидели по двум последним ударам, они возымели ограниченный успех. Скорее всего, ВСУ продолжат наносить удары по военным объектам в надежде повлиять на ход боевых действий. Никита Третьяков

Удары по Ростову неизбежны? Очень важный момент. Ростовская область — сосредоточение военной логистики и разного рода военных конструкторских бюро. Кроме того, это густонаселенный район. Разумеется, и расстояние до нее обеспечивает достаточную точность ракетного удара. Европа не думает о последствиях. Что касается Зеленского, он загнан в угол. Он погибнет, и знает об этом.

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Поэтому пойдет на все, чтобы просто причинить как можно больший урон. Трамп победил, он — хитрец, который устроит торги с Россией. Украина — это разменная монета. Трампу не нужна Украина, ему нужно ослабление Китая, ради этого он готов пойти на приемлемый альянс с Путиным, отметил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Европа будет какое-то время поддерживать Зеленского, но США пока что задают темп мировым процессам. Что может сделать уходящая администрация Байдена? Что могут сделать либеральный Евросоюз и Британия? Попробовать привести войну в точку невозврата, втянуться в конфликт до инаугурации Трампа. Ну, это же логично, хоть и достаточно безумно! Украина здесь просто прекрасный повод для войны, для которой сейчас подойдет любой повод. Пройдя точку невозврата, администрации Трампа будет сложно говорить о миротворчестве Танай Чолханов

Таким образом, атаки на такие регионы, как Ростов-на-Дону, неизбежны. Вопрос в том, что это полностью развязывает нам руки, позволяет добить полностью всю инфраструктуру Украины. Эпизод с «Южмашем» показал: для армии России это не составляет проблемы. Удержится ли НАТО от рокового шага, от прямого вступления в военный конфликт? Что ж, все решится в ближайшие месяцы, если не недели. Очевидно, эскалация нарастает по экспоненте.