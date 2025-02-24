Зеленский выкупит себя за счет украинцев. Какие уроки мир должен извлечь из этой сделки?

Согласен, не согласен. Подпишу, не подпишу. Владимир Зеленский торгуется. Кажется, мир наблюдает за увлекательным процессом: как один человек ценой благосостояния целого народа выторговывает себе жизнь. Всем нам следует внимательно следить за этим торгом, чтобы извлечь уроки и не купиться на ошибки украинцев в будущем.

Все заплатят за выкуп Зеленского Символично, что аккурат к трехлетней годовщине боевых действий США сообщили, что Владимир Зеленский принял условия сделки по передаче американцам полезных ископаемых на 500 миллиардов долларов. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф уточнил, что Зеленский согласился подписать соглашение о ресурсах после того, как Трамп передал ему некое сообщение. Какое? Подозреваю, речь идет элементарно о выкупе жизни Зеленского. Потому что он оказался в ситуации, когда мешает едва ли не всем, кроме, видимо, британцев, которые силятся раздувать конфликт. Что может Трамп обещать за подпись под кабальной для украинцев сделкой лично Зеленскому? У Трампа нет необходимости покупать его, потому что ставший никому не нужным лидер не может выставлять цену, он не в том положении. Рассчитывать на какие-то долгосрочные соглашения с Зеленским по поводу дальнейшего ведения боевых действий Штатам не приходится: у Зеленского нет легитимности, ему нечем обеспечить свою подпись под обещанием, что украинцы и дальше станут воевать. А вот подпись под соглашением о сделке будет обеспечена моментальной передачей в совместный фонд ряда месторождений и появлением на Украине американских промышленников.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все просто: украинцы устали от боев, у них нет сил, денег и мотивации. Их выдоили. Никакие обещания непопулярного и нелегитимного лидера не заставят продолжать военный конфликт годами. Однако если этот лидер прямо сейчас запустит на Украину американские промышленные компании, которые явно приедут туда со своим контингентом, обеспечивающим безопасность, их оттуда никто уже не выгонит. Их можно будет только выманить. Кому? Об этом поговорим позже. Итак, зачем Трампу нужна подпись сбитого летчика Зеленского под соглашением о передаче американцам ресурсов и фактическом обременении Украины на пятьсот с лишним миллиардов долларов? Чтобы сразу запустить на Украину американцев. Зачем Зеленскому ставить свою подпись под таким документом? Предположение только одно: чтобы выжить. Он будет вынужден выкупить свою жизнь.

Украинцы вряд ли дадут ему уйти, как только получат возможность Зеленского схватить и судить. Да и не примет его никто, если подразумевается, что США, имея претензии на долг в 500 миллиардов долларов, потребуют выдачи.

Урок первый: не приглашайте чужестранцев В мире есть три страны, которые могут сегодня спрятать Зеленского: это сами США, Израиль и Россия. Мы его вряд ли будем спасать, от американцев он спасается сам. На убежище в Израиле Зеленский имеет безусловное право. Израиль принципиально не выдает своих граждан никому и никогда, даже если это людоед и серийный убийца. Израиль создавали с формулировкой, что страна будет убежищем для любого еврея в любой ситуации.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть нюанс: США — сегодня единственная страна, которая, если сочтет нужным, может устранить Зеленского, даже если тот скроется в Израиле. Потому что существование Израиля полностью обеспечено американцами и он не станет укрывать Зеленского такой ценой. И даже вряд ли его примет, если американцы не снимут к нему претензий. Таким образом, чтобы Зеленскому спастись, ему сегодня нужно выкупить себя у США. Вот так незатейливо. Втянул украинцев в трехлетнюю войну, принес горе, разорение, а теперь обяжет их выкупить собственную безопасность ценой благосостояния будущих поколений. Какой из этого урок должны извлечь люди? Не только украинцы, но и все остальные? Урок первый: нельзя выбирать президентом своей страны человека, имеющего другое гражданство или право на его автоматическое получение. Потому что завтра Зеленский может вмазать украинцев на десятилетия нищеты и улететь в Хайфу к маме с папой. Франция, допустим, может не принять условную Зурабишвили (хотя она говорит, что вышла из французского гражданства), может лишить ее гражданства, чтобы передать трибуналу. Израиль так принципиально не делает. Очень опасно выбирать президента, имеющего право на паспорт Израиля, потому что в этом случае у граждан собственной страны не будет на него никакой управы — он просто улетит в Израиль. Если американцы, конечно, разрешат.

Фото: Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Иерусалим, 2020 год. Haim Tzach/Israel Gpo / Global Look Press

Не терпите Еще один урок народам: нельзя допускать удержания власти столь непопулярным лидером, потому что только отсутствие общенародной поддержки заставляет Зеленского спасаться ценой благосостояния своей страны. Похоже, он все-таки подпишет соглашение и это будет цена, которую украинцы заплатят за спасение Зеленским собственной шкуры. Вся страна, и без того разворованная и проданная, будет выплачивать долги за спасение лидера, который принес ей только горе. И так всегда. Так работает государство. Общество, которое допускает сохранение власти непопулярным лидером, платит за это несколько раз. Сначала — жизнями, потому что такой лидер вынужден начинать террор. Затем, когда население теряет терпение, есть высокий риск, что придется отдать едва ли не все, чтобы лидер мог от своих же сограждан спастись. Такие примеры есть в Латинской Америке, где не имевшие народной поддержки лица вынуждены были фактически продавать свои государства США, чтобы обеспечить собственную безопасность. Есть они и на Ближнем Востоке. Пришедшие после Хусейна иракские власти получили безопасность в обмен на пропуск американцев к нефтяным месторождениям.

Народы не должны допускать, чтобы тираны начали их бояться, потому что в этом случае у тиранов обычно остается только один выход — спастись ценой жизни самого народа. На Украине происходит именно это. Зеленский не может выйти в отставку и жить на Украине. Пойти ему некуда. Сейчас он защищает свою жизнь от самих украинцев. И, вот увидите, выкупит ее за их счет.

И сыр не бесплатный, и мышеловка за ваш счет Третий урок касается того самого бесплатного сыра в мышеловке. Уж сколько раз твердили миру… Сколько раз американцы сами показывали, что еще никогда никому ничего просто так не давали, а все равно есть желающие сыграть с ними в покер. Мало примеров Ближнего Востока, Афганистана? Сам Зеленский подолгу жил и работал в России, он должен был помнить про «ножки Буша»: как американцы влезли в нашу промышленность в обмен на копеечные гуманитарные подачки в 1990-х. Ничего бесплатно от них не получить. Кажется, после Второй мировой не было ни одного примера, когда США влезли бы помогать «демократиям» и не оставили бы облагодетельствованные страны с огромными долгами перед своим правительством. Причем заметьте: Зеленский говорит, что Украина получила от США всего 100 миллиардов долларов. Даже если он уменьшил сумму вдвое, будет меньше 500 миллиардов. Что это значит? Это, друзья, значит, что в случае с американцами вообще неважно, сколько вы брали: если попали в отношения с ними в позиции слабого, могут вкатить иск на любую сумму.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / Global Look Press

Из этого может следовать и более страшный урок: американцы вообще любое слабое правительство способны поставить на счетчик. Если предположить, что Зеленский действительно брал 100-200 миллиардов долларов, а не 500, выходит, что США неважно, кто и что им должен, — важно, у кого и что можно взять. Завтра они предъявят требования к тем, кто у них ничего не брал, — и что делать? Для слабых государств есть только два пути: вообще дистанцироваться от США, чтобы в случае претензий можно было выйти и перед всем миром сказать: «Смотрите, мы с ними даже не контактировали». Второй путь — искать сильного покровителя. Того, кто не даст поставить на счетчик. Сегодня это могут быть только Россия и Китай. Вот вам и многополярный мир. Дружить, чтобы тебя не ограбили. Риторика Зеленского прямо дает остальным странам еще один полезный урок: чуть зазевавшись, они могут стать таким же топорным орудием в руках американцев, как украинцы. Зеленский совсем уже разоткровенничался. Говорит: «Война обошлась Украине в 320 миллиардов: из них 120 вложила Украина, 100 — Европа и партнеры, 100 — США». Получилось, это был консорциум по усилению американских интересов, а именно — ослаблению Европы, переориентации ее на американские и проамериканские газовые рынки, перераспределению промышленных мощностей в пользу США и давлению на Россию.

По словам Зеленского, выходит, что несколько партнеров заведомо объединились для достижения интересов США, сбросились, а в итоге убытки повесили на самое слабое звено. Такая откровенность должна отрезвлять других: чуть зазеваетесь — полетите в топку за американские интересы, еще и должны останетесь. Сыр в американской мышеловке не только не бывает бесплатный, вы еще должны будете сами его купить. Даже мышеловку, которая вас убьет, придется приобретать самостоятельно.

Проситесь в Россию, пока вас не продали Нам-то хорошо, мы эти уроки усваиваем на чужих ошибках. А что делать украинцам, которые уже оказались в мышеловке, купленной на их же деньги? Им надо спасаться: от нищеты, долгов, разорения земель. Для этого, пока их еще с потрохами не продали, следует требовать от Зеленского сдаться, освободить пост. Или попросту его арестовать, а самим… проситься в Россию. Срочно! Очевидно, что в ближайшие годы хоть какие-то деньги и жизнь у украинцев будут только там, куда зайдет российская власть. Остальные обречены на нищету на проданной иностранному капиталу земле. И украинцы должны помнить, что у нас, россиян, есть память. Есть Мелитополь, который с радостью встречал Россию и даже не допустил там боев. Есть поселок Сартана на окраине Мариуполя, на который в первые дни спецоперации ВСУ сбросили бомбы за то, что жители не захотели бежать в Мариуполь и прикрывать собой нацбатальоны.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Есть Донецк и Луганск, восемь лет выстоявшие под обстрелами ради вхождения в Россию. А есть, к примеру, какой-нибудь Днепр, который станет до последнего пускать по нам ракеты и потом, не ровен час, тоже окажется в составе России. В кого будем вкладывать деньги — в прорусский Мелитополь или в Днепр, если тот продолжит до последнего плевать в нас? Более того, украинцы должны совершенно трезво понимать, что и Киев может оказаться российским, причем безо всяких боев, поскольку ему некуда будет пойти. Если столицу с потрохами продадут США, только Россия сможет выторговать ее назад. А хлопотать нам, чтобы спасти враждебно настроенных дураков, резона нет. Украинцам надо протрезветь и вести себя с нами как с людьми, которые, вполне вероятно, еще будут их кормить. На Украине штрафами выколачивают из голов русский язык, возможно, местные жители уже подзабыли наши поговорки, нелишним будет напомнить. Готовь сани летом. Как потопаешь, так и полопаешь. Кто сегодня стреляет и плюется ядом, тот ничего не получит от России. Мотайте на ус. Потому что очень высок шанс, дорогие украинцы, что по итогам всех этих событий именно России придется вас кормить, ведь вы окажетесь ни с чем.