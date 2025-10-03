Сегодня 12:25 Зеленский угрожает вырубить Москву: как ВСУ собираются устроить блэкаут в столице России 0 0 0 Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com / www.globallookpress.com Спецоперация

В последнее время украинские власти все чаще грозятся устроить России не просто проблемы в сфере энергетики, а тотальный блэкаут. Несмотря на громкие бравады руководства республики, для воплощения этих обещаний у ВСУ есть множество препятствий.

США разрешили бить вглубь России На днях устроить России блэкаут пригрозил президент Украины Владимир Зеленский. Уже 2 октября с аналогичным посылом выступил и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По его словам, за любым действием российской армии последует симметричный ответ. «Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», —подчеркнул он. Гнатов заверил украинцев, что в стране «все хорошо с любым оружием», в том числе и с дальнобойным. В то же время он подтвердил, что некоторые виды ракет можно эффективно использовать только при определенных запасах, которых у республики пока нет.

Да, конечно, есть проблемные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы получить преимущество. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем. Андрей Гнатов Начальник генштаба ВСУ

Насчет украинской «ответки» по энергетике много писали и в западной прессе. The Wall Street Journal выпустила статью о том, что США предоставят республике разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. В материале сообщили, что американский президент уже подписал разрешение на передачу информации для атак. «Это первый случай, когда администрация Трампа окажет содействие украинским ударам дальнобойными ракетами по энергетическим объектам в глубине территории России», — отметила газета. Официально Белый дом эту информацию не подтверждал.

Насколько реальны угрозы Украинское издание «Страна» при этом задалось вопросом, насколько реальны угрозы массированных атак по объектам энергетики России. Журналисты напомнили, что ВСУ давно бьют дальнобойными дронами по энергообъектам внутри страны, но под удар попадают либо подстанции и ТЭЦ в прифронтовых регионах, либо НПЗ, нефтетерминалы и топливные базы. Украинские боевики могут выпускать по пограничным районам имеющиеся на вооружении западные ракеты: HIMARS, ATACMS и Storm Shadow. Диверсии в отдаленных регионах ВСУ устраивают исключительно с помощью беспилотников. По информации издания, американцы одобрили Украине удары по России только HIMARS, а по другим видам снарядов разрешения нет. Иногда в прессе появляются материалы о том, что Украина получила свои дальнобойные ракеты типа «Нептуна», «Сапсана» или «Фламинго», но сообщений об их массовом применении для атак на объекты в России не появлялось. Издание пришло к выводу, что вглубь российской территории ВСУ пока могут бить только дронами. У такого способа есть как преимущества, так и недостатки: БПЛА несут на себе небольшое количество взрывчатки и не могут уничтожать хорошо защищенные объекты.

Именно по этой причине в качестве целей выступают легковоспламеняющиеся НПЗ и топливные базы, отдельные химические производства, предполагает «Страна». Авторы материала добавили, что для уничтожения созданных, как правило, еще в советское время электростанций Украине необходимо множество ракет, но даже в этом случае нельзя прогнозировать гарантированный результат. Если США действительно передадут ВСУ дальнобойные Tomahawk, которые могут накрывать всю европейскую часть России, устроить блэкаут будет не так просто. «Другой вопрос, что Tomahawk можно бить по все тем же объектам нефтегазовой сферы. И они причинят ей ущерб многократно больший, чем беспилотники», — добавило издание. Но если ВСУ решатся на этот шаг, Россия ответит еще более масштабно.