Ситуация для Владимира Зеленского складывается, мягко говоря, непростая. На поле боя украинская армия несет большие потери и постоянно отступает под натиском Вооруженных сил России. Одновременно ему нужно начать наступление, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп. Киев надеется, что «контрнаступ» позволит Украине выглядеть более решительно и иметь козырь на предстоящих переговорах. Поэтому в спешке Зеленский меняет генералов на ключевых позициях. Правда, есть нюанс.

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главкома ВСУ — Олега Апостола. Популярный украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в офисе президента, сообщил, что назначение Драпатого — последнее предупреждение Александру Сырскому. Его команду полностью зачищают, а сам главком ВСУ играет роль свадебного генерала. На Банковой хотят повесить все неудачи на фронте на Сырского, чтобы сместить негатив с Зеленского, а виновными в них сделать военных. Примерно в таком же ключе высказывается «легитимный». Мол, это замена лояльных на более лояльных к себе высших военных чинов. Все они выслужились перед начальством, а вот среди солдат у них спорная и порой крайне негативная репутация.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кто такой Драпатый? Очевидно, что смена командующего сухопутными войсками, вероятнее всего, связана с провалами вдоль линии фронта, в особенности в Донбассе, где за пару месяцев украинская армия потеряла значительное количество территорий. Повышение Драпатого ожидалось, потому что в октябре он получил звание генерал-майора. До этого проходил службу командиром батальона в 72-й бригаде в Мариуполе. Украинские СМИ распространяют кадры с «прорывом» БМП Драпатого через баррикаду в Мариуполе в 2014 году. Правда, они забыли упомянуть, что он оттуда бежал, аж пятки сверкали.

Тем не менее видео убегающего Драпатого проложило ему карьеру. В 2015–2016 годах он был начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады. Затем до 2019 года служил командиром 58-й бригады, чьи бойцы сейчас гибнут на Харьковском направлении. «Он также был командующим ОТГ „Херсон“ до 2024 года, а после его переназначили на должность заместителя НГШ Украины по вопросам подготовки военнослужащих. О качестве мобилизиованного личного состава он может рассказать в подробностях. После этого стал главой ОТГ „Харьков“, а после — командующим ОТГ „Луганск“. Его зоной ответственности был фронт от Белогоровки в ЛНР до Нью-Йорка в ДНР — район, где Киев потерял большую часть территорий за несколько месяцев. Это говорит о его навыках командира», — отметил автор Telegram-канала «Архангел Спецназа Z». Возможно, на бывшего командующего Павлюка повесят все провалы на фронте за прошедшие месяцы. Но это не факт. Драпатый хорошо осведомлен в системе боевой подготовки военнослужащих. Следовательно, знает о ситуации с мобилизацией на Украине, которая должна усилиться по приказу Соединенных Штатов, особенно перед предстоящим наступлением.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Воевать до конца В беседе с 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков охарактеризовал назначение Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ буквально несколькими словами. Это лояльность, перспектива и готовность воевать до конца. Во-первых, Драпатый свой карьерный взлет из обычных комбригов начал именно при президенте Зеленском. Разумеется, обязанный своим повышением, новый главком сухопутных войск будет максимально лоялен политическому лидеру. Во-вторых, недовольство главкомом ВСУ назревает давно. Безусловно, Сырский лишь выполняет команды Зеленского и компании, передающих, в свою очередь, указания Запада. Однако сейчас Вооруженные силы Украины в незавидном положении, и при таком раскладе Киеву рано или поздно нужно будет искать крайнего, которым можно будет назначить Сырского. А смена ему в лице Драпатого, ничем от Сырского не отличающегося в плане исполнительности, уже будет готова. Ручные медиа Зеленского пока публично не критикуют предшественника Драпатого на посту главкома сухопутных войск Александра Павлюка, вряд ли он потянет на роль главного козла отпущения.

Фото: Александр Павлюк (в центре). Robert Michael/dpa / Global Look Press

И, в-третьих, Драпатому отступать некуда. Он был одним из разжигателей войны еще в 2014 году, причастен к военным преступлениям и геноциду, совершенным во время так называемой АТО и конфликта с Россией. «Поэтому появление в высшем украинском военном командовании таких персонажей говорит только о том, что Киев готов воевать до конца. Как ответственный в прошлом за мобилизацию, Драпатый вполне может получить указание усилить ее, особенно при понижении возрастного порога до 18 лет. Военные же успехи нового главкома Сухопутных войск ВСУ в его прошлой карьере найти сложно. Поэтому во время боевых действий от его появления в должности вряд ли можно ожидать каких-то сюрпризов», — добавил Сергей Простаков.

Кто такой Олег Апостол И еще — Олег Апостол. Ранее он был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Известен жестоким обращением с личным составом, который он, как утверждает военкор Евгений Поддубный, для «стимула» подсаживал на наркотические вещества и запрещал вывозить тяжелораненых в тыл. «Два мясника теперь вместе — Сырский и Апостол. Последний в свое время, когда был комбригом, отправил на небо более батальона людей из 80-й бригады. За что получил бы срок в 10 лет, будь он в нормальном государстве. А тут дали Героя Украины; 95-ю бригаду, одну из лучших, ликвидировал практически полностью боями в Торецке, а потом окончательно добил остатки в Курске — и за это стал замом Сырского. Теперь вдвоем будут заниматься подготовкой нового контрнаступления», — отметил украинский журналист Анатолий Шарий.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / Global Look Press

Казалось, что жертв будет много, но после последних назначений их, судя по всему, будет даже больше. Эти люди никогда не считались с потерями личного состава, у них задача — любой ценой. А новых людей еще пришлют. Потому от этих украинских «воевод» можно ожидать лишь послушного выполнения приказов Зеленского, следования в фарватере политики офиса президента Украины и продолжения боевых действий без оглядки на потери. Это уже очевидно. «Они будут отрабатывать свое повышение по полной программе, не считаясь ни с какими реалиями на линии боевого соприкосновения и в украинском тылу. Скорее всего, продолжат авантюру в Курской области и, возможно, попытаются атаковать на земле Брянскую и Белгородскую области. То есть нам надо держать ухо востро и готовиться ко всякого рода пакостям, никак не расслабляясь», — сообщил 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. Что касается потерь ВСУ, то они и сейчас велики, а будут еще больше. Тем более что считаться с потерями ни Драпатый, ни Апостол не будут. Как не считается с потерями и Сырский. Приказ пришел от Зеленского, они и рады стараться. Сколько при этом украинцев отправятся на тот свет, их особо не волнует.