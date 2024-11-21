Зеленский, где логика? Знает, что проигрывает, но продолжает гнать людей на убой

Интервью американскому телеканалу Fox News, которое накануне дал Владимир Зеленский, наделало много шума. Как водится, никаких ответов на острейшие проблемы сегодняшнего дня оно не содержало, зато породило новые вопросы, в том числе об адекватности бывшего комика и о том, куда заведут Украину его бредовые идеи.

Едва ли не в одном предложении Зеленский умудрился заявить о том, что достижение целей с выходом на границы 1991 года невозможно и «Украина не готова потерять десятки тысяч людей ради возвращения Крыма». И тут же заверил собеседника в том, что Киев не пойдет на переговоры и не прекратит военный конфликт с Россией, даже если помощь от западных союзников, прежде всего от США, внезапно иссякнет.

Вот лишь несколько его цитат: «Если США сократят помощь Украине, то мы проиграем»;

«Очень опасно, если Украина начнет терять единство, поскольку конфликт с Россией превышает 1000 дней»;

«На сегодняшний день от Путина многое зависит. Он может захотеть и закончить войну»;

«У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что его недостаточно, чтобы выжить»;

«В любом случае мы останемся и будем бороться».

Фото: Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Центр» ВС России стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции / РИА «Новости»

Любопытно, что, по данным британского издания The Times, экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный, возглавляющий сегодня украинское дипломатическое ведомство в Великобритании, обращаясь к украинским солдатам, проходящим обучение на британских полигонах, заявил: шансов выжить на поле боя у них де-факто нет, но это и не страшно, ибо никакой иной задачи, кроме как умереть, перед ними не ставится. «Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убейте его, прежде чем он попытается убить вас или вашего товарища. Пожалуйста, научитесь этому здесь», — цитирует издание украинского посла.

Фото: Валерий Залужный и Рустем Умеров. IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / Global Look Press

Такие слова, продолжающие, по сути, нарративы Зеленского о бесконечности военного конфликта, пока остается жив хотя бы один украинец — тот самый, последний, — точь-в-точь повторяют идеи известного националиста Дмитрия Корчинского, на голубом глазу внушавшего гражданам Незалежной мысль, что иной цели, кроме как «умереть высокоосмысленной смертью в бою», у них нет и быть просто не может. В связи со всем вышеизложенным можно сказать, что логика в словах Зеленского несомненно есть: каждая новая смерть украинского солдата продлевает его политическое существование, они для него как хворост для костра, ни больше ни меньше. Но вот здравого смысла — в общечеловеческом, а не маниакально-людоедском понимании — тут, разумеется, нет. Не стоит даже искать. И потому мы еще раз убеждаемся, что, не вырвав с корнем этот кровавый режим, никогда не решим всех задач СВО и не спасем Украину.