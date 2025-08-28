Зеленский бросился к Китаю и Венгрии после атаки России. Что сегодня уничтожили «Кинжалы»
Минувшей ночью подразделения ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» и беспилотниками «Герань» по предприятиям военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Атакованы были цели почти по всей республике. Зеленский пришел в ярость и начал требовать срочной реакции Китая, Венгрии и ужесточения санкций.
Какие цели поразили «Кинжалы» 28 августа
О массированном налете на Украину рано утром сообщил военкор Александр Коц. По его данным, целями ударов были и аэродромы, и железные дороги практически по всей стране.
«В Хмельницкой области десятками „Гераней“ и ракетами в очередной раз атакован аэродром в Староконстантинове. А В Ивано-Франковской области дронами и ракетами нанесен удар по аэродрому в Коломые. А также по подземному хранилищу западных боеприпасов», — перечислил он.
В Винницкой области, по информации Коца, под раздачу попали объекты энергетики, входящие в цепочку ВПК. В Казатине ударили по промпредприятиям, задействованным в обеспечении железнодорожного транспорта.
«Уничтожены в том числе поезда, используемые в переброске личного состава», — подчеркнул журналист.
Далее военкор опубликовал список объектов, пораженных в других регионах минувшей ночью:
- В Киеве атакованы предприятия ВПК: завод «Артем», «Киевский радиозавод», Спецоборонмаш, завод «Славутич», НИИ «Материалообработка взрывом» и ООО «Укрспецсистемз».
- В Киевской области — аэродромы Жуляны и Васильков.
- В Житомирской области — аэродром Озерное.
- В Запорожской области удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.
- В Полтавской области также нанесен удар по железной дороге.
Данные Минобороны
Днем информацию о крупной и успешной атаке подтвердило Минобороны. В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие били по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Для группового удара использовали ракеты «Кинжал» и беспилотники.
Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам.
Минобороны
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
Реакция Зеленского
Президент Украины после группового удара России начал обвинять Москву в желании сорвать переговоры и потребовал ужесточить санкции.
«Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. <…> Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. КНР неоднократно призывала к нерасширению войны и прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии», — подчеркнул политик.
Интересно
«И точно час новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, сорваны десятки возможностей для дипломатии», — добавил Зеленский.
Никаких комментариев со стороны КНР и Венгрии в ответ на требования украинского президента пока не последовало.