Зеленский бросился к Китаю и Венгрии после атаки России. Что сегодня уничтожили «Кинжалы»

РИА «Новости», www.globallookpress.com/Thomas Koehler, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Фото: РИА «Новости», www.globallookpress.com/Thomas Koehler, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Минувшей ночью подразделения ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» и беспилотниками «Герань» по предприятиям военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Атакованы были цели почти по всей республике. Зеленский пришел в ярость и начал требовать срочной реакции Китая, Венгрии и ужесточения санкций.

Какие цели поразили «Кинжалы» 28 августа

О массированном налете на Украину рано утром сообщил военкор Александр Коц. По его данным, целями ударов были и аэродромы, и железные дороги практически по всей стране.

«В Хмельницкой области десятками „Гераней“ и ракетами в очередной раз атакован аэродром в Староконстантинове. А В Ивано-Франковской области дронами и ракетами нанесен удар по аэродрому в Коломые. А также по подземному хранилищу западных боеприпасов», — перечислил он.

В Винницкой области, по информации Коца, под раздачу попали объекты энергетики, входящие в цепочку ВПК. В Казатине ударили по промпредприятиям, задействованным в обеспечении железнодорожного транспорта.

Фото: РИА «Новости»

«Уничтожены в том числе поезда, используемые в переброске личного состава», — подчеркнул журналист.

Далее военкор опубликовал список объектов, пораженных в других регионах минувшей ночью:

Данные Минобороны

Днем информацию о крупной и успешной атаке подтвердило Минобороны. В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие били по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Для группового удара использовали ракеты «Кинжал» и беспилотники.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам.

Минобороны

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Зеленского

Президент Украины после группового удара России начал обвинять Москву в желании сорвать переговоры и потребовал ужесточить санкции.

«Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. <…> Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. КНР неоднократно призывала к нерасширению войны и прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии», — подчеркнул политик.

Интересно

К слову, минувшей ночью силы ПВО сбили более 100 украинских дронов над российскими регионами. Что, по логике Зеленского, делают ВСУ? Особенно любопытно выглядит обращение президента Украины к Венгрии, пострадавшей от ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Последняя атака была 22 августа, из-за чего поставки сырья пришлось приостановить. Восстановили их только сегодня.

«И точно час новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, сорваны десятки возможностей для дипломатии», — добавил Зеленский.

Никаких комментариев со стороны КНР и Венгрии в ответ на требования украинского президента пока не последовало.

