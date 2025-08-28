Зеленский бросился к Китаю и Венгрии после атаки России. Что сегодня уничтожили «Кинжалы»

Минувшей ночью подразделения ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» и беспилотниками «Герань» по предприятиям военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Атакованы были цели почти по всей республике. Зеленский пришел в ярость и начал требовать срочной реакции Китая, Венгрии и ужесточения санкций.

Какие цели поразили «Кинжалы» 28 августа

О массированном налете на Украину рано утром сообщил военкор Александр Коц. По его данным, целями ударов были и аэродромы, и железные дороги практически по всей стране.

«В Хмельницкой области десятками „Гераней“ и ракетами в очередной раз атакован аэродром в Староконстантинове. А В Ивано-Франковской области дронами и ракетами нанесен удар по аэродрому в Коломые. А также по подземному хранилищу западных боеприпасов», — перечислил он.