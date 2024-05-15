Конфликт на Украине: политика Запада, предложения России | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 21:33 «Засасывает все сильнее». Попытки Запада навредить России приведут его к катастрофе Блогер «Голос Мордора»: Запад засасывает в выгребную яму все сильнее РИА «Новости»

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Западные страны столкнулись с кризисом политической мысли. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что государства НАТО и ЕС все еще мечтают хоть как-то навредить России, хотя им давно уже пора задуматься о своем положении.

Далее — прямая речь.

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Кризис политической мысли на Западе

На Западе прямо какой-то кризис политической мысли. Про тот бред, который творится во внутренней политике, можно даже не говорить. Но примерно такое же отсутствие логики и понимания элементарных вещей наблюдается и во внешней политике. И именно это грозит Западу катастрофическим поражением.

Вы же помните, какой принцип озвучил Владимир Путин? Россия не против диалога и даже готова на компромиссы. Более того, российская сторона сама делала Западу предложения, при которых он в определенной степени даже сохранял бы свою гегемонию. Но потом шла оговорка — если вы от этого предложения отказываетесь, то каждое следующее будет намного хуже предыдущего.

Предложения России

Первое предложение Западу было сделано очень мягко в мюнхенской речи Путина. Вот начали бы тогда стратегический диалог, Западу удалось бы сохранить свое влияние в очень многих местах. На Ближнем Востоке и в Африке точно. Да и на Украине тоже, но без конфликта и всяких майданов. Не приняли.

Второе предложение было сделано на минских переговорах. Тогда тоже можно было немного подумать и найти приемлемое, настоящее решение, которое завершило бы конфликт и помогло выстроить новую систему безопасности. Запад в ответ попытался просто обмануть.

Третье предложение было сделано в конце 2021 года. Высокомерие и глупость Запада и тогда не позволили начать действовать разумно.

Очередное предложение было сделано в марте 2022 года. На тот момент очень щедрое, но на Западе не поняли и его.

Запад погрузился в выгребную яму по колени

И не понимают до сих пор. The New York Times пишет о том, что на Украине возможен «корейский вариант». То есть перманентный конфликт без ведения боевых действий. Условная линия фронта, на которой не будут воевать.

Запад до сих пор искренне считает, что дело в Украине. Даже огромные издержки и потеря влияния в мире, скорость которой растет с каждым днем, не способствуют включению мыслительного процесса. Запад все еще мечтает хоть как-то навредить России на Украине, хотя пора бы уже задуматься о своем положении. Потому что пока в выгребную яму ребята погрузились по колени, но засасывает их все сильнее. И надо бы остановить этот процесс, но Запад его не замечает.