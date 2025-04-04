Запутанные красные линии. Возможен ли компромисс в украинском конфликте?

Завершившийся вчера рабочий визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США, судя по всему, можно назвать удачным. По крайней мере, такое впечатление возникает после комментариев самого спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

По словам Дмитриева, сказанным в интервью российским журналистам, Москва и Вашингтон сделали на переговорах «три шага вперед». «Безусловно, есть разногласия по различным пунктам, но есть процесс, есть диалог, который в нашем понимании поможет эти разногласия преодолеть. <…> Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия. Да, безусловно, я бы сказал, что мы сделали три шага вперед по большому количеству вопросов и будет еще много важных ключевых встреч, в том числе с участием и ключевых руководителей со стороны России, ключевых технических специалистов. Этот диалог продолжится», — сообщил он. Разумеется, важнейшей темой на переговорах были различные вопросы экономически-инвестиционного характера, а также заметное желание американских компаний вернуться в Россию. Тем не менее экономические аспекты наших взаимоотношений с США невозможно рассматривать в отрыве от политического урегулирования и всего того, что новая вашингтонская администрация называет емким словом «сделка».

Фото: Кирилл Дмитриев. Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

И уж коли говорить о политике, точнее — о геополитике, придется вернуться к условиям, на которых Россия согласна разрешить конфликт, а также к тем базовым требованиям, от которых мы не готовы отказаться ни при каких обстоятельствах, — так называемым красным линиям. Работающий в России журналист немецкого издания WELT Кристоф Ваннер в репортаже для одного из каналов германского телевидения процитировал заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, отметившего, что пока в словах и поступках американцев «не видно стремления учитывать российские нужды, пожелания, идеи и требования в той степени, в которой хотелось бы Кремлю в Москве, и все это должно измениться». Со своей стороны Ваннер напомнил немецкому зрителю, что Москва требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, сократить численность ВСУ, а также полностью освободить территории четырех новых регионов России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Специалист 92-го саперного полка Вооруженных сил Российской Федерации. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

«Таковы условия русских. Только в этом случае возможен мир», — почеркнул немецкий журналист. Это и есть наши красные линии, отстаивать которые Россия будет в любом случае. На этом фоне любопытная новость пришла из Киева. Зеленский, который ранее категорически отказывался даже обсуждать территориальный вопрос, требуя возвращения к границам 1991 года, внезапно заговорил о возможности компромисса. В рамках него Украина смирится с потерей территорий де-факто, но не де-юре, оставляя себе надежду вернуть их когда-нибудь в будущем мирным, дипломатическим путем.

Получается, Киев отказался от части собственных красных линий и готов идти на уступки?

Нет, не получается. Нельзя ни в коем случае принимать заявления Зеленского или иного другого представителя киевского режима за чистую монету. Их цель, по сути, единственная — продлить конфликт как можно дольше, затягивая переговоры и/или торпедируя их в нужных момент. Сегодня киевскому узурпатору понадобилось изобразить сговорчивость, завтра он с легкостью заберет слова обратно. Эта игра будет бесконечной — по крайней мере, если не устранить ее причины, одна из которых, несомненно, сам украинский режим, возникший в результате государственного переворота в 2014 году.

Фото: Военнослужащие штурмового подразделения Федосийского полка. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Вторая (но не последняя) причина продолжения военного конфликта — желание США ослабить Россию и вообще избранный ими курс на конфронтацию. Именно попытками убедить американцев отказаться от этого курса занята сейчас российская дипломатия, в том числе Кирилл Дмитриев. Если нам удастся уговорить Трампа свернуть с опасного пути — хорошо. Нет — ладно. Тем хуже для самих американцев. Просто потому, что мы своих целей добьемся в любом случае — не дипломатией, так силой. А вот США могут остаться с носом, получив вместо экономических дивидендов политические убытки, долговременный эффект от которых вполне способен похоронить политическую карьеру Дональда Трампа.