Запад подтолкнет ВСУ к новому наступлению. Все обернется горами трупов
Блогер «Голос Мордора»: новое наступление ВСУ обернется волнами пушечного мяса
Спрогнозировавшие новую попытку контрнаступления ВСУ западные аналитики в очередной раз не учли множество факторов, подрывающих их бравурные предсказания. Командованию украинских войск негде брать людей даже в условиях повальной мобилизации, когда мужчин хватают прямо на улицах. Кроме того, западные политики не спешат снимать ограничения на использование дальнобойного оружия, а также не горят желанием давать ВСУ новую бронетехнику. О печальных последствиях для украинских войск реализации подобных планов в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь
Суслик Галеотти
Меня очень удивляет то, что западные СМИ даже не собираются увольнять всех своих «экспертов и аналитиков», которые уже в тысячный раз ошибались в оценках российско-украинского военного противостояния, а то и просто откровенно врали.
Есть такой эксперт The Times Марк Галеотти, один из самых известных специалистов из России.
Все, что он писал ранее, можно смело смывать в унитаз. И по-хорошему руководители издания давно должны были дать ему хорошего пинка под зад, но Марк продолжает творить, а некогда очень уважаемое издание продолжает публиковать его измышления.
На сей раз господин Галеотти пообещал новое масштабное наступление Украины в следующем году. Но самое смешное, что он написал о том, что Владимир Путин очень сильно боится этого наступления и потому сейчас добивается каких-то немедленных переговоров, чтобы остановить боевые действия.
Вы видите какие-то попытки добиться переговоров со стороны России? Нет. А они есть, прям как тот суслик. Суслик господина Галеотти.
Марк Галеотти пишет о том, что новое наступление украинской армии пройдет с вновь сформированными бригадами и новой западной техникой, которую Украина получает прямо сейчас.
А кроме того, именно к этому наступлению Запад даст разрешение Украине бить американскими и британскими ракетами вглубь России. В общем, как говорят на Украине, все очень потужно.
Если бы, конечно, не объективные факторы, от которых никуда не денешься. А они не очень утешительные для украинской стороны.
ВСУ перейдут на новое пушечное мясо
Новые бригады Украина собрать сможет, безусловно. Но не в нынешнем режиме мобилизации, потому что людоловы с таким объемом не справятся. Да и по возрастному цензу осталось не так уж много годного народу.
Придется снижать возраст мобилизованных, а это может привести к еще большему недовольству общества, которое и так уже потихоньку начинает бунтовать.
Что касается новых вооружений — тут ничего для Украины не изменилось. Более того — сейчас туда отправляют больше устаревшего оружия, потому что относительно нового осталось очень немного.
Да и логистика сейчас явно не такая бойкая, как полтора года назад. Кроме того, в Европе начинают подсчитывать деньги, и результат им очень не нравится.
А еще Марк Галеотти пишет, что у России кончается бронетехника. И будь я главредом «Таймс», я бы вышвырнул его из редакции без выходного пособия только за эту фразу.
Впрочем, Украина на самом деле может готовить наступление, в которое она бросит все, что у нее есть. Но это точно не будут свежие и хорошо вооруженные бригады.
Это будут очередные волны пушечного мяса. Ровно так, как Украина поступала ранее. И с тех пор ничего не изменилось. Все стало только хуже.