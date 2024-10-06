Запад подтолкнет ВСУ к новому наступлению. Все обернется горами трупов

Спрогнозировавшие новую попытку контрнаступления ВСУ западные аналитики в очередной раз не учли множество факторов, подрывающих их бравурные предсказания. Командованию украинских войск негде брать людей даже в условиях повальной мобилизации, когда мужчин хватают прямо на улицах. Кроме того, западные политики не спешат снимать ограничения на использование дальнобойного оружия, а также не горят желанием давать ВСУ новую бронетехнику. О печальных последствиях для украинских войск реализации подобных планов в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Суслик Галеотти

Меня очень удивляет то, что западные СМИ даже не собираются увольнять всех своих «экспертов и аналитиков», которые уже в тысячный раз ошибались в оценках российско-украинского военного противостояния, а то и просто откровенно врали.

Есть такой эксперт The Times Марк Галеотти, один из самых известных специалистов из России.

Все, что он писал ранее, можно смело смывать в унитаз. И по-хорошему руководители издания давно должны были дать ему хорошего пинка под зад, но Марк продолжает творить, а некогда очень уважаемое издание продолжает публиковать его измышления.

На сей раз господин Галеотти пообещал новое масштабное наступление Украины в следующем году. Но самое смешное, что он написал о том, что Владимир Путин очень сильно боится этого наступления и потому сейчас добивается каких-то немедленных переговоров, чтобы остановить боевые действия.

Вы видите какие-то попытки добиться переговоров со стороны России? Нет. А они есть, прям как тот суслик. Суслик господина Галеотти.

Марк Галеотти пишет о том, что новое наступление украинской армии пройдет с вновь сформированными бригадами и новой западной техникой, которую Украина получает прямо сейчас.

А кроме того, именно к этому наступлению Запад даст разрешение Украине бить американскими и британскими ракетами вглубь России. В общем, как говорят на Украине, все очень потужно.

Если бы, конечно, не объективные факторы, от которых никуда не денешься. А они не очень утешительные для украинской стороны.