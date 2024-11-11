«Обратный отсчет». Запад подгадит Трампу и разрешит Украине бить вглубь России
Политолог Сипров: Запад напоследок попытается разрешить Украине бить по России
Британские власти надеются, что президент США Джо Байден до истечения срока своих полномочий разрешит Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Политолог Вадим Сипров в интервью 360.ru отметил, что все элитные группы на Западе, которые поддерживали Демократическую партию, могут попытаться «заложить мины» под Дональда Трампа. И вполне возможно, что в своем желании отомстить новому американскому лидеру они могут наделать очень много «опасных гадостей».
«Здесь совершенно четко прослеживается британский след, потому что инициатором вот этих вот разговоров выступил все-таки [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер. Не надо забывать, что политические элиты Украины ориентированы на Лондон в первую очередь, даже не столько на Вашингтон», — отметил политолог.
По его мнению, переговорный процесс, который, безусловно, состоится, будет посвящен не столько украинской тематике, сколько формированию новой системы безопасности и в мире, и в Европе.
«Украина же здесь выступит разменной монетой. И в связи с этим британцы, ну и примкнувший к ним [президент Франции Эммануэль] Макрон могут поступить в логике „не доставайся же ты никому“ применительно к Украине. И будут пытаться подтолкнуть уходящую администрацию [президента Байдена] к каким-либо неправильным, непродуманным действиям», — предположил собеседник 360.ru.
Часики тикают
В реальности, отметил Сипров, у Байдена есть еще 70 дней для того, чтобы убедить конгресс в том, что Соединенные Штаты должны продолжить оказывать помощь и никоим образом не бросать Украину.
«Поэтому время уходит, часики у глобалистов и у лондонских политиков тикают, включен обратный отсчет, поэтому у них не так много времени», — добавил он.
Все прекрасно понимают, уверен политолог, что контроль поставок вооружений и финансирование Украины осуществляется за счет США. И решение о применении того либо иного вида вооружений — за американцами.
«Но я полагаю, что вот конкретно этот проект в Вашингтоне не поддержат. Потому что в ситуации, когда исход президентских выборов был еще непонятен, Байден все-таки запретил использовать дальнобойные ракеты по российской территории. Поэтому я подозреваю, что и сейчас он все-таки повторит этот запрет», — подчеркнул Сипров.
Золотой парашют для Зеленского
Эксперт также пояснил, что финансирование украинского конфликта осуществляется за счет Соединенных Штатов.
«Грубо говоря, кошелек находится в Вашингтоне», — сказал он.
Но в то же время оперативным руководством на земле занимаются структуры НАТО и Великобритания.
«Поэтому вот здесь получается такая достаточно сложная и запутанная комбинация. Но если сложить пазлик, то он получится вот именно таким: на Украине рулит Лондон, а финансирование идет из Вашингтона. <…> Пока что весь этот банкет за счет Соединенных Штатов Америки», — добавил специалист.
Западные страны, напомнил политолог, уже попытались, не то чтобы насолить, но просто продемонстрировать, что они якобы действуют в правильном направлении, и выделяли последний пакеты помощи Украине.