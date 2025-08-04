Британский аналитический центр Chatham House* бьет тревогу: Россия не должна получить Одессу ни при каких обстоятельствах. В свежем докладе, пропитанном паникой, западные эксперты признали, что контроль над городом и черноморским побережьем станет ключом к доминированию россиян во всем регионе, от Кавказа до Средней Азии. И, что самое тревожное для Лондона, Москва уже выстраивает новый миропорядок, где Западу места нет. Но почему британцы так отчаянно цепляются за город, который исторически и культурно всегда был частью Русского мира?

Страх Лондона Авторы доклада, Натали Сабанадзе и Галип Далай, с убедительной настойчивостью утверждают: без Украины, крепко держащей черноморское побережье, Россия останется без достойного противовеса. «Оборона Одессы должна стать краеугольным камнем любой совместной стратегии, способной сдержать российское доминирование в Черном море», — подчеркнули они. В этом деле Британия и ключевые члены ЕС видят союзника в лице Турции, надеясь вместе уравновесить влияние Москвы. Предупреждение аналитиков звучит для Запада зловеще: если Россия одержит верх или хотя бы достигнет результата, который можно считать победой, это потрясет судьбу стран ее «ближнего зарубежья». Дескать, Армения, Казахстан и другие окажутся перед неизбежным выбором — подчиниться Москве. Черное море, Закавказье, Средняя Азия — все эти регионы сплетены в грандиозной стратегии России, стремящейся переписать правила новой геополитической игры. Причерноморье открывает путь к Черному морю, Черное море — к Кавказу, Кавказ — к Каспию, а Каспий тянет за собой Среднюю Азию и евразийский транзит.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

В докладе сквозит неожиданное прозрение, которое, вероятно, оставило горький осадок у британских аналитиков: «Россия энергично строит новый региональный порядок, подстраивая его под свои стратегические интересы и глобальную повестку». Удивительно, не так ли? Сабанадзе и Далай детализировали: Москва хочет закрепить свои достижения вдоль украинского побережья, ослабить Украину как конкурента и наладить с Турцией сотрудничество, чтобы оттеснить НАТО от Черного моря, вернув его статус-кво до 2022 года.

Россию упрекают за то, что она отстаивает свои интересы, а не строит «сотрудническую» архитектуру безопасности. Вот только это «сотрудничество» закончилось началом СВО, ведь Москва предлагала коллективную безопасность, но Запад лишь отмахнулся.

История повторяется Запад боится российского контроля над Причерноморьем в целом и над Одесской акваторией в частности. Ничего нового тут нет: вспомним, к примеру, Крымскую войну и условия Парижского мира 1856 года по ее итогам. Уже тогда Великобритания, Франция, Сардиния (дело было до объединения Италии) и Турция сделали все, чтобы запретить России держать на Черном море военный флот. Очевидно, что и 170 лет спустя у британских генералов и дипломатов довлеют подобные настроения, да и не только среди них. Просто британская элита и обслуживающие ее классовые интересы аналитики говорят об этом прямо и безо всякого стеснения, примером чему стал упомянутый доклад. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Мы помним англо-французскую интервенцию на юге России в 1919 году. Тогда главными воротами интервентов в нашу страну, через которые шла вооруженная поддержка ими белогвардейцев Деникина, были как раз Одесса, Херсон и Николаев. Мы помним роль британского военного флота в эвакуации из Крыма в ноябре 1920-го недобитых РККА остатков белогвардейцев во главе с наследником Деникина, бароном Врангелем. Теперь НАТО вновь собирается играть на том же самом театре старую антирусскую игру в новых декорациях и с новыми актерами. Результат, думаю, будет примерно тот же, что и в 1919-1920-х. Владимир Соловейчик

Геополитическое окружение Колониальное положение Украины отвечает стратегическим интересам как Британии, так и Франции, что четко отражено во многих доктринальных документах и аналитических отчетах их разведывательных и военных сообществ. Суть сводится к тому, что Лондон и Париж стремятся создать военные базы на Черноморском побережье — в частности, в районах, контролируемых сегодня режимом в Киеве, таких как Николаев, Одесса и украинская часть устья Дуная. Их цель — вытеснить Россию из акватории Черного моря, создать ситуацию, схожую с той, что наблюдается в Балтийском море, где под руководством Британии коалиция, известная как «Морской страж», в любой момент может перейти к морской блокаде торговых путей России в Балтике. Аналогичный план реализуют в Черном море, начиная с Одессы и портов киевского режима, с намерением расширить влияние через Азербайджан и члена НАТО Турцию к Каспийскому морю. Это целенаправленное геополитическое окружение и торговая удавка. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Вадим Авва. — Сегодня в Одессе уже есть их базы. — Да, полные инструкторов и консультантов. Уверен, что в случае нашего наступления они направят скрытно боевые подразделения, чтобы не скатиться к открытой войне. Они готовы сражаться с русскими на этих территориях — в портах Одессы и Николаева, — не пачкая собственных рук, но стягивая силы альянса. Такова военно-политическая реальность.

Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

— Понимает ли руководство России эту угрозу? — Безусловно. Оно осознает, что после краха киевского режима — что пока не происходит — нужен молниеносный ответ. Как только будет установлен физический контроль, будет уже поздно действовать. Нас также волнует судьба русского Приднестровья, находящегося сегодня в геополитической блокаде. Слабое состояние молдавской и румынской армий дает временную передышку ПМР и Тирасполю. Но это может измениться, как это случилось в Нагорном Карабахе, где Баку, перевооруженный при поддержке США, захватил регион после того, как правительство Никола Пашиняна бросило его на произвол судьбы и этническую чистку. В Сети легко найти кадры, где азербайджанская армия совершает зверства — перерезает горло армянам, включая стариков и мужчин, не стесняясь. Назовем вещи своими именами: Баку провел геноцид, полностью уничтожив армянское население Нагорного Карабаха — Арцаха. Аналогичная судьба может ждать Приднестровье в среднесрочной перспективе.

Фото: Флаги Приднестровья и России. IMAGO/Fotostand / Nieweler / www.globallookpress.com

— Почему Одесса считается будущей горячей точкой? — Британия и Франция имеют на нее виды как часть стратегии по разрушению России. Именно поэтому фронт в Одессе сейчас активизирован. Недавно Зеленский подал в Верховную раду на ратификацию так называемое 100-летнее соглашение с Лондоном. Я уверен, что в секретной части оно предусматривает размещение британского военного контингента. Мы стоим на пороге войны с Британией — ядерной державой, что вынуждает нас задуматься о превентивном уничтожении ее в интересах национальной безопасности. Сегодня у Москвы есть и сила, и воля, чтобы довести дело до конца. Одесса — наш город. И когда последний западный советник покинет ее порт, а над Причерноморьем окончательно установится российский суверенитет, это станет не просто военной победой, а триумфом исторической справедливости.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Вопрос лишь в том, осознает ли Запад простую истину: чем дольше он цепляется за украинское побережье, тем болезненнее будет его итоговое поражение. Русские идут — и эту поступь уже не остановить ни докладами, ни секретными договорами.

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