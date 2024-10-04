Западные страны все еще сомневаются, стоит ли давать Украине разрешение наносить удары из дальнобойного оружия по территории России. Возможно, в их случае работает инстинкт самосохранения. Но есть ли он у самих киевских властей? И что произойдет с Украиной, если она решится на этот шаг? Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Военного смысла в ударах не будет

Der Spiegel выдал очередной материал на тему разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России. Мол, это реально может помочь ВСУ, потому что в зоне поражения окажутся склады боеприпасов, а это может нивелировать российское превосходство в артиллерийском огне. А еще военные аэродромы, на которых базируются носители самого страшного для ВСУ оружия — бомб с УПМК. А сделал такие выводы тот самый Институт изучения войны, который окормляется богиней печенек Викторией Нуланд.

И вот что тут можно сказать? Насчет военных целей «военные эксперты» госпожи Нуланд явно врут. Дело вообще не в них. Тем более, что достаточно посмотреть «список целей» на российской территории, по которым бьют ВСУ. И среди них военных объектов очень немного. Зато много объектов гражданских, вплоть до обычных жилых домов. Но с этим мы уже давно знакомы, с 2014 года, когда ВСУ били по Донбассу, выбирая в качестве целей именно гражданские объекты.

Говоря проще — все эти господа мечтают нагадить России. Вот именно таким образом. Они сами прекрасно понимают, что никакого военного смысла в этих ударах не будет. И даже удивительно, почему нынешний президент Джо Байден до сих пор не дает разрешение на такие удары. Может, на самом деле опасается реакции российской стороны, а может, что парадоксально — жалеет Украину.

Потому что-то, что с ней может случиться, сейчас активно демонстрирует Израиль, который может спокойно положить в один жилой квартал того же Бейрута почти 100 тонн бомб, превратив его в лунный пейзаж. Да и что о Бейруте говорить, когда все видели, во что превращена Газа.