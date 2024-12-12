«Ударить могут по Донецку»: Запад испугался «Орешника» и занялся ядерным шантажом

Действующая администрация Джо Байдена явно не хочет, чтобы украинский конфликт заканчивался, особенно в пользу России. Поэтому они готовы сделать все, чтобы Киев не проиграл или чтобы Москва была вынуждена применить самые радикальные меры по отношению к Украине. Лишь бы конфликт не завершился мирно. В связи с этим Вашингтон, судя по всему, принял важное решение: оно максимально опасное, к этому нельзя относиться легкомысленно или спокойно. От этого зависит судьба России.

Термоядерные бомбы B61 Американское издание The National Interest сообщило, что США могут разместить ядерную бомбу серии B-61 на Украине в качестве средства противодействия российской гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник». Дескать, Запад получил конкретный сигнал от Москвы о намерениях разместить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. Заместитель главы русского МИД Михаил Галузин обратил внимание, что это сообщение вызвало серьезное беспокойство в западных странах. Ядерное вооружение B-61 — ключевой компонент стратегических сил США, который интегрирован в оборонительные структуры НАТО на протяжении многих десятилетий. Эти американские бомбы могут сбрасываться с различного рода боевых самолетов. Их мощность в 24 раза превышает разрушительную силу ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. Они рассматриваются натовскими странами как наилучший вариант противодействия «Орешнику».

Интересно С начала 1960-х годов было разработано и внедрено множество различных типов B-61. В 2023-м Пентагон заявил о планах модернизации этого вооружения. С начала 1960-х годов было разработано и внедрено множество различных типов B-61. В 2023-м Пентагон заявил о планах модернизации этого вооружения.

Меж тем британский военный аналитик Александр Меркурис заметил, что сегодня у Запада лишь ограниченные возможности для защиты от «Орешника». Российская ракета способна поражать цели в любой части Европы. Короткое время полета серьезно усложняет принятие контрмер.

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Кстати, стоит напомнить заявление президента Владимира Путина на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Он заявил четко и ясно: Россия не допустит ни при каких обстоятельствах появления ядерного оружия у Украины.

Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет вызывать соответствующую реакцию у Российской Федерации. Владимир Путин

Другой уровень конфликта С другой стороны, заявление о предоставлении Киеву ядерного оружия могут быть элементом популизма и ядерного шантажа, которым занимается Запад. Российский «Орешник» их явно напряг. Именно поэтому делаются подобные заявления. Такое мнение 360.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. — В рамках чего Украина может получить ядерное оружие? — В рамках военной помощи маловероятно. Все-таки ядерное оружие — это такая вещь, которую просто так нельзя положить в самолет, привезти и сказать, мол, применяйте. Применение ядерного оружия одной из сторон конфликта автоматически приведет к вовлечению в конфликт других стран. Иными словами, если американцы свои ядерные бомбы отдадут Украине и одна из этих ядерных бомб будет применена по территории России, это уже совершенно другая история. — Это уже не применение американских крылатых дальнобойных ракет ATACMS? — Верно. Это будет рассматриваться иначе. Это нельзя сравнивать с ударами американскими или британскими ракетами. Даже юридически это другая история, совершенно другой уровень конфликта, он будет международным. Если украинцы применят ядерные боеприпасы против нас, это будет прямое вовлечение США в этот конфликт. Поэтому мы, несомненно, должны очень внимательно ко всему этому относиться.

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

— Что предлагаете? — Мы должны еще раз предупредить американцев о том, что делать этого не надо. Потому, что непонятно, что придет в голову Зеленскому, который захочет поиграться с этим оружием и ударить по какому-нибудь городу. — Например? — Например, ВСУ могут ударить ядерной бомбой по Донецку. Будут утверждать, что, мол, «де-юре» это их территория, а значит, имеют право. Что, конечно, не так. Донецк — это часть России. Возможно, он захочет пойти еще дальше и ударить ядерным боеприпасом по «старой» территории России. Поэтому надо серьезно относится к подобным заявлениям и отслеживать, будет ли действительно передано такое оружие из США на Украину или нет. Тут должны быть меры в первую очередь дипломатического характера.

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Законная цель В любом случае от американской администрации можно ожидать всего, в том числе размещения ядерного оружия на Украине. Как мы не раз убеждались, никаких правовых тормозов и морально-этических ограничителей у американских правителей, дипломатов и военных не было и нет. Другое дело, что размещать ядерное вооружение В-61 надо будет вместе с размещением американских специалистов по его обслуживанию. Это означает, что на Украине появятся в немалом числе новые военные из США, которые таким образом станут законной военной целью для наших войск во время реализации целей и задач СВО. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Это уже означает прямую войну США с Россией. Готовы ли на это американские руководители высшего звена, в частности, вступающие 20 января будущего года в должности президент Трамп и вице-президент Вэнс, большой вопрос. Скорее всего, не готовы, а публикация в National Interest призвана, во-первых, проверить реакцию общественного мнения США, а, во-вторых, послужить средством психологического давления на нашу страну, нее граждан. Владимир Соловейчик

Значит, нам надо не поддаваться паническим настроениям, твердо понимая цели и задачи данной публикации. Не стоит забывать и о том, что угроза — это оружие того, кто сам находится под угрозой. Но, разумеется, российским военным стоит быть готовым заранее и к самому неблагоприятному сценарию развития событий, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох.