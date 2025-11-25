Президент США Дональд Трамп снова предложил мирные соглашения по Украине. На этот раз, кажется, настроен серьезно. Мир скоро? Западные СМИ даже сообщили, что Киев «согласился на основные рамки урегулирования», очерченные Вашингтоном, — правда, пока оснований им верить нет. Все обсуждают условия перемирия, а я предложила подумать, что мы будем делать после.

Мирный план Трампа За мирными инициативами Трампа, откровенно говоря, сложно уследить. Сколько их было? Аляска — потом тряска «Томагавками». Но на сей раз предложения похвальные. Говорят, это новый «Минск». «Минск-3» или как-то так. Не знаю, как люди смогли сделать такое заключение, если документа вроде бы никто не видел, а каждая из сторон, более того, каждое мировое СМИ, пишущее о проекте соглашения, пересказывает его на свой лад. Тем не менее в целом, кажется, дело сдвинулось. Правда, пунктов остается все меньше. По тому, какие вычеркиваются, я лично не могу понять, кому соглашение может быть выгоднее. Уже девять пунктов исключили. В том числе крайне опасные с точки зрения прецедента требования пустить замороженные российские активы на восстановление Украины. Вроде отказались это требовать, ибо очевидно побаиваются, что другим станет неповадно вкладываться в европейские или американские бумаги. Что будет, если все арабы, китайцы, Бразилия прекратят доверять западным фондовым бумагам?

Тут уж они, кажется, себя спасают, убрав этот пункт. В остальном непонятно, надо ждать. Не все хотят участия США в переговорах. Оно и понятно: вообще, эти граждане поддерживали тех, кто нас убивает. Более того, именно Дональд Трамп еще в предыдущий срок открыл поставку вооружения Киеву.

Однако вижу, что многие замерли. Даже срочносборщики, которые прямо сейчас переругались между собой и с патриотической прессой, немного затихли. У них растерянность. Реально ведь неизвестно, что будет. На той стороне земного шара Трамп с переговорами, а в России — непонятные волонтеры делят рынок срочносборов на солдат. Если через две недели все закончится, как-то будет глупо проигравшей стороне оказаться и без сборов, и без цеховой поддержки, и под пристальным взглядом общества. Думают.

Лишнее из головы выкидываем Вообще, нам бы всем этим заняться. Подумать, как будем жить, если все же заключат мир. Отношение друг к другу, турбопатриотов к умеренным, всех вместе — к отбывшим. Отношение к соседям и к Штатам. К чему надо готовиться и надо ли вообще будет предпринимать усилия, чтобы жить дальше после мира? Мне кажется, необходим универсальный алгоритм: стоит уже обдумывать, как мы в будущем отнесемся к неизбежному. Вокруг России и внутри нее очень много того, что может в любой момент сгинуть, исчезнуть. Но много и «вечного». Думаю, в условиях неопределенности, когда никто не знает, как будет, но все хотят к этому приготовиться, надо сосредоточиться на прогнозировании и моделировании отношений с неизбежным и не тратить время на то, чего в будущем может не оказаться.

Неизбежного не так много. Экономические партнеры? Союзы? Они меняются. Я к 40 годам застала холодную войну, ножки Буша, американских политтехнологов на наших выборах, слова о вступлении России в НАТО, дело Магнитского, санкции, «Джавелины». Помню Китай, который на поездах привозил к нам торговцев ширпотребом. Помню еще, как мы предоставляли убежище жителям КНДР. С тех пор многое изменилось. А уж те, кто помельче, на моем веку в какой только роли перед Россией не играли. Предугадать нельзя. Надо исходить из того, что останется неизменным. Мелких стран, которые нас сегодня кусают, может не оказаться вообще или они отвлекутся на собственные проблемы.

Сидеть и думать над долгосрочными отношениями с украинцами и их страной я бы тоже не стала: Украины в любой момент может не оказаться даже на политической карте, не говоря о международном влиянии. Просто не забивать голову: от нее мало что зависит, от смены там власти — тоже. Я лично не слежу за трясками в украинском правительстве, расследованиями, перспективами выборов — зачем? Голос этих людей имеет слабое значение, а их страны может вскоре не оказаться.

Разных европейских бюрократов тоже бы не стала слушать. Завтра выложат видео, допустим, пьяной Урсулы фон дер Ляйен или забывшего застегнуть ширинку Макрона — все, курс поменяется. Европа — это сегодня для нас вопрос туризма. Захотите туда ехать после всего такого? Пожалуйста. Я, наверное, не захочу. Остальные вопросы взаимоотношения с ЕС точно подождут.

Штаты никуда не денутся Что у нас еще неизменного? Штаты! Мощь США при нашей жизни никуда не денется. Неприятно, но это данность, мы обречены жить парой как обладатели самого большого ядерного арсенала. Совсем уж расплеваться не получится. Это как двое старших по дому, которые живут на одной площадке. Один хамло и ругается, но перевыборы далеко, а если не разговаривать с ним и обрубить связи, в доме перестанут прибирать в подъездах, выносить мусор, могут даже, воспользовавшись моментом, воду жильцам отключить. Придется иметь дело с США, надо это просто усвоить. И с миром, и без мира. Нет оснований считать, что американцев завтра поглотит океан, — значит, как минимум они будут мелькать перед глазами, трясти своим оружием. Обидели нас, влезли в наш конфликт, подзуживали нашего соседа к войне, но что делать? Игнорировать их не получится.

Кстати, лучше думать, как строить отношения с США и после Трампа. Я мнение давно высказала: считаю, что самые большие сегодня политические перспективы в Америке у вице-президента Джей Ди Вэнса. Похоже, Трамп тоже так считает: мирное соглашение, как и почти все самое важное, что производит действующая американская администрация, приписывается Вэнсу. Его накачивают положительным рейтингом, представляют гражданам влиятельной персоной. Вэнс крайне перспективный и жесткий политик, который, придя к власти, устроит реванш консерваторов. Надо готовиться с ним и с его Америкой будущего сосуществовать. Мы ведь даже с немцами быстро научились разговаривать. Гнать им газ мы стали спустя 25 лет после Победы. И ничего. В 80-е наши евреи даже потянулись в Германию жить. Американцы неизменны, с ними придется разговаривать.

Спокойных соседей надо ценить, беспокойных — учить Что еще неизменно? Соседи. С Китаем непонятно, ему далеко до гегемона, своих проблем много. Торговые связи переменчивы, но материк пока не раскололся. Вот это данность — КНР сегодня наш самый серьезный сосед. Надо планировать отношения исходя из этого. С соседями на пустом месте ссориться не принято, с ними стараются вести себя доброжелательно. Склочным или сильно обидчивым могут ночью и дверь запенить, и щиток сломать. Про Китай сказали. А белорусы, Средняя Азия, Азербайджан? С некоторыми, конечно, разговаривать надо жестко: вы соседи, мы вас столько поддерживали, а что в ответ? Белорусы сразу стали помогать России так, что сами попали под санкции.

Средняя Азия тем временем скатывается на шантаж и угрожает повернуться к США, нам же на фоне наших проблем сбрасывает человеческий балласт в виде криминала, религиозных фанатиков. Это добрососедство?

Плохого соседа выселяют или учат. Вот тут надо будет заняться. Что это за соседи, если у нас мужики — на фронт, а соседи к нам сотни тысяч ваххабитов шлют? Очень надеюсь, что после заключения мира у Российской Федерации найдется время поговорить с ними, чтобы раз и навсегда усвоили правила добрососедства.

Не впустить не получится Есть еще она неизбежная строчка в списке приготовлений — это наши отъезжанты. Люди, которые рванули из России «на два месяца» по собственной воле, рассчитывая переждать, пока «все» не кончится и американские танки «не угомонят». Многие из них наговорили гадостей и отвратили нас от себя. Над кем-то нависла опасность уголовного дела. Насколько я понимаю, это могут быть сотни тысяч возвращенцев. Мало у кого жизнь сложилась там хорошо. Они захотят вернуться и будут иметь право.

Нам следует быть готовыми к самому главному испытанию миром — к возвращению тех, кто не просто бросил страну в опасную минуту, но и даже порой желал нам гибели, радовался обстрелам наших городов. К матери погибшего бойца на лестничную площадку вернется семья, которая слала деньги ВСУ. К женщинам, провожавшим мужей на фронт, в дом заселятся те, кто называл мужей тупыми орками.

Вот эти все люди, что писали нам годами, какие мы тупые, если остались, они в основном вернутся. Им нужно будет где-то работать, что-то есть, на что-то растить детей. Здесь они будут объединяться, тянуть друг друга, будут пробовать занять ниши в культуре, в бизнесе, в управлении. Не пускать их нельзя — это граждане России. Лишить гражданства нельзя. Сделать жизнь для них здесь невыносимой тоже нельзя, ведь там они жить не могут.

Вы видели ролики из коммун Тбилиси, Еревана? Где молодые отъезжанты роются по помойкам в рамках «фриганства», а на самом деле ищут в баках еду, потому что денег нет. Они все вернутся. Они уже начали стареть, болеть. Три с половиной года не шутка: у человека, уехавшего в 25+, уже появляются хронические болезни. И лисица, и волчица к нам поедут на лечение. Если запретить, будет скандал, гуманитарный коллапс. Здесь у них миллионы родственников, друзей, которые пойдут требовать впустить трусов и предателей обратно. А что делать? Думаете, Россия будет смотреть по центральным мировым каналам, как ее граждане побираются и умирают на улицах чужих городов?

Всех впустят назад, простят их слова и поступки, за исключением самых отъявленных негодяев. Потому что нельзя даже и 100 тысяч человек взять и осудить, лишить гражданских прав. Так что, друзья, все те, кто три с половиной года оставался в России, помогал армии, стойко переносил опасности, будут вынуждены открыть свои двери и сердца для струсивших и предавших. Наверное, это окажется самым важным для нас испытанием после мира. Возвращение трусов, дураков, предателей, мечтателей. К этому надо готовиться — Урсулу фон дер Ляйен мы как-нибудь переживем. И Трампа переживем. А вот с согражданами предстоит уживаться.