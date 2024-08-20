Ветеран СВО Гришин рассказал о льготах, которыми пользуется он и его дети

Общие цели и задачи объединяют людей, особенно когда речь идет о защите Родины. Ветеран специальной военной операции, старший лейтенант Павел Гришин рассказал, что был и стрелком, и огнеметчиком, и снайпером. На фронте он познакомился с ребятами уже других национальностей и вероисповеданий и осознал, что несмотря на все они — едины.

«Я начал понимать, будь это дагестанец, или армянин, или чеченец — мы все делаем одну работу. Мы все выполняем задачи во благо Родины. Общая задача превратилась в общую веру», — подчеркнул он.

В подразделении Гришина был свой священник, что очень помогало при службе и вдохновляло духовно.

«Я верю в ангела-хранителя, который есть у каждого человека», — признался боец.

Чувство патриотизма бойцу привил его дедушка, который, будучи подростком, участвовал в Великой Отечественной войне.

«Моя военная карьера начала складываться со срочной службы. Я полноценно отслужил срочную службу и следом остался в этой же бригаде по контракту», — рассказал военнослужащий.

Подготовка бойцов помогла выйти из-под огня противника, когда их атаковали украинские беспилотники. Гришина сильно контузило, военный потерял слух и зрение, но сослуживцы помогли бойцу выбраться. Полтора года он провел в госпиталях, прошел реабилитацию, а теперь занимается военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи, проводит уроки мужества.

«Я прошел бесплатные курсы от государства по навыкам и коммуникациям общения с детьми и молодежью на базе Государственного университета просвещения. Сейчас прохожу переподготовку высшего образования на педагога „Основы безопасности защиты Родины“, который будет введен с 1 сентября во всех школах. Все это предоставило государство бесплатно участникам СВО», — подчеркнул он.

Гришин добавил, что его дети пользуются льготами: бесплатно ходят в детский сад, питаются в школах, ездят в лагеря.

«Я очень рад тому, что мои дети участвуют в этой программе и используют все социальные гарантии», — заключил он.

Сейчас идет набор на контрактную службу. Узнать подробности, в том числе о льготах и гарантиях для военных, можно на сайте или по телефону: +7 (495) 990 77 77.