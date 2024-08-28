Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?
Публицист Белов: Зеленский напоминает Моську, которая выглядит откровенно жалко
Вчерашняя «большая пресс-конференция» Владимира Зеленского вновь породила больше вопросов, чем ответов. Но, пожалуй, главным из них стал вопрос об адекватности украинского недопрезидента. Он наговорил такого, что впору анализировать психиатрам, а не политологам.
Начать хотя бы с того, что окончательно разучившийся шутить бывший комик повторил свои недавние попытки лично задеть президента России Владимира Путина, употребляя в его адрес уничижительные определения.
Поведение Моськи, которая только и способна, что лаять на слона, и в прежние-то годы считалось довольно глупым, даже срамным, а по нынешним временам, когда этот «слон» разносит в пух и прах энергетическую инфраструктуру твоей страны, и подавно выглядит откровенно жалко.
Но Зеленский на этом не успокоился и продолжил как из рога изобилия сыпать громкими заявлениями, не имеющими под собой де-факто никаких оснований. Так, он в который раз пообещал вот-вот победить России. Заодно похвастался тем, что есть некий «план перемоги», который он уже скоро представит на согласование Джо Байдену, Камале Харрис и даже Дональду Трампу. Ну, чтобы два раза не вставать, видимо.
Составляющими этого «грандиозного» плана должны стать: определение места Украины в структуре международной безопасности, согласование пакета «принуждения России к завершению войны дипломатическим путем» и утверждение экономических аспектов завершения боевых действий.
Понятно, что в столь завуалированной форме Зеленский тупо повторил тезисы другого своего плана, именуемого почему-то «мирным», сводящиеся, по сути, к вступлению Украины в НАТО и ЕС, наложению на Россию неких контрибуций и конфискации в пользу Киева российских ЗВР.
Нет, правда, простите меня за прямоту, но ничего иного, кроме крылатой фразы из культовой советской комедии «Джентльмены удачи» — «деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши», — при прослушивании выступлений этого политического клоуна в голову не идет.
Но оставим в покое саркастический аспект происходящего и обратимся к простой человеческой логике. Каким образом можно связать заявление украинских властей о том, что прямо сейчас идет работа над организацией второго «мирного саммита» в одной из стран так называемого Глобального Юга, с утверждениями Зеленского о том, что у него есть тот самый «план победы» над Россией? Тут как бы одно исключает другое или нет?
Впрочем, чего я придираюсь? Эти парни наверняка совершено точно знают, что делают. И украинская политическая действительность, давно уже пришедшая в область VR-технологий, тому отличное доказательство…