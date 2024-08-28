Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Вчерашняя «большая пресс-конференция» Владимира Зеленского вновь породила больше вопросов, чем ответов. Но, пожалуй, главным из них стал вопрос об адекватности украинского недопрезидента. Он наговорил такого, что впору анализировать психиатрам, а не политологам.

Начать хотя бы с того, что окончательно разучившийся шутить бывший комик повторил свои недавние попытки лично задеть президента России Владимира Путина, употребляя в его адрес уничижительные определения.

Поведение Моськи, которая только и способна, что лаять на слона, и в прежние-то годы считалось довольно глупым, даже срамным, а по нынешним временам, когда этот «слон» разносит в пух и прах энергетическую инфраструктуру твоей страны, и подавно выглядит откровенно жалко.

Но Зеленский на этом не успокоился и продолжил как из рога изобилия сыпать громкими заявлениями, не имеющими под собой де-факто никаких оснований. Так, он в который раз пообещал вот-вот победить России. Заодно похвастался тем, что есть некий «план перемоги», который он уже скоро представит на согласование Джо Байдену, Камале Харрис и даже Дональду Трампу. Ну, чтобы два раза не вставать, видимо.