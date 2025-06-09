Зачем Украина блокирует обмен телами погибших: 3 причины и курс на суперэскалацию

В минувшие выходные Украина отказалась принимать 1212 тел своих погибших военнослужащих и перенесла обмен на неопределенный срок. Зачем Киеву потребовалось саботировать гуманитарную акцию и к чему это может привести, разбирался 360.ru.

Украина отказалась забирать тела своих военных 7 июня О том, что Россия вернет Украине шесть тысяч погибших бойцов, стороны договорились еще 2 июня в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский сообщал, что процедуру должны провести в три этапа в период с 7 по 9 июня.

В субботу, 7 июня, автомобильные рефрижераторы доставили в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Однако Киев их решил не забирать. Начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Александр Зорин уточнял, что Украина, со своей стороны, проведение обмена не подтвердила и перенесла процесс на неопределенный срок.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Интересно Группа украинских переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена, отметил в тот день Владимир Мединский. Причины, по его словам, называли разные, и довольно странные. Также помощник президента призвал Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности. «Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово», — написал он в своем Telegram-канале. Группа украинских переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена, отметил в тот день Владимир Мединский. Причины, по его словам, называли разные, и довольно странные. Также помощник президента призвал Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности. «Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово», — написал он в своем Telegram-канале.

В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными при этом заявили, что сообщения российской стороны не отвечают предварительным договоренностям и процедура не была согласована. Высказался на эту тему в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, Украина примет тела бойцов ВСУ на второй неделе июня. О чем уполномоченных лиц предупреждали якобы еще 3 июня. Почему обмен телами саботировали? Как поведет себя Киев в дальнейшем — большой вопрос, но причины саботирования возвращения тел украинских военнослужащих вполне ясны. Первая из них — имидж, а вторая — просто отсутствие денег, считает директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

«Имиджевые проблемы заключаются в том, что по официальной версии, которую Зеленский же озвучил не так давно, Украина потеряла за все три года боев 46 тысяч военнослужащих. При том что по нашим подсчетам более 70 тысяч они потеряли в одной только Курской области, а еще более 420 тысяч, по данным Украинского Красного Креста, числятся пропавшими без вести. Поэтому реальные потери превышают, вероятно, 900 тысяч, может быть, и миллион», — указал он в беседе с 360.ru. C учетом этого, по словам Подлесного, взять и принять сразу шесть тысяч тел своих солдат и офицеров для Зеленского крайне невыгодно — ведь это укажет на то, что официально озвученные данные не бьются с реальностью. Вторая причина, по которой Киеву абсолютно не нужны погибшие, которых хотят вернуть, связана с деньгами. Ведь родственникам этих бойцов нужно будет платить.

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.globallookpress.com

Интересно Украинское издание Страна.ua подсчитало, что возвращение шести тысяч погибших военнослужащих поставит Киев перед необходимостью выплатить семьям бойцов в общей сложности 90 миллиардов гривен (около 172 миллиардов рублей). Это примерно 10% оборонного бюджета республики в текущем году. В Раде при этом ранее предупреждали, что средств на ВСУ в бюджете на 2025 год не хватает и его надо пересмотреть. Украинское издание Страна.ua подсчитало, что возвращение шести тысяч погибших военнослужащих поставит Киев перед необходимостью выплатить семьям бойцов в общей сложности 90 миллиардов гривен (около 172 миллиардов рублей). Это примерно 10% оборонного бюджета республики в текущем году. В Раде при этом ранее предупреждали, что средств на ВСУ в бюджете на 2025 год не хватает и его надо пересмотреть.

«Они-то тем, кто погиб и кого привезли, даже и похоронили, стараются под любыми предлогами не выплачивать обещанного. А тут на тебе — сразу шесть тысяч — получите, распишитесь и выдайте деньги семьям. Поэтому, думаю, эти две причины являются превалирующими», — указал собеседник 360.ru. В сложившейся ситуации, по мнению Подлесного, было бы правильным опубликовать списки тех погибших, чьи личности смогли идентифицировать. Вполне вероятно, что таковых немало. И родственники бойцов после обнародования этой информации смогут требовать от украинских властей не просто принять шесть тысяч тел, а апеллировать к конкретным данным. «То есть уже будет целенаправленное письмо в адрес Зеленского с просьбой вернуть труп погибшего. Плюс будет широкая медийная картина этой ситуации и ему деваться будет некуда: либо он заберет в организованном порядке всех, либо Киев будет вынужден отвечать каждому, кто будет запрашивать данные. А запрашивать будет гигантское количество», — пояснил Подлесный.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Интересно Украинские власти обещают платить семьям погибших военных по 15 миллионов гривен (порядка 29 миллионов рублей). Из этой суммы три миллиона родственники должны получить сразу, а остальные средства — в течение трех лет. Если боец считается пропавшим без вести — процесс выплат затягивается. Украинские власти обещают платить семьям погибших военных по 15 миллионов гривен (порядка 29 миллионов рублей). Из этой суммы три миллиона родственники должны получить сразу, а остальные средства — в течение трех лет. Если боец считается пропавшим без вести — процесс выплат затягивается.

В Киеве боятся социального взрыва Помимо имиджевых потерь и отсутствия средств для компенсаций близким погибших, в Киеве очень боятся и социального взрыва, отметил политический советник Сергей Маркелов. По его мнению, саботирование обмена было обусловлено в том числе и этим страхом.

«Теперь им нужно опять подготовить пропагандистский залп, информационную кампанию под это. Они к этому с такой скоростью не готовы, потому что много слишком кураторов, много согласований — как это подать, потому что без этого на Украине будет очередной социальный взрыв», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Очевидно, что это станет очередным социальным шоком для подавляющего большинства украинцев. А тема погибших, раненых, недолеченных очень сложна с точки зрения пропаганды. Зеленский может с утра до вечера рассказывать о клятых врагах Украины, но когда конкретная семья получает погибшего — это не работает. Туда он с пропагандой не залезет. Сергей Маркелов Политический советник, политический психолог

«И они не готовы. Не знают, как объяснять в том числе и то, что ВСУ бегут просто и бросают вот так погибших, а Россия им их возвращает. Ищут теперь объяснение английские политтехнологи, курирующие Зеленского. Подбирают какие-то пропагандистские штучки, а когда найдут, тогда процесс пойдет. А пока это просто дерзость», — добавил специалист.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

По мнению политолога Ивана Мезюхо, блокировка обмена тел способна привести к суперэскалации конфликта. Связано это с тем, что Киев сознательно отказывается обсуждать ключевые вопросы кризиса и подрывает переговорный процесс. «Украина реализовывает курс даже не на эскалацию, а на суперэскалацию конфликта. И вот этой выходкой в виде отсутствия коммуникации с российской стороной по поводу получения тел своих же сограждан киевский режим как бы подтверждает, что он не намерен ни договариваться, ни разговаривать о первопричинах конфликта», — подчеркнул Мезюхо в беседе с 5-tv.ru.