Поезжайте в Покровск и спросите. Зачем Путин пригласил западные СМИ в Донбасс

Зачем Путин пригласил западные СМИ в Донбасс

«Поезжайте в Киев и спросите», — говаривал герой Ильфа и Петрова, предлагая не верившим компаньонам убедиться в его «героическом» прошлом. Ну, до Киева пока еще далеко, а вот съездить в Покровск (судя по всему, он вот-вот снова станет Красноармейском), чтобы лично убедиться в крайне бедственном положении оставшихся там подразделений ВСУ, западные журналисты и их украинские коллеги могут вполне. По крайней мере, Россия готова предоставить им такую возможность. Разумеется, вместе с гарантиями их безопасности.

Об этом вчера заявил сам Владимир Путин, а сегодня подтвердило Министерство обороны. «Ситуация в целом в зоне специальной военной операции складывается для нас очень благоприятно… Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации. Иностранных и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины», — подчеркнул президент. По его словам, речь де-факто идет о повторении ситуации в мариупольской «Азовстали», когда с позволения России в плен сдались более двух тысяч украинских боевиков. Как и тогда, их жизнь и судьба сегодня во многом зависят от украинского командования, которое может отдать приказ о прекращении бессмысленного сопротивления, а может и бросить на произвол судьбы.

Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

«С тем, чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в „Азовстали“. Такая возможность у них будет. Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций… Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно. <…> Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона», — добавил Путин. Все это он рассказал на встрече с участниками СВО, проходящими реабилитацию в тылу. Было видно, что президент пребывает в отличном расположении духа. Он поделился с собравшимися информацией об успешном испытании еще одного вида новейшего оружия — системы «Посейдон», которую назвал «безэкипажным подводным изделием с ядерной энергетической установкой». «Изделием», которое, по меткому определению замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, с полным правом можно назвать «оружием Судного дня».

Фото: Юрий Войткевич / РИА «Новости»

Я не знаю, что больше расстроило наших западных «партнеров»: информация о том, что любая попытка напасть на Россию будет гарантированно стоить им жизни, или понимание того, что план по дальнейшему продолжению военного конфликта с нами руками Украины рушится прямо на глазах. Ясно одно: уверенности в собственных силах вчерашний день им точно не прибавил. Оно и хорошо, авось поутихнут. Если нет — можем свозить в Покровск.