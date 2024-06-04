Красный пунктир. Три причины, зачем Макрону посылать инструкторов на Украину
WP: Макрон решил блефовать перед Путиным с помощью инструкторов на Украине
Инструкторы из Франции, обучающие украинских вояк, превратились в нечто вроде кота Шредингера. Париж утверждает, что их на Украине пока нет, но вскоре появятся. Бывшие высокопоставленные французские военные пишут, что инструкторы давно там есть, просто об этом начали говорить открыто — красные линии превратились в пунктир. Три причины, зачем Эммануэль Макрон продолжает подрывать отношения с Москвой, и при чем тут нечистоты — в материале 360.ru.
Причина первая: европровал
До выборов в Европарламент осталось всего-ничего (они начнутся 6 июня), а во Франции, как пишет Le Figaro, есть стойкое ощущение, что партия президента Эммануэля Макрона на них благополучно провалится. Спасти ситуацию вряд ли смогут даже попытки в коалицию — между партиями «Ренессанс» и «Демократическое движение».
«В то время как глава государства и его премьер-министр Габриэль Атталь решили насытить медиапространство в последнюю неделю кампании, целая часть их команды фактически зафиксировала поражение», — подчеркнули журналисты.
Среди способов насытить медиаполе — возмутившее оппозицию решение Макрона сделать из празднования 80-летия высадки в Нормандии союзников политический балаган. С любимым артистом на второстепенной роли, ведь Макрон пригласил на встречу президента Украины Владимира Зеленского.
Не остается сомнений: СМИ прямо во время выборов будут сосредоточены не на демократическом соревновании партий, а на речах французского лидера — скорее всего, снова русофобских, убеждающих граждан, что только нынешняя власть в состоянии удержать ситуацию под контролем.
Глава Республиканской партии Франции Эрик Сьотти возмутился в письме в регулирующий местные СМИ орган Arcom, что «никогда во время избирательной кампании вмешательство средств массовой информации не было столь несбалансированным в пользу действующего исполнительного органа и ущерб оппозиции». Демократия, говорите?
По данным издания Le Monde, как раз на встрече к 80-летию операции в Нормандии президент Франции планирует объявить о создании с прибалтами коалиции (!) по снабжению киевского режима инструкторами.
Идея заключается в том, чтобы сначала направить несколько десятков специалистов и определить потребность в обучении. Затем, на втором этапе, — миссия из нескольких сотен солдат. Планируется обучить саперов и даже, как предполагает Париж, организовать обучение для солдат новой моторизованной бригады ВСУ.
из статьи Le Monde
И вот становится заметно: Макрон разыгрывает украинскую карту, держа перед собой еще трепыхающегося Зеленского, каждый раз, когда ему надо срочно заретушировать все возникающие к себе вопросы.
С такими союзниками никаких врагов не нужно.
Причина вторая: олимпийское неспокойствие
Еще одна проблема на галльском носу Макрона — Олимпийские игры в Париже. К организации спортивного события номер один, которое начнется в следующем месяце, у самих французов скопилось порядочно вопросов.
Несколько недель подряд в коммуне Конфлан-Сент-Онорин были неисправны насосы, из-за чего в и без того не самую чистую в мире реку Сену вылились более 50 тысяч кубометров нечистот. По данным журнала Le Point, галантные европейцы не то что не сортируют мусор — они бросают в систему водоснабжения то, чего там никак не должно быть.
Дидье Моерс, генеральный директор службы Siarp, говорит, что на очистных сооружениях Невиль-сюр-Уаз они обрабатывают 14 миллионов кубометров сточных вод в год и, к сожалению, находят то, чего там не должно быть, например «запредельное количество» ватных палочек, гигиенических салфеток, прокладок. Это создает «большие проблемы для оборудования».
из статьи Le Point
На Сене планировали проводить соревнования по гребле, но качество воды после проб 28 мая все еще оставляло желать лучшего. Французские журналисты напомнили, что мэр Парижа Анн Идальго публично пообещала 23 июня искупаться в реке. Очень спортивный Эммануэль Макрон тоже заверил, что устроит заплыв перед Олимпиадой.
При чем тут Украина и Россия? Хотя бы при том, что французские политики упорно продвигают в СМИ нарратив, будто именно Кремль разгоняет недовольство парижан грязью, разгулом клопов и крыс, а теперь еще и сточными водами в Сене.
Дескать, это все потому, что Макрон так истово поддерживает Киев. Все проблемы менеджмента и коррупции так легко свалить на Москву!..
Причина третья: провал швейцарского саммита по Украине
Так называемый саммит мира по украинскому вопросу стартует в Швейцарии 15 июня. На нем не будет ни России, ни Китая, ни множества стран Глобального Юга. Даже США там представит не Джо Байден, а его вице-президент Камала Харрис вместе с советником по безопасности Джейком Салливаном.
В остальном саммит явит собой вереницу мелких чиновников вроде австралийского министра по делам страхования инвалидов, прибалтийских политиков и прочих «лидеров мнений среди удобрений».
С этим нужно что-то делать. Обзвон союзников с просьбами приехать, как и поездка самого Владимира Зеленского на азиатский саммит безопасности «Диалог Шангри-Ла», закончились примерно ничем. Остается повышать ставки.
Автор американского издания The Washington Post довольно резко высказался о ястребиных настроениях и заявлениях Макрона. По мнению Ли Хокстадера, президент Франции блефует, причем отчаянно.
Ему нужно скрыть не только свои внутриполитические провалы, но и не самую активную помощь Киеву (то есть не слишком явную демонстрацию лояльности Штатам), тем более если сравнить с Германией, Польшей, Нидерландами или даже Данией.
Что, если Путин разоблачит блеф Макрона? Особенно с учетом того, что французский лидер почти ничего не сделал для подготовки отечественного общественного мнения к мешкам с трупами с Украины. Не говоря уже о том факте, что большинство основных союзников Франции по НАТО, которые сами по-прежнему категорически против размещения войск, вряд ли воспользуются французскими потерями для поиска более прямой конфронтации с Россией.
Ли Хокстадер
Вероятно, чтобы подготовить общество Франции, несколько выходцев с Украины, из Германии и Болгарии организовали у Эйфелевой башни показательную акцию. Они разместили там пять гробов, укрытых французским триколором, и добавили плакат: «Французские солдаты, погибшие на Украине».
Пусть привыкают.