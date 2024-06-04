Инструкторы из Франции, обучающие украинских вояк, превратились в нечто вроде кота Шредингера. Париж утверждает, что их на Украине пока нет, но вскоре появятся. Бывшие высокопоставленные французские военные пишут, что инструкторы давно там есть, просто об этом начали говорить открыто — красные линии превратились в пунктир. Три причины, зачем Эммануэль Макрон продолжает подрывать отношения с Москвой, и при чем тут нечистоты — в материале 360.ru.

Причина первая: европровал

До выборов в Европарламент осталось всего-ничего (они начнутся 6 июня), а во Франции, как пишет Le Figaro, есть стойкое ощущение, что партия президента Эммануэля Макрона на них благополучно провалится. Спасти ситуацию вряд ли смогут даже попытки в коалицию — между партиями «Ренессанс» и «Демократическое движение». «В то время как глава государства и его премьер-министр Габриэль Атталь решили насытить медиапространство в последнюю неделю кампании, целая часть их команды фактически зафиксировала поражение», — подчеркнули журналисты.

Фото: Global Look Press

Среди способов насытить медиаполе — возмутившее оппозицию решение Макрона сделать из празднования 80-летия высадки в Нормандии союзников политический балаган. С любимым артистом на второстепенной роли, ведь Макрон пригласил на встречу президента Украины Владимира Зеленского. Не остается сомнений: СМИ прямо во время выборов будут сосредоточены не на демократическом соревновании партий, а на речах французского лидера — скорее всего, снова русофобских, убеждающих граждан, что только нынешняя власть в состоянии удержать ситуацию под контролем. Глава Республиканской партии Франции Эрик Сьотти возмутился в письме в регулирующий местные СМИ орган Arcom, что «никогда во время избирательной кампании вмешательство средств массовой информации не было столь несбалансированным в пользу действующего исполнительного органа и ущерб оппозиции». Демократия, говорите?

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Эммануэлю Макрону Вестфальскую премию мира. Обоим смешно. / Global Look Press

По данным издания Le Monde, как раз на встрече к 80-летию операции в Нормандии президент Франции планирует объявить о создании с прибалтами коалиции (!) по снабжению киевского режима инструкторами.

Идея заключается в том, чтобы сначала направить несколько десятков специалистов и определить потребность в обучении. Затем, на втором этапе, — миссия из нескольких сотен солдат. Планируется обучить саперов и даже, как предполагает Париж, организовать обучение для солдат новой моторизованной бригады ВСУ. из статьи Le Monde

И вот становится заметно: Макрон разыгрывает украинскую карту, держа перед собой еще трепыхающегося Зеленского, каждый раз, когда ему надо срочно заретушировать все возникающие к себе вопросы. С такими союзниками никаких врагов не нужно.