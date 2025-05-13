Их последний шанс. Зачем Европа сыплет пустыми угрозами?
В последние несколько дней все информационное пространство, по крайней мере на Западе, забито сообщениями об ультиматуме, который выдвинула против России так называемая коалиция желающих. Его смысл заключается в требовании принять предложение о безусловном 30-дневном перемирии на Украине. В случае отказа Европа грозит очередными «адскими санкциями».
Все бы ничего, если бы не одно важное но: сами по себе европейцы не способны «наказать» нас за несговорчивость сколь-нибудь существенно и максимум их возможностей — это попытаться уговорить нынешнюю администрацию США присоединиться к европейской санкционной политике.
«Американцы не ответили европейским чиновникам, готовы ли Штаты вводить санкции против России, если Москва не согласится на перемирие, а переговоры в Стамбуле провалятся. Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», — написало агентство Bloomberg.
Заметьте, ни о каком 17-м пакете европейских санкций в этих угрозах речи не идет. Нет, разумеется, европейцы его примут — к гадалке не ходи. Но им и самим прекрасно известно, что толку от очередной санкционной волны чуть, ни на что серьезно повлиять она уже не в силах.
Дополнительные американские санкции, если они последуют, действительно существенно меняют ситуацию, но… не для России.
Ситуация изменится для самих США и лично для президента Дональда Трампа, который таким образом окончательно попадет в ловушку, расставленную для него европейскими национал-глобалистами, желающими сделать Вашингтон не медиатором, а стороной конфликта. В таком случае неизбежное поражение Украины можно будет легко повесить лично на Трампа и тогда прости-прощай мечты о Нобелевской премии и шансы на третий срок.
Собственно говоря, всем этим Европа занимается с 20 января, с момента инаугурации Трампа. Ничего нового в их нынешних попытках с головой затянуть его в болото украинского конфликта нет.
Тогда почему же именно сейчас заявления об ультиматуме, «сокрушительных санкциях» и прочих страшилках звучат особенно громко?
Полагаю, ответ кроется в недавних заявлениях спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в чьи обязанности входит непосредственный диалог с Москвой. Буквально на днях Уиткофф произнес две сентенции, смысл которых начисто разрушает все планы глобалистов.
Во-первых, он заявил, что без согласия Владимира Путина никакие договоренности с Россией попросту невозможны. Во-вторых, он отметил, что в случае провала попытки урегулирования конфликта Штаты просто выйдут из процесса, а не будут вставать на чью-либо сторону.
«В противном случае США уходят», — заявил Уиткофф в интервью Breitbart News, отвечая на вопрос, что будет, если Москва не примет условия европейского ультиматума.
Таким образом становится очевидно, что вся нынешняя европейская истерия связана вовсе не с мифической решимостью европейцев «наказать Россию», а с пониманием ими того, что от полного поражения Европу и Украину отделяет лишь одно решение Трампа. Это их последний шанс, оттого и воют как волки на Луну.