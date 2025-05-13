Их последний шанс. Зачем Европа сыплет пустыми угрозами?

В последние несколько дней все информационное пространство, по крайней мере на Западе, забито сообщениями об ультиматуме, который выдвинула против России так называемая коалиция желающих. Его смысл заключается в требовании принять предложение о безусловном 30-дневном перемирии на Украине. В случае отказа Европа грозит очередными «адскими санкциями».

Все бы ничего, если бы не одно важное но: сами по себе европейцы не способны «наказать» нас за несговорчивость сколь-нибудь существенно и максимум их возможностей — это попытаться уговорить нынешнюю администрацию США присоединиться к европейской санкционной политике.

«Американцы не ответили европейским чиновникам, готовы ли Штаты вводить санкции против России, если Москва не согласится на перемирие, а переговоры в Стамбуле провалятся. Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», — написало агентство Bloomberg.

Заметьте, ни о каком 17-м пакете европейских санкций в этих угрозах речи не идет. Нет, разумеется, европейцы его примут — к гадалке не ходи. Но им и самим прекрасно известно, что толку от очередной санкционной волны чуть, ни на что серьезно повлиять она уже не в силах.