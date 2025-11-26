Заявление американского генерала в Киеве о сроках взятия Донбасса, которое распространили СМИ, — как капитуляция ВСУ. Есть мнение, что за этой цифрой может стоять не прогноз, а угроза. Угроза Киеву со стороны его же кураторов из Вашингтона. Пока заокеанские стратеги торгуются за выгодный им «выход из игры», российские войска методично перемалывают противника.

Донбассу остался год? По сообщениям украинских СМИ, министр армии США Дэниел Дрисколл, приехав в Киев, прямо сказал: полный переход Донбасса под контроль России займет около года. Однако стоит заметить, что Славянско-Краматорская агломерация — это все-таки не Покровск. Там за год с небольшим российские войска прошли серьезный, но все-таки один город плюс его пригороды. А здесь — многослойная, годами строившаяся оборона, которую ВСУ считают своей главной крепостью. Ожидать, что ее возьмут чуть ли не вдвое быстрее, смело. Скорее всего, Дрисколл имел в виду другой сценарий. Он мог заложить в свой прогноз возможный отказ США делиться с Украиной разведданными в реальном времени и поставлять некоторые виды вооружений. Если это вдруг произойдет, фронт ВСУ ослабнет сразу на всем протяжении: не будет возможности быстро перебрасывать резервы, латать дыры, держать связь между участками. Тогда да, темпы действительно могут резко вырасти.

Фото: Christoph Soeder/dpa / www.globallookpress.com

Даже при сохранении нынешнего уровня поддержки украинская оборона потихоньку расходится по швам: рубежи теряют связность, снаряды заканчиваются, люди выгорают. Поэтому реальные успехи армии России, скорее всего, снова окажутся выше самых смелых прогнозов западных генералов. Как это уже не раз бывало. «Сроки по освобождению каких-либо территорий зависят не только от действий Вооруженных сил, но и от большой геополитики, от внутриполитической ситуации на той же Украине. Самое главное, что для нашей армии не столько важно занять какие-либо населенные пункты, сколько разбить ВСУ», — заявил 360.ru политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Фото: РИА «Новости»

Вопрос помощи Отдельная тема — американские угрозы прекратить военную помощь. Да, это шантаж, причем работает он сейчас, пожалуй, вторым по силе рычагом после прямого продвижения российских солдат на фронте. Но впадать в эйфорию и записывать Трампа в «агенты Кремля» точно не стоит. Почему? Если бы президент США хотел быстро закончить военный конфликт, мог сделать это еще в первый срок — просто не давать Украине ничего вообще. Мог и во второй срок сразу поставить Киев перед фактом. Не стал. Сначала пытался давить на Москву, потом переключился на заработок на поставках. Сегодняшние его «угрозы» — все еще торг, а не подарок России.

Фото: Ukrainian Defense Ministry/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зависимость Украины от западного оружия и разведки никуда не делась. И сваливать все только на Джо Байдена несправедливо: именно Трамп первым начал поставлять «Джавелины» и открыл дверь для эскалации помощи. Если бы США с самого начала держались в стороне и не вели войну чужими руками, конфликт либо не разгорелся бы до таких масштабов, либо давно затих.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

США умывают руки? Дрисколл, по-видимому, понимает, что предложенный США мирный план будет пересмотрен. Россию не устроит тот факт, что его подают со стороны Европы. Боевые действия, следовательно, продолжатся, предположил в разговоре с 360.ru политолог Евгений Михайлов. «Однако его оценка сроков освобождения Донбасса в 12 месяцев представляется мне сильно завышенной. Это следствие его переоценки возможностей ВСУ, текущего состояния украинской экономики и морального духа армии. Я уверен, что мы установим контроль над Донбассом гораздо раньше. Думаю, уже в ближайшее время, возможно, в течение месяца, мы станем свидетелями полного обрушения, а возможно, и коллапса фронта. Так что 12 месяцев — это слишком долго. Уверен, что большую часть поставленных задач мы решим до конца весны», — добавил Михайлов. Что касается американцев, то они, однозначно, умывают руки, подчеркнул эксперт. Трамп недавно заявлял, что его план будет принят, а теперь говорит, что Украина не согласна и пусть сама воюет. Разумеется, США будут зарабатывать на конфликте до самого конца. Вопрос лишь в том, что считать концом? Они будут качать деньги до тех пор, пока не добьют европейскую экономику.

С другой стороны, подобное развитие событий может быть даже выгодно для нас. Как и заявил президент России: если не хотите договариваться, мы решим все вопросы военным путем. Евгений Михайлов

«На Донбассе все не остановится» Однако Дмитрий Родионов в разговоре с 360.ru обратил внимание, что Славянско-Краматорская агломерация — пожалуй, самый укрепленный район не только в Донбассе, но и на всем фронте. Сломить его будет крайне сложно, и именно здесь операция действительно может затянуться на год или даже больше. «Но решающими могут стать внешние факторы, такие как прекращение американцами поставок вооружения и разведданных. Хотя я в это не верю. Мне кажется, нас снова обвинят в том, что мы „плохие парни“, которые не хотят мира. Америка заявит, что умывает руки, и предложит Европе самой покупать оружие для ВСУ, если та хочет продолжать поддержку. Но при этом американские поставки вооружения и разведданные на Украину будут продолжены», — считает Родионов.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В этом конкретном треке по вопросу перемирия эксперт не видит никаких перспектив, а значит, и перспектив прекращения западной поддержки Киева. Другое дело, что на самой Украине могут произойти внутренние катаклизмы. Ключевое отличие нынешней ситуации — масштабный коррупционный скандал, который серьезно подорвал позиции Зеленского и его клики, даже в среде собственных сторонников. В сочетании с тяжелой ситуацией на фронте это может подорвать боеспособность ВСУ.

Но, повторюсь, не хочу быть излишним оптимистом. Я считаю, что нам предстоит еще не один год военного конфликта. На Донбассе все не остановится — предстоит освобождать Херсонскую и Запорожскую области. Несмотря на то что Украина как государство — давно труп, Запад будет, не жалея никаких ресурсов, постоянно его гальванизировать. Дмитрий Родионов

Даже не веря в стратегическое поражение России, они просто не видят другого выхода и будут поддерживать Украину до тех пор, пока она существует и способна хоть как-то сопротивляться.