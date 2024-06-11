Украины по сути уже не существует — страну превратили в западную лабораторию, в которой подопытными стали жители, позволившие себя уничтожать. У людей исчез инстинкт самосохранения, они потеряли всякую волю, отметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Далее — прямая речь.

Вчера в Одессе произошел еще один показательный случай из серии того кино, что «Мосфильм снимает про мобилизацию». Мобилизованному мужику в военкомате стало плохо, и людоловы вызвали скорую. Бригада пыталась отвезти мужчину в больницу, но в планы людоловов это не входило. Более того — они смекнули, что свежее филе к ним приехало само и попытались мобилизовать и саму бригаду скорой. Но тем на помощь приехали другие бригады, и я уж не знаю, чем закончилась эта история. Впрочем, это уже и неважно.

И тут дело даже не в том, что Одесса могла избежать всего этого, если бы 2 мая 2014 года на улицы вышла хотя бы четверть города. Дело в том, во что сейчас превращается территория, которая еще недавно была Украиной.

Программа на самоуничтожение

Оказалось, что нет не только такой страны, но и такого народа — украинцев. Политической нации, которую натужно создавали 30 лет, не считая советского и австрийского периода, просто не существует.