«Забитое население». Украинцев запрограммировали на самоуничтожение
Блогер «Голос Мордора»: безвольные украинцы начали уничтожать сами себя
Украины по сути уже не существует — страну превратили в западную лабораторию, в которой подопытными стали жители, позволившие себя уничтожать. У людей исчез инстинкт самосохранения, они потеряли всякую волю, отметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
Вчера в Одессе произошел еще один показательный случай из серии того кино, что «Мосфильм снимает про мобилизацию». Мобилизованному мужику в военкомате стало плохо, и людоловы вызвали скорую. Бригада пыталась отвезти мужчину в больницу, но в планы людоловов это не входило. Более того — они смекнули, что свежее филе к ним приехало само и попытались мобилизовать и саму бригаду скорой. Но тем на помощь приехали другие бригады, и я уж не знаю, чем закончилась эта история. Впрочем, это уже и неважно.
И тут дело даже не в том, что Одесса могла избежать всего этого, если бы 2 мая 2014 года на улицы вышла хотя бы четверть города. Дело в том, во что сейчас превращается территория, которая еще недавно была Украиной.
Программа на самоуничтожение
Оказалось, что нет не только такой страны, но и такого народа — украинцев. Политической нации, которую натужно создавали 30 лет, не считая советского и австрийского периода, просто не существует.
Есть только население. Забитое, с промытыми мозгами, лишенное достоинства и воли к сопротивлению. Население, взятое в заложники грамотными социальными инженерами с Запада.
И это население сейчас сознательно и планомерно уничтожается. При его молчаливом согласии. Те инциденты, которых полно в украинских городах и селах, — лишь эпизоды, а те, кого загребли силой, в итоге послушно берут в руки автомат и лезут в окоп, даже если знают, что жизни им до ближайшего прилета ФАБа.
Но самое страшное то, что у этого населения практически атрофирован инстинкт самосохранения. И если бы не было СВО, эти удивительные люди все равно придумали бы способ уничтожить себя своими руками.
Лаборатория для Запада
Из Украины сделали лабораторию. Там и так их много, но главная — сама Украина. С подопытными украинцами, на которых отработали то, что потом будет работать и в других странах. И я уверен, что мудрые мужи уже пишут методологические пособия и защищают ученые степени.
За счет ваших жизней, украинцы. Жизней, которые для них вообще ничего не стоят. И пока вы это не поймете, они так и продолжат вас убивать. Потому что лаборатории нужны подопытные.