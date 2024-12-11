За спасением. Россия поможет украинцам, бегущим от Зеленского

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил о необходимости создать некую структуру, которая помогала бы иностранным гражданам (прежде всего украинцам) переезжать в Россию, чтобы начать здесь новую жизнь — вдали от военного конфликта, прогрессивной повестки и прочих проявлений либеральной западной диктатуры.

«Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно», — отметил российский лидер.

Я уже как-то высказывал мысль о том, что с усилением на Западе тенденций на формирование системы, которую без преувеличения можно назвать «национал-глобализмом» (по аналогии с национал-социализмом третьего рейха), число желающих перебраться в Россию, ставшую, по сути, оплотом консервативных ценностей, основанных, между прочим, на ранее нечуждой Западу христианской традиции, будет только возрастать.

Так оно в результате и происходит. Но если граждане США, Великобритании, Австралии, Германии и прочих западных государств ищут у нас убежища от агрессивного ультралиберализма, то для жителей нынешней Украины путь в Россию стал без преувеличения дрогой жизни.