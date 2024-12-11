За спасением. Россия поможет украинцам, бегущим от Зеленского
Публицист Белов: Россия поможет украинцам, бегущим от Зеленского
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил о необходимости создать некую структуру, которая помогала бы иностранным гражданам (прежде всего украинцам) переезжать в Россию, чтобы начать здесь новую жизнь — вдали от военного конфликта, прогрессивной повестки и прочих проявлений либеральной западной диктатуры.
«Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно», — отметил российский лидер.
Я уже как-то высказывал мысль о том, что с усилением на Западе тенденций на формирование системы, которую без преувеличения можно назвать «национал-глобализмом» (по аналогии с национал-социализмом третьего рейха), число желающих перебраться в Россию, ставшую, по сути, оплотом консервативных ценностей, основанных, между прочим, на ранее нечуждой Западу христианской традиции, будет только возрастать.
Так оно в результате и происходит. Но если граждане США, Великобритании, Австралии, Германии и прочих западных государств ищут у нас убежища от агрессивного ультралиберализма, то для жителей нынешней Украины путь в Россию стал без преувеличения дрогой жизни.
После того как Киев фактически принял закон, предполагающий мобилизацию женщин, а прямо сейчас Зеленский и Ко ведут с западными кураторами торги по поводу мобилизации 18-летних пацанов, иного выхода у большинства дееспособных граждан «Незалежной», кроме как бежать из страны, фактически не осталось.
Отмечу, что до сих пор системы, которая занималась бы исключительно приемом и обустройством украинских беженцев, в России не существовало. Напротив, после начала СВО и в связи с усилением террористической деятельности на территории нашей страны агентов киевского режима, мы фактически закрыли украинцам доступ, оставив лишь маленькое окошко в аэропорту Шереметьево, жесткую процедуру фильтрации в котором пройти удается далеко не всем.
С одной стороны, такие меры оправданы. Но с другой — жители пока еще украинских территорий, освобождаемых нашими войсками, становятся частью России без прохождения дополнительных и во многом унизительных проверок. Просто по факту своего проживания в соответствующем регионе.
При этом нельзя сказать, что среди них нет так называемых ждунов, которые все еще верят киевской пропаганде. Тем не менее понимание того факта, что это не просто люди, но и ценнейший русский генофонд (а русские и украинцы — один народ), уничтожения которого планомерно и последовательно добивается коллективный Запад, позволяет нам закрывать глаза на некоторые вещи, решить которые можно будет уже постфактум, после завершения СВО.
Вчерашнее заявление президента России открывает в этом вопросе новую страницу, переводя ранее разрозненные мероприятия по сохранению «народа российского», на новый, системный уровень. И чем быстрее это будет реализовано, тем скорее мы почувствует позитив от принятого решения. В том числе относительно ситуации на фронте, где большинство насильно мобилизованных украинцев отнюдь не горят желанием умирать за Зеленского, ставясь «последними».
Теперь они будут знать, что на той стороне их ждет спасение.