Взятие Славянска вернет в Донбасс воду не по часам: что это за город и когда его освободят

На Украине спустя месяц признали потерю Звановки — еще одного населенного пункта на пути к Славянску. Вместе с Краматорском и Константиновкой этот город образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец. Кроме того, за Славянском находятся основные водозаборы и система водоснабжения, а это значит, что после перехода под контроль России этих территорий наболевшую проблему с водой в Донбассе наконец-то получится решить.

Взятие Северска и продвижение к Славянску О взятии Звановки в Минобороны России сообщали еще 22 ноября. Тогда в ведомстве уточнили, что под контроль российских сил перешел район обороны ВСУ площадью более 30 квадратных километров. Противник целый месяц делал вид, что Звановка не потеряна и лишь сегодня украинский аналитический ресурс Deep State признал, что этот населенный пункт вэсэушники потеряли. На официальном уровне, скорее всего, это продолжат отрицать дальше. Помимо взятия Звановки, авторы Deep State признали продвижение подразделений ВС России в районе Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и у Федоровки. Но основное внимание тут приковано именно к Славянску, на пути к которому находится Звановка. Военкор Александр Коц еще 11 декабря заявил, что этому городу, как и Краматорску, уже можно начинать готовиться к возвращению в родную гавань.

Фото: РИА «Новости»

Расклад по продвижению на Славянск журналист публиковал после освобождения Северска, что стало для ВС России очень важной стратегической победой. «Во-первых, освобождение Северска позволило российским войскам полностью взять под контроль и обезопасить границу между Донецкой и Луганской Народными республиками на всем ее протяжении. Теперь у противника на „ленточке“ не осталось опорных пунктов. Во-вторых, из Северска можно поддержать наступление на Красный Лиман и далее — на Славянск с северо-востока», — пояснил Коц. К тому же ВСУ получили очередную оплеуху в начале зимней кампании, что, естественно, деморализует их еще больше. Еще один плюс — укрепление переговорных позиций России.

После взятия Северска и расширения зоны контроля вокруг него, противник ввел в терминологию Славянское направление (Славянск в 30 километрах строго на запад от Северска). Наши войска продвинулись в направлении Платоновки и Кривой Луки. Александр Коц

В минувшую пятницу краткую сводку из зоны СВО озвучил в начале прямой линии Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Президент подчеркнул, что стратегическая инициатива остается в руках российских бойцов: наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отступает. Отдельное внимание Путин обратил на ситуацию в Константиновке, более половины которой на тот момент уже было освобождено. Нет сомнений, что ВС России «доберут» и этот город, подчеркнул глава государства. Также Путин сообщил о скором освобождении Красного Лимана, половина которого также уже находится под контролем России. Из этого города, что важно, открывается путь на Славянск. К нему в настоящий момент, как уточнил президент, идет продвижение и со стороны освобожденного Северска, передовые подразделения уже продвинулись на полтора-два километра на запад.

Фото: РИА «Новости»

Славянск — ключ к воде для Донбасса Через некоторое время Путин на прямой линии снова вернулся к теме Славянска, отвечая на вопрос военкора Евгения Поддубного о воде в Донбассе. Военкор тогда подчеркнул, что в региона эта проблема стоит очень остро и не решается уже несколько лет. Сложности есть не только в Донецке, но и в Горловке, и многих других городах.

Воду местным жителям подают только раз в два-четыре дня. Причем она низкого качества, но те, кто живет выше пятого этажа, и плохую воду не видят, потому что в домах нет нормального напора. Путин в ответ заметил, что военкор знает, «откуда берется эта проблема».

Основные водозаборы, система водоснабжения основная, она находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. И она кардинально может быть решена <...>, когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных сил. Владимир Путин

Также президент отметил, что возможности строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных России территориях и бурения — есть.И один водовод уже построен. Теперь рассматривается вопрос строительства еще одного такого устройства. Усугубляют проблему и сложности, которые достались Донбассу из прошлого. Речь идет о водопотере. Дело в том, что в действующих трубопроводных системах она до недавнего времени составляла 68%, но сейчас уменьшилась.

Фото: РИА «Новости»

«Но все равно это процентов 50. Я обсуждал, безусловно, эти вопросы и с членами правительства, и с руководством региона. Оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями, это означает <…> привести в нормальное нормативное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимания десятилетиями. Там все развалилось», — пояснил Путин.

Весной 2022 года украинские власти отключили водоснабжение по каналу Северский Донец — Донбасс, после чего в ДНР образовался острый дефицит воды: ее начали подавать в дома на несколько часов и не каждый день. Немного облегчить ситуацию помог запуск нового канала Дон — Северский Донец, но воды в регионе все равно не хватает.

Что с каналом Северский Донец — Донбасс Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами неоднократно говорил о том, что полностью решить проблему можно будет только после капитального ремонта канала Северский Донец — Донбасс и освобождения Славянска. В конце ноября политик в беседе с РИА «Новости» вновь поднимал этот вопрос и подчеркивал, что ВСУ намеренно разрушили этот участок канала.

«Конечно, она разрушена. Конечно, она повреждена, причем и разрывами боеприпасов, и умышленным повреждением со стороны вооруженных формирований Украины, но еще и временем. Потому что канал без воды, водонасосные станции, которые частично и так были повреждены, конечно же, они требуют ремонта, а где-то какие-то участки попросту замены», — пояснил Пушилин.

Фото: РИА «Новости»

Те участки канала, которые находятся на освобожденной территории, постоянно мониторят и план восстановительных работ выстраивают уже сейчас. «Эту работу мы начинаем на упреждение, ну, скажем так, загодя, исходя из того, что это единственная возможность для нас в полной мере обеспечить Донбасс водой. Поэтому, конечно же, канал Северский Донец — Донбасс будет восстановлен. И чем больше подготовительных мероприятий сделаем мы сейчас, тем легче и быстрее будет его восстановить после освобождения Славянска», — заверил Пушилин.

Мутная, вонючая вода по часам Очень тяжелой была ситуация в Донецке в 30-градусную жару минувшим летом: из-за водной блокады и погодных условий водохранилища в республике практически высохли. Воду начали давать раз в три дня. Пресловутый водовод «Дон-Донбасс» и водовозы потребности города-миллионника, естественно, закрыть не могли.

Фото: РИА «Новости»

Жители жаловались, что получали воду только вечером, но и то не все. Те, кто живет на верхних этажах ее практически не видели: набор был такой слабый, что даже руки можно было помыть с большим трудом, не говоря уже о стирке или других бытовых нуждах.

При этом вода была мутная, ржавая и от нее буквально разило болотом. Вдобавок был у нее был еще и «слизистый осадок». Конечно, младенца в такой воде купать никто не решиться, да и сам мыться не полезет, поэтому используют ее только для хозяйственных нужд, делилась одна из местных жительниц.

О беде с водоснабжением продолжают говорить в Горловке, Мариуполе, Дебальцеве, Енакиеве. Также есть сложности в Алчевске и Луганске, но в меньшей степени.

Где расположен Славянск Славянск стоит на реке Казенный Торец — притоке Северского Донца в бассейне Дона. К западу от города расположено зарегулированное русло реки Голая Долина, впадающей в Сухой Торец — левый приток Казенного Торца. С учетом этого освобождение данных территорий и играет такое большое значение для решения проблемы с водой, подчеркнул в беседе с 360.ru военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

«Когда будет освобождена Славянско-Краматорская агломерация, и об этом уже давно заявлялось, то проблем с водоснабжением не будет, так как ранее ВСУ перекрыли любую возможность поставки воды на Донбасс с этой территории», — указал он. От прогнозов, впрочем, специалист решил воздержаться. Дело в том, что эта агломерация является очень серьезно укрепленным районом, но с другой стороны темпы наступления ВС России очень высоки.

На самом деле, сложно предсказывать. Мы видим, что фронт уже по многим направлениям в принципе посыпался, но этот район очень серьезно укреплен. Я очень надеюсь, что к весне или, может быть, даже до весны мы решим этот вопрос. Но повторюсь — предсказать сроки сложно. Евгений Михайлов

Конечно, взятие Северска дает большие надежды, ведь благодаря этому ВС России перекрывают всю логистику для Славянско-Краматорской агломерации, берут под контроль важнейшие пути доставки снабжения, продолжил эксперт. И на фоне происходящего, безусловно, усиливается дезертирство. «В рядах ВСУ нет ротации, моральная составляющая на нуле. Так что не исключаю, что все может случиться и гораздо быстрее», — заключил он.