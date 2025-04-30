Сегодня 11:00 Выносливые до дури! Чем поразили на Курщине «универсальные солдаты» Ким Чен Ына 0 0 0 Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Военные

КНДР

Курская область

После освобождения Курской области от ВСУ Минобороны рассекретило информацию об участии в операции воинов из КНДР. По рассказам российских бойцов, военные Кима — это «универсальные солдаты». Собак на Курщине не тронули, но врага гнали, как бешеных волков. Чем удивили корейцы — в материале 360.ru.

Солдатам не нужны деньги Северокорейские бойцы действовали в Курской области четко: если поначалу враг посмеивался над воинами из КНДР, то под занавес освобождения российского региона украинским боевикам было не до веселья. Первые северокорейские военные начали прибывать в Курскую область в ноябре, рассказал «Царьграду» офицер подразделения, работавший бок о бок со спецназом из Северной Кореи. К своей миссии военные относились как к долгу и были уверены, что сражаются с западными капиталистами — своим злейшим врагом. Поэтому когда ВСУ пытались разбросать перед ними фальшивые корейские деньги, это их только веселило.

Фото: РИА «Новости»

Похожи на советских людей Среди прибывших военных КНДР были не только опытные спецназовцы, но и молодые ребята 22-23 лет. «ССО у корейцев — лютые ребята, там через одного можно о них фильмы снимать, мотивация — 10 из 10, боевого духа у каждого на роту хватит. Все рассказы о том, что северные корейцы якобы отсталые дикари, — мерзкая ложь и чушь. Дисциплинированные и образованные люди, бесхитростные, очень похожи на советских людей в лучшем смысле этого слова. Нужны ли нам такие союзники? Безусловно!» — сообщил Telegram-канал«НгП раZVедка». С собой они привезли не только оружие, но и провизию. Собак не ели — угощали корейской тушенкой. Русские в ответ кормили союзников пельменями и борщом. При общении северокорейцы проявили себя как воспитанные, открытые, бесхитростные и добродушные люди.

Фото: РИА «Новости»

Все на одно лицо Бойцы КНДР освобождали южную часть Суджанского района: села Плехово, Куриловку и Гуево. В Плехове они отличились тем, что очистили его от ВСУ всего за пять часов. Корейские военные использовались локально, подтвердил курский военблогер Роман Алехин. «В этом особенность работы корейцев — мы для них все на одно лицо — что противник, что союзник. Они понимают, что если европейская внешность и в форме, то это враг. Были провокации, когда противник переодевался в нашу форму. Поэтому корейцы работали точечно», — сказал он. Алехин напомнил, что северокорейцы во время службы постоянно тренируются: учения, спорт.

Ребята крепкие, жилистые, выносливые до дури. Они просто перли и все зачищали. Это классический огромный штурмовой отряд, у которого достаточно физической силы и выносливости, чтобы причесать все. Роман Алехин военблогер

Противник боялся корейцев: они не сдавались в плен и не брали врага — сразу отрабатывали по целям. Подготовка сыграла немалую роль в успехе военных КНДР. «Это молодые люди в очень хорошей физической форме, которые способны пробежать два километра по глубокому снегу и атаковать. Эдакие „универсальные солдаты“, которые никогда не устают, а если устают, то не ропщут. В физическом отношении им нет конкуренции. Кроме того, бойцы отлично владеют штатным оружием и крайне эффективно действуют в группе», — рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Фото: РИА «Новости»

Как русские инструкторы находят общий язык с корейцами Языковой барьер — первое с чес столкнулись российские инструктора в общении с корейцами, рассказал командир с позывным Кондрат военкору Александру Коцу. «Командиры подразделений союзников сначала проходили с переводчиком упражнения, а затем уже под нашим контролем занимались со своими группами. Постепенно и они учили наш язык, и у нас был разговорник на 20-25 слов. Нам этого хватало, чтобы проводить занятия без переводчика», — добавил он. Сложнее всего оказалось объяснить корейским командирам бесперспективность штурмовых действий большими силами. Союзники хотели наступать красиво, «широким фронтом», ротами. Но во время реальных боев они быстро поняли, что так много не навоюют, и на ходу перестроились на малые группы.

Фото: РИА «Новости»

Куда бойцы КНДР пойдут дальше В июне прошлого года президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор, согласно которому обе страны обязаны оказывать друг другу военную помощь. После освобождения Курщины российский лидер поблагодарил союзников. «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — сказал он. Северная Корея тоже подтвердила, что отправляла войска в Россию.

Фото: РИА «Новости»

«Победоносное завершение операции по освобождению районов Курской области является победой справедливости над несправедливостью, также новой страницей истории, продемонстрировавшей прочное боевое содружество между двумя странами — КНДР и РФ, самый высокий стратегический уровень союзнических, братских отношений между народами двух стран», — сообщил Центральный военный комитет Трудовой партии.

Ким Чен Ын назвал участие своих солдат в освобождении Курщины священной миссией. В начале мая военная делегация Северной Кореи посетит России по случаю празднования Дня Победы. Не исключено, что бойцы КНДР примут участие в параде на Красной площади. Остается открытым вопрос, где теперь появятся «уникальные солдаты» Кима. Поговаривают, что КНДР готова направить в Россию как минимум 200 тысяч своих бойцов. На Украине всерьез опасаются, что именно эти ребята вместе с русскими бойцами будут брать Киев.