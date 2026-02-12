Договоренностей не будет? Киев делает выбор в пользу бойни, лишь бы продержаться до весны

Киев все громче дает понять, что приходить к каким-то решениям за столом переговоров не спешит. В Раде открыто говорят о ставке на затяжное противостояние, расчете на весну, новые поставки оружия и изменение баланса сил. Похоже, дипломатия откладывается на потом — до более выгодных условий. Возникает вопрос: это попытка выиграть время или осознанный курс на дальнейшую эскалацию?

Что происходит с переговорами по Украине Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко открыто рассказал, какой курс киевские власти рассматривают на ближайшие месяцы. По его словам, переговоры с Россией сейчас «невыгодны». Если ВСУ смогут продержаться как минимум до весны, обстановка, по их расчетам, должна измениться в более выгодную для Украины сторону. Под этими «изменениями» подразумевается сразу несколько факторов. С окончанием зимы украинская энергетическая система, серьезно пострадавшая от ударов, якобы перестанет испытывать критическое давление.

В Киеве рассчитывают, что западные союзники сохранят объемы военной помощи — прежде всего по технике, боеприпасам и системам ПВО.

Новое руководство Минобороны Украины, как утверждается, намерено активнее реализовывать жесткую тактику, которую внутри страны уже описывают формулой «сбивать и убивать». Костенко фактически обозначил и количественные ориентиры. По его словам, задача ВСУ — остановить продвижение российских войск, довести потери нашей армии до 50 тысяч человек в месяц и перехватывать 80-90% беспилотников. Только в этом случае, убежден он, Москва якобы утратит возможность диктовать условия и требовать территориальных уступок.

Фото: Роман Костенко. Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Как видим, Киев рассчитывает изменить баланс сил на поле боя, после чего в его планах — предъявление России „территориальных требований“. Речи о конструктивном подходе к текущим переговорам нет и близко», — написал военкор Евгений Поддубный. Отдельный тревожный фон создают события вокруг покушения на российского генерала Алексеева. Подобные инциденты расцениваются как переход к тактике персонального террора против высшего военного руководства. В целом уже понятно, что переговоры в Абу Даби провалились. Нападение на Алексеева и параллельный вой НАТО в жестком и агрессивном тоне (о том же Балтийском море) показывают: Европа не настроена на мирные договоренности с Россией. Украина тоже, обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника». «Это означает, что в ближайшее время стоит ждать новой эскалации. Причем такой, которая даст Москве формальный и политический повод окончательно добить украинскую энергетику. Проще говоря, окно для компромиссов снова закрывается. Дальше разговор будет идти уже не за столом переговоров, а на поле боя», — отметили авторы «Военной хроники».

Фото: РИА «Новости»

Поставки западной помощи ВСУ Сейчас у киевского режима и стоящих за ним глобалистских сил нет ни одной значимой для них причины прекратить конфликт. Тяготы и лишения украинских граждан от ударов по энергетике ни Зеленского, ни его покровителей на Западе не беспокоят, а предприятия ВПК продолжают работу. Военная помощь по-прежнему поставляется в достаточных для поддержания боеспособности ВСУ объемах, перспектив развала фронта не просматривается, заявил 360.ru военный эксперт и аналитик Сергей Простаков. «Немаловажно и продолжение экономического давления на Россию. Удары против морской торговли и с помощью новых вторичных санкций могут привести к проблемам в экономике. На прошлой неделе Евросоюз согласовал выделение кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Это показывает решимость европейских сил добиться поражения России любым путем — если не военным, то экономическим», — пояснил Простаков. Отдельно он отметил и полную безнаказанность для заказчиков агрессивных действий против России из глобалистских элит и их украинских организаторов. Единственная из оставшихся на Западе сил, заинтересованная в остановке конфликта, — в лице администрации Дональда Трампа — будет вскоре плотно занята внутренними проблемами. Не за горами выборы в конгресс США.

В таких условиях трудно рассчитывать на готовность «ястребов» пойти на какие-либо мирные уступки. Они по-прежнему мечтают о солидной наживе в случае поражения России, всерьез делают на него ставку. При этом критических проблем для их главного инструмента, Украины, пока не возникло. А с человеческими жертвами западные властные круги, несмотря на риторику, никогда не считались. Сергей Простаков

России, уверен эксперт, остается рассчитывать на военное решение вопроса. Однако положение дел еще далеко от катастрофического для киевского режима, готового дальше жертвовать своими гражданами ради интересов западных кураторов.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / www.globallookpress.com

Зеленский будет сопротивляться до последнего? Тем не менее Украина не научится «сбивать все российские ракеты», не получит от Запада какой-то несуществующей «вундерваффе». Поддержка в целом, как мы видим, так или иначе сокращается. Россия же от своих требований отступать не намерена. Поэтому все эти надежды Костенко и прочих — абсолютно иллюзорные, не имеющие под собой оснований. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — То есть вы считаете, что у Украины нет шансов? — Тут надо четко различать понятия «Украина» и «киевский режим». Украина как воюющая сторона практически истощена. У нее нет шансов не только на коренной перелом, но и на то, чтобы выбить себе дополнительные уступки. С точки зрения Украины, самая лучшая возможность сейчас — сдаться, согласиться на условия России, чтобы отделаться малой кровью. Иначе крови будет гораздо больше. — Почему тогда Киев не идет на это? — Потому что у киевского режима задача совершенно другая — продержаться как можно дольше. Они прекрасно понимают: если военный конфликт закончится, то закончится и сам этот режим. Возможно, они рассчитывают на чудо, «вдруг что-то случится». Но даже если не рассчитывают, другой стратегии у них просто нет. Выбор: сдаться сейчас и погибнуть де-факто либо тянуть время. Они, конечно, выбирают второе.

Фото: Боец ВСУ. Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— На чем основывается эта стратегия выживания? — Для продолжения военных действий нужны западные деньги и оружие, это да. Но воевать-то должны украинцы. Необходима какая-то минимальная мотивация. Поэтому режим будет до последнего убеждать, что «весь мир с нами», что вот-вот дадут новое оружие, что у России вот-вот закончатся ракеты, что нельзя отступать со «священной территории». Они будут ждать любых изменений. — К чему это ведет? — К эскалации, другого варианта нет. Результативных переговоров в таких условиях не будет. Киевский режим будет продолжать терять позиции, а Россия — укреплять свои. Но для режима иного выхода, кроме как сопротивляться до конца любой ценой, нет. Ценой будет полное истощение, разрушение инфраструктуры, новые территориальные потери и так далее. Их путь — сопротивление до полного краха.