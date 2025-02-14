Выбирая бойню. Европа готова пожертвовать интересами европейцев ради поддержки Украины
В России принято считать, что это американцы подталкивают европейцев к тому, чтобы начать прямой вооруженный конфликт с нами. Мол, в их интересах, оставаясь на собственном «острове», с наслаждением наблюдать за тем, как Старый Свет занимается самоуничтожением. Возможно, так и было, пока у власти в США находились демократы.
Но сейчас американская администрация пытается навязать всем «быстрый мир». Именно навязать, поскольку его условия по большому счету не соответствуют ожиданиям ни одной из вовлеченных в нынешний конфликт сторон, в том числе России (ведь цели и задачи СВО до сих пор не выполнены).
Тем не менее европейцы активно сопротивляются этому миру и готовятся сами развязать войну с Россией, лишь бы не допустить, как они считают, «победы Путина».
После достаточно беззубого заявления глав МИД нескольких европейских стран и самого ЕС — «мир должен быть в интересах Украины и Европы, а не России, бла-бла-бла» — вчера вечером последовали первые более суровые выражения в адрес Трампа, его мирного плана и вообще желания США прекратить военный конфликт.
Сначала глава европейской дипломатии Кая Каллас (что само по себе звучит как оксюморон) заявила, что соглашение, заключенное «за спинами» украинцев и европейцев, «не сработает»: «украинцы будут сопротивляться, и мы их поддержим».
Затем президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложенную Трампом сделку «капитуляцией» и «плохой новостью для всех», после чего обрушился лично на президента США, обвинив его в том, что он внес мировую политику «элемент стратегического разрушения».
«Это электрошок. Нам нужны асимметричные потрясения, нам нужны внешние потрясения. Это экзогенный шок для европейцев», — резюмировал свою мысль Макрон.
Что же это могут быть за «асимметричные внешние потрясения» — объяснил уже канцлер Германии Олаф Шольц. В обращении к согражданам он сначала назвал переговоры по Украине между США и Россией «диктаторским миром», а затем вовсе анонсировал введение в ФРГ чрезвычайного положения.
Во-первых, нам нужна реформа „долгового тормоза“, чтобы вывести из-под его действия инвестиции в нашу безопасность и оборону. Во-вторых, бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы квалифицируются как чрезвычайное положение в соответствии со вторым пунктом статьи 115 Основного закона. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важнее, чем когда-либо, больше не зависит от других задач, которые наше государство должно выполнять перед своими гражданами
Переводя с канцелярского немецкого на обычный русский, Шольц сказал: уважаемые немцы, поддержка режима Зеленского в его конфликте против России и де-факто собственного народа для нас важнее ваших интересов, которыми мы готовы легко пожертвовать.
И все это произносят в ситуации, когда очередной автомобильный гигант, на этот раз Porsche, объявил о планах сократить примерно 1900 рабочих мест. А по данным немецкой статистики, каждый пятый житель Германии испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию.
Все эти трудности стали следствием той бойни, которую Шольц и присные отказываются теперь заканчивать. Так что, если кто-то снова скажет вам, что это Америка подталкивает Европу к войне с Россией, не верьте: Америка здесь почти ни при чем. Европа и сама готова разжечь третью мировую, лишь бы только не признавать ошибочности своей русофобской политики.