В России принято считать, что это американцы подталкивают европейцев к тому, чтобы начать прямой вооруженный конфликт с нами. Мол, в их интересах, оставаясь на собственном «острове», с наслаждением наблюдать за тем, как Старый Свет занимается самоуничтожением. Возможно, так и было, пока у власти в США находились демократы.

Но сейчас американская администрация пытается навязать всем «быстрый мир». Именно навязать, поскольку его условия по большому счету не соответствуют ожиданиям ни одной из вовлеченных в нынешний конфликт сторон, в том числе России (ведь цели и задачи СВО до сих пор не выполнены).

Тем не менее европейцы активно сопротивляются этому миру и готовятся сами развязать войну с Россией, лишь бы не допустить, как они считают, «победы Путина».

После достаточно беззубого заявления глав МИД нескольких европейских стран и самого ЕС — «мир должен быть в интересах Украины и Европы, а не России, бла-бла-бла» — вчера вечером последовали первые более суровые выражения в адрес Трампа, его мирного плана и вообще желания США прекратить военный конфликт.

Сначала глава европейской дипломатии Кая Каллас (что само по себе звучит как оксюморон) заявила, что соглашение, заключенное «за спинами» украинцев и европейцев, «не сработает»: «украинцы будут сопротивляться, и мы их поддержим».